Erobern Sie die Märkte mit dem Triple Threat Signal!

Haben Sie genug von Signalen, die Sie im Ungewissen lassen? Wir stellen Ihnen das Triple Threat Signal vor, den intelligenten Indikator, der das Marktrauschen durchbricht und Ihnen hochwahrscheinliche Handels-Setups liefert. Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator, sondern ein komplettes, vielschichtiges System, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Bestätigung und Vertrauen verlangen.

Warum Sie das Triple Threat Signal brauchen

Der Markt bewegt sich schnell. Sie brauchen ein Instrument, das einen Handel aus mehreren Blickwinkeln bestätigt , bevor Sie einsteigen. Das Triple Threat Signal verschafft Ihnen diesen Vorteil, indem es drei der leistungsfähigsten Analyseinstrumente kombiniert:

Ausgerichtete EMAs (9, 21, 50): Wir stellen sicher, dass Sie nur mit dem vorherrschenden Trend handeln. Kein Kampf mit dem Markt mehr!

Bestätigter MACD : Er fungiert als Ihr Momentum-Filter. Das Signal ist nur gültig, wenn der MACD die Richtung und Beschleunigung der Bewegung bestätigt.

Strategische Stochastik: Wir warten auf den perfekten Auslöser - wenn der Stochastik-Oszillator die überkaufte oder überverkaufte Zone verlässt - um starke Umkehr- und Fortsetzungsbewegungen gleich zu Beginn zu erkennen.

Auch im EA-Format verfügbar . Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/158138

Dieser dreifache Bestätigungsprozess ist der Schlüssel zur Minimierung von Fehlsignalen und zur Maximierung Ihrer Handelsmöglichkeiten. Der eingebaute EMA 200 Trend-Filter sorgt dafür, dass Sie immer auf der richtigen Seite des Haupttrends bleiben und schützt Sie so vor gefährlichen Gegentrend-Trades.

Lassen Sie sich sofort über neue Gelegenheiten auf Ihrem Desktop, Ihrer mobilen App oder per E-Mail benachrichtigen, damit Sie nie wieder ein bestätigtes Setup verpassen!

Indikator-Parameter (Ihre benutzerdefinierten Steuerelemente)

Das Triple Threat Signal ist sehr flexibel, so dass Sie das System auf jedes Instrument und jeden Zeitrahmen abstimmen können:

FastEMA (Standard: 9): Legt die Periode für den kürzesten gleitenden Durchschnitt fest, der für die sofortige Erkennung von Impulsen unerlässlich ist.

MediumEMA (Standardwert: 21): Legt die Periode für den mittelfristigen Gleitenden Durchschnitt fest, der für die Trendausrichtung entscheidend ist.

SlowEMA (Voreinstellung: 50): Legt die Periode für den längsten kurzfristigen gleitenden Durchschnitt fest und vervollständigt den Kerntrendfilter.

MACDFast (Voreinstellung: 12), MACDSlow (Voreinstellung: 26), MACDSignal (Voreinstellung: 9): Standardeingaben für die Anpassung der MACD-Momentum-Engine.

StochK (Voreinstellung: 14), StochD (Voreinstellung: 3), StochSlowing (Voreinstellung: 3): Standardeingänge für die Anpassung des Triggers des stochastischen Oszillators.

UseEMAFilter (Voreinstellung: true): Schalten Sie den leistungsstarken EMA 200-Filter ein oder aus, um ihn an Ihren Handelsstil anzupassen.

EMAPeriod (Voreinstellung: 200): Legt den Zeitraum für den langfristigen Trendfilter fest.

EnableNotify (Standard: true), SendAlert (Standard: true), SendApp (Standard: true), SendEmail (Standard: false): Steuerelemente für alle Alarmtypen, die sicherstellen, dass Sie das Signal genau dort erhalten, wo Sie es brauchen.

AlertDelaySeconds (Voreinstellung: 60): Verhindert wiederholte Warnungen und sorgt dafür, dass Ihre Benachrichtigungen sauber und umsetzbar bleiben.

ArrowOffset (Voreinstellung: 10): Stellt ein, wie weit die Kauf-/Verkaufspfeile vom Hoch/Tief des Balkens entfernt gezeichnet werden.

Verschiebung (Standardwert: 0): Ermöglicht Ihnen die horizontale Verschiebung der Indikatorsignale.

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung

Auch wenn das Triple Threat Signal für sich genommen ein Kraftpaket ist, wissen kluge Händler um den Wert des Zusammenspiels. Maximieren Sie Ihre Ergebnisse, indem Sie es zusammen mit diesen spezialisierten Tools verwenden, um ein unschlagbares analytisches Setup zu erstellen:

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.

Hören Sie auf zu zögern und fangen Sie an, mit Zuversicht zu handeln!

Ihre Reise zu einem klareren, zuverlässigeren Handel beginnt hier. Laden Sie das Triple Threat Signal noch heute herunter und verwandeln Sie Ihren Chart in ein Cockpit mit bestätigten, hochwahrscheinlichen Handelswarnungen! Lassen Sie sich die besten Setups nicht entgehen - übernehmen Sie jetzt die Kontrolle über Ihren Handelserfolg!