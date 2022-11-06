Italo Trend Indicator

ITALO TREND INDICATOR ist der beste Trend-Indikator auf dem Markt, der Indikator funktioniert auf allen Zeitrahmen und Vermögenswerte, Indikator nach 7 Jahren Erfahrung auf Forex und viele andere Märkte gebaut. Sie wissen, dass viele Trend-Indikatoren im Internet nicht vollständig sind, nicht helfen, und es ist schwierig zu handeln, aber der Italo-Trend-Indikator ist anders, der Italo-Trend-Indikator zeigt das Signal zu kaufen oder zu verkaufen, um das Signal zu bestätigen, werden die Kerzen mit einem komplexen Algorithmus gefärbt, der neutrale Bewegung zeigt, daher zeigt er Konsolidierung, starke Kaufwellen und starke Verkaufswellen, all das in einem einfachen und klaren Indikator!

Der Italo-Trend-Indikator ist profitabel und stabil, und er zeigt Ihnen wirklich starke Trends und filtert alle Konsolidierungen heraus. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, sich von Konsolidierungen fernzuhalten, aber der Italo-Trend-Indikator gibt Ihnen die Gewissheit, keine schlechten Trades zu handeln und die guten zu nehmen, die, die wirklich eine starke Bewegung haben. Der Italo-Trend-Indikator hat einen Vorteil gegenüber dem Markt, das heißt, Sie werden vorhersagen, wo der nächste starke Trend sein wird, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit jedes einzelne Mal.

Sie werden den besten Prädiktor für starke Trends auf dem Markt in den Händen halten , Sie werden präzise Signale erhalten und die Folge sind erstaunliche Ergebnisse beim Handel mit dem besten Trend-Tool, das zeigt, worauf es ankommt.

Der Indikator wiederholt sich nicht, der Italo Trend Indicator wurde entwickelt, um Sie zu einem erfolgreichen Trader zu machen.

Der Indikator zeigt ein Kreissignal grün und rot für Kauf oder Verkauf und farbige Kerzen, grüne Kerzen bedeuten, dass sich ein starker Kauftrend entwickeln wird, rote Kerzen bedeuten, dass sich ein starker Verkaufstrend entwickeln wird und graue Kerzen bedeuten, dass sich der Markt in einer Konsolidierung befindet und Sie sich zurückhalten und auf ein anderes Signal warten sollten. Der Italo-Trend-Indikator hat auch ein professionelles Panel, das die Gewinnrate des Vermögenswertes zeigt, basierend darauf, wie viele Punkte der Markt nach den Kreis-Signalen entwickelt, und auch, wenn Sie für Kauf oder Verkauf im Moment suchen sollten.

Jetzt haben Sie den perfekten Trend-Indikator, Sie wissen, je mehr Kombinationen ein Händler hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit profitabel zu sein, Sie werden sehen Der Indikator ist so gut, dass Sie sehen werden, dass Sie mit 3 Kombinationen handeln können, dem Kreissignal grün oder rot, den grünen, roten und grauen Kerzen, und dem Panel mit der Gewinnrate, mit dieser Kombination haben Sie mehr Chancen als jeder andere Händler auf dem Markt, starke Trends vorherzusagen, die Wahrscheinlichkeit ist auf unserer Seite!


Vorteile des Italo-Trend-Indikators

  • Einzigartiger Algorithmus
  • Starke Trends vorhersagen
  • Konsolidierung herausfiltern
  • Zeigt Kauf- und Verkaufssignale mit farbigen Kerzen, basierend auf einem komplexen Algorithmus
  • Zeitrahmen: Alle
  • Vermögenswerte: Alle
  • Einfach zu bedienen, überlastet die Charts nicht mit unnötigen Informationen
  • Wird nicht neu gezeichnet
  • Warnungen auf Charts, wenn das Kreissignal erscheint
  • Vollständig anpassbar: Farbe, Stile, Anzahl der anzuzeigenden Signale und vieles mehr.
  • Ausgezeichneter Produkt-Support


Wichtige Parameter

  • Kerzen zum Zurücksetzen des Signals: Weniger als 400, dann haben Sie mehr Signale im Chart
  • Farbkerzen nach Signal: Wenn Sie "Aus" wählen, werden nur die Signale und nicht die farbigen Kerzen angezeigt.
  • Anzahl der Kerzen in der Historie: Wie viele Kerzen des vergangenen Charts möchten Sie mit dem Indikator anzeigen?
  • Panel anzeigen: Wenn Sie "Aus" wählen, wird der Chart ohne das Panel angezeigt.
  • Gewinnmitnahmepunkte: Die Gewinnrate wird anhand der hier eingegebenen Punkte berechnet
  • Alerts_On: Wenn Sie " On" wählen, erhalten Sie Alarme auf Ihrem Chart , wenn ein Kreissignal auftaucht.
  • Fast Keltner Periode und Multiplikator: Die grauen Konsolidierungskerzen basieren auf diesen Eingaben
  • Range Candle Color: Farbe der Konsolidierungskerzen
  • Horizontale und vertikale Verschiebung: Wenn Sie das Panel an eine andere Stelle verschieben möchten


Bewertungen 48
Poh Leng Lim
1979
Poh Leng Lim 2025.09.23 07:38 
 

Excellent trend indicator! I'm happy with the purchase!

lsampedro
190
lsampedro 2024.07.24 15:29 
 

Este indicador es muy preciso. Recomendable 100%

basilq2016
186
basilq2016 2024.05.19 21:55 
 

Fantastic indicator, all signals taken last week ended up in profit. I use it with Volume indicator which is another great product. I use them both together for double confirmation.

Auswahl:
Poh Leng Lim
1979
Poh Leng Lim 2025.09.23 07:38 
 

Excellent trend indicator! I'm happy with the purchase!

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2025.09.23 12:44
Hi, I'm happy that you liked the indicator and I appreciate your trust on my work, Best regards.
Iputu Jaya Wiharsa
1029
Iputu Jaya Wiharsa 2024.10.04 14:15 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2024.10.04 19:02
Hello, thanks for your purchase, I appreciate your trust on my work, I'm going to answer your private message a well.
Ananthfx
50
Ananthfx 2024.09.25 20:56 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2024.10.04 19:00
Hi, I'm happy that you liked the indicator, and Its helping you in your trading journey, Best regards.
lsampedro
190
lsampedro 2024.07.24 15:29 
 

Este indicador es muy preciso. Recomendable 100%

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2024.07.24 17:02
Thanks for the feedback, I appreciate your trust on my work, Best regards.
basilq2016
186
basilq2016 2024.05.19 21:55 
 

Fantastic indicator, all signals taken last week ended up in profit. I use it with Volume indicator which is another great product. I use them both together for double confirmation.

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2024.06.03 17:18
Thanks for the feedback, I appreciate your trust on my work, Best regards.
DIEGOSMARINHO
20
DIEGOSMARINHO 2024.03.14 01:37 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2024.03.14 15:09
Hi, thank you for the purchase, check your private messages.
Xavier Brummer
351
Xavier Brummer 2023.12.13 21:27 
 

I've been observing this indicator for a while now, I must say one of the best indicator currently in the market simple and easy but the work that the author put into this indicator is awesome.

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2023.12.14 10:26
Thanks for the feedback Xavier, my idea with my products is to give traders the best tools that has edge over the market with an affordable price for everyone, Best regards.
Yusuf Hamzah
871
Yusuf Hamzah 2023.11.19 08:03 
 

It would be great if a MTF version situation feature can be supplemented. Similar to my comment on the Italo Volume, this indicator can lead to a bear or a bull trap if the trend on the chosen (higher) time frame is not strong enough. For example, in an one-hour timeframe and not a very strong trending market, it can be misleading because the signal only lasts for one to several candles.

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2023.11.19 12:29
Hi, thanks for your feedback, I understand your position, that's why I recommend to trade with a good risk reward ratio, when you have a good trend signal you can take huge profits and when the market does not trend the loss is tiny.
Hoang Lam
61
Hoang Lam 2023.08.12 03:36 
 

Great indicator for beginners

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2023.08.12 13:40
Thanks for the feedback, I appreciate your trust on my work, Best regards.
mitchbuck
272
mitchbuck 2023.08.06 17:51 
 

great indicator and will be using it later when market opens. thankyou.

08/08/23 have used indicator for a day and a halfand it does exactly what it says on the box. i can now put a trade on without even thinking it might fail.it has paid for itself 5 times over on 5 min chart with a small balance. If you want to make money i recommend you buy this indicator now. im only a newbie at trading but its easy to use and is very accurate. just be patient while waiting for a trade and you will benefit. thanks very much for your excellent work on this indicator.

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2023.08.09 11:51
Hi, I'm happy that you liked the indicator, and Its helping you in your trading journey, Best regards.
surfguy
60
surfguy 2023.07.22 06:59 
 

The Trend Indicator and the Volume Indicator work very well together to make stronger trades. I am fairly new trader and am very pleased with it and highly recommend. I use it sometimes stand alone and sometimes tweak it with my other indicators. Had my best trade to date yesterday. Great value for the cost. May buy the Pivot too. Great bonuses too.. Support is excellent, answering all my questions. Importantly, I am learning to use the Volume Indicator to AVOID wasted time trading through consolidations. Thank you much, Italo.

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2023.07.22 15:55
Hi, I'm happy that you liked the indicator and thank you for the trust on my work, since you mentioned my volume indicator here is the link for those who want to look at it: https://www.mql5.com/en/market/product/88552
Gorazd Trauner
1032
Gorazd Trauner 2023.07.05 13:20 
 

I just bought the indicator, and with defoult settings would have made QUITE GOOD entries in some pairs, worth of MANY pips.Italo responded very quickly and did what he promised. So...VERY recomended. But we-traders also have to KNOW that some pairs TEND to trend MUCH BETTER THAN OTHERS, because of smaller liquidity. So, I DO NOT EXPECT that this indicator will be AMAZING LOOKING in all pairs. SERIOUS TRADERS KNOWS THAT. OTHERS EXPECT MIRACLES, which DO NOT exist, of course. Every indicator is a group of different calculations with some settings. So, where it is not showing good POINTS, it needs modifications of settings. And in some pairs, that are notoriously RANGING, is maybee better not to use it at all.So what ? I'm OK with that, because a trader realy needs just ONE realy good pair to succeed.So, DO NOT be lazy and FIND only a few realy good trending pairs, OR even better, FIND THE ONE PAIR , and try this indicator on it. You will be VERY satisfied.

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2023.07.05 18:49
Hi, thanks for your feedback, for sure you have a lot of experience on financial markets, you have shared with this review a lot of wisdom to traders. I agree with all of your points and I'm happy that my indicator is helping you in your trading journey, Best regards.
Happy Scalper
1041
Happy Scalper 2023.05.20 00:49 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2023.05.20 12:00
Thank you very much for the feedback and your kind words, I'm happy that my work in some sense helped you to have an edge over the market. Your feedback shows me I'm on the right path. My idea with my products is to give traders the best tools I develop that has edge over the market with an affordable price for everyone. So, I focus on three principles here on mql5: 1 - Tool that has an edge over the market; 2 - An Affordable Price and 3 - The best product support I can provide. Again, thank you very much for your review, take care.
Weiwei Jennifer
105
Weiwei Jennifer 2023.04.10 15:07 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2023.04.10 16:15
Thanks for the trust on my work, I'm happy that you are using the indicator and Its helping you in your trading journey, Best regards.
ABC
226
ABC 2023.03.27 16:44 
 

Very good indicator, thank you Italo.

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2023.03.28 11:38
I'm happy that you liked the indicator, Best regards.
4326561
34
4326561 2023.03.24 19:26 
 

I am very pleased with the Italo Trend But I am having trouble reaching out to get the EA. Regards William Mitchell

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2023.03.25 10:28
Hi William, I appreciate that you liked the indicator, about the bonuses I've sent you a message, check your private messages, thanks.
M P
122
M P 2023.03.13 19:54 
 

I was happy to include the indicator with the existing ones that I already use. It helps a lot to support the trend of the instrument in the market. I will continue to use it in trading. I would also like to add that I also received a set of interesting indicators for free as a bonus :). Thanks for him. All the best!

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2023.03.13 20:05
I'm happy that you are using the indicator and Its helping you in your trading system, Best regards.
Aegis_Mind
24
Aegis_Mind 2023.03.06 17:25 
 

Any experienced trader knows that you wont find the holy grail in a single indicator. That said, you should be using this with a system of other tools. This is a powerful trend indicator but also doubles in that its very helpful to know when to not enter a trade.

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2023.03.08 20:23
Hi, well said, thanks for the feedback and to trust on my work
DanyLbc747
1222
DanyLbc747 2023.03.04 21:57 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2023.03.05 14:18
I'm happy that you liked the indicator and thank you for the trust on my work, since you mentioned my volume indicator here is the link for those who want to look at it: https://www.mql5.com/en/market/product/88552
Sl80
658
Sl80 2023.02.23 12:22 
 

An excellent trend indicator!

Italo Santana Gomes
14142
Antwort vom Entwickler Italo Santana Gomes 2023.02.24 10:23
Hi, I'm happy that you liked the indicator and I appreciate your trust on my work, Best regards.
123
Antwort auf eine Rezension