KAUFEN INDIKATOR UND ERHALTEN EA KOSTENLOS ALS BONUS + EINIGE ANDERE GESCHENKE!

ITALO TREND INDICATOR ist der beste Trend-Indikator auf dem Markt, der Indikator funktioniert auf allen Zeitrahmen und Vermögenswerte, Indikator nach 7 Jahren Erfahrung auf Forex und viele andere Märkte gebaut. Sie wissen, dass viele Trend-Indikatoren im Internet nicht vollständig sind, nicht helfen, und es ist schwierig zu handeln, aber der Italo-Trend-Indikator ist anders, der Italo-Trend-Indikator zeigt das Signal zu kaufen oder zu verkaufen, um das Signal zu bestätigen, werden die Kerzen mit einem komplexen Algorithmus gefärbt, der neutrale Bewegung zeigt, daher zeigt er Konsolidierung, starke Kaufwellen und starke Verkaufswellen, all das in einem einfachen und klaren Indikator!

Der Italo-Trend-Indikator ist profitabel und stabil , und er zeigt Ihnen wirklich starke Trends und filtert alle Konsolidierungen heraus. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, sich von Konsolidierungen fernzuhalten, aber der Italo-Trend-Indikator gibt Ihnen die Gewissheit , keine schlechten Trades zu handeln und die guten zu nehmen, die, die wirklich eine starke Bewegung haben. Der Italo-Trend-Indikator hat einen Vorteil gegenüber dem Markt, das heißt, Sie werden vorhersagen, wo der nächste starke Trend sein wird, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit jedes einzelne Mal.

Sie werden den besten Prädiktor für starke Trends auf dem Markt in den Händen halten , Sie werden präzise Signale erhalten und die Folge sind erstaunliche Ergebnisse beim Handel mit dem besten Trend-Tool, das zeigt, worauf es ankommt.

Der Indikator wiederholt sich nicht , der Italo Trend Indicator wurde entwickelt, um Sie zu einem erfolgreichen Trader zu machen.

Der Indikator zeigt ein Kreissignal grün und rot für Kauf oder Verkauf und farbige Kerzen, grüne Kerzen bedeuten, dass sich ein starker Kauftrend entwickeln wird, rote Kerzen bedeuten, dass sich ein starker Verkaufstrend entwickeln wird und graue Kerzen bedeuten, dass sich der Markt in einer Konsolidierung befindet und Sie sich zurückhalten und auf ein anderes Signal warten sollten. Der Italo-Trend-Indikator hat auch ein professionelles Panel, das die Gewinnrate des Vermögenswertes zeigt, basierend darauf, wie viele Punkte der Markt nach den Kreis-Signalen entwickelt, und auch, wenn Sie für Kauf oder Verkauf im Moment suchen sollten.

Jetzt haben Sie den perfekten Trend-Indikator, Sie wissen, je mehr Kombinationen ein Händler hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit profitabel zu sein, Sie werden sehen Der Indikator ist so gut, dass Sie sehen werden, dass Sie mit 3 Kombinationen handeln können, dem Kreissignal grün oder rot, den grünen, roten und grauen Kerzen, und dem Panel mit der Gewinnrate, mit dieser Kombination haben Sie mehr Chancen als jeder andere Händler auf dem Markt, starke Trends vorherzusagen, die Wahrscheinlichkeit ist auf unserer Seite!





MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/88780 WICHTIG! Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um die Boni zu erhalten!



Vorteile des Italo-Trend-Indikators

Einzigartiger Algorithmus

Starke Trends vorhersagen

Konsolidierung herausfiltern

Zeigt Kauf- und Verkaufssignale mit farbigen Kerzen, basierend auf einem komplexen Algorithmus

Zeitrahmen: Alle

Vermögenswerte: Alle

Einfach zu bedienen, überlastet die Charts nicht mit unnötigen Informationen

Wird nicht neu gezeichnet

Warnungen auf Charts, wenn das Kreissignal erscheint

Vollständig anpassbar: Farbe, Stile, Anzahl der anzuzeigenden Signale und vieles mehr.

Ausgezeichneter Produkt-Support



Wichtige Parameter Kerzen zum Zurücksetzen des Signals: Weniger als 400, dann haben Sie mehr Signale im Chart

Farbkerzen nach Signal: Wenn Sie "Aus" wählen, werden nur die Signale und nicht die farbigen Kerzen angezeigt.

Anzahl der Kerzen in der Historie: Wie viele Kerzen des vergangenen Charts möchten Sie mit dem Indikator anzeigen?

Panel anzeigen: Wenn Sie "Aus" wählen, wird der Chart ohne das Panel angezeigt.

Gewinnmitnahmepunkte: Die Gewinnrate wird anhand der hier eingegebenen Punkte berechnet

Alerts_On: Wenn Sie " On " wählen, erhalten Sie Alarme auf Ihrem Chart , wenn ein Kreissignal auftaucht.

On wählen, erhalten Sie Alarme auf Ihrem Chart Fast Keltner Periode und Multiplikator: Die grauen Konsolidierungskerzen basieren auf diesen Eingaben

Range Candle Color: Farbe der Konsolidierungskerzen

Horizontale und vertikale Verschiebung: Wenn Sie das Panel an eine andere Stelle verschieben möchten

Ich werde Ihnen immer helfen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben Bei Fragen zum Kauf, zur Installation, zum Backtesting und zur Verwendung des Indikators können Sie mir eine private Nachricht auf meinem Profil hier auf mql5 senden: https://www.mql5.com/en/users/italobr



