SMC Larry Williams Structure MT4

SMC Larry Williams Structure ist ein Indikator zur Analyse von Preischartstrukturen, der die wichtigsten Swing-Punkte mithilfe der Methode des berühmten Händlers Larry Williams aus seinem Bestseller „Long-Term Secrets of Short-Term Trading“ aufbaut und verbindet und so eine solide Grundlage für die Anpassung der Marktstruktur und die Analyse der Interessensgebiete großer Teilnehmer mithilfe des Smart Money-Konzepts schafft.

Die Grundlage für die Bildung der Swings ist eine einfache und klare Logik – es werden lokale Extrema erfasst, an denen die mittlere von drei aufeinanderfolgenden Kerzen ein eindeutiges Hoch- oder Tiefpunkt im Vergleich zu den benachbarten Kerzen bildet. Das charakteristische Merkmal von Larry Williams' Methode im Unterschied zu den klassischen Bill Williams Fraktalen ist die zusätzliche Regel: Wenn die mittlere Kerze ein lokales Hoch bildet (ihr Hoch liegt über den Hochs der benachbarten Kerzen), dann muss auch ihr Tief über den Tiefs der benachbarten Kerzen liegen – auf der gegenüberliegenden Seite bildet sich so ein „Boden“. Analog gilt für ein lokales Tief – das Tief der mittleren Kerze liegt unter den Tiefs der Nachbarkerzen, das Hoch über den Hochs der Nachbarkerzen. Diese Bedingung erlaubt eine klarere und eindeutigere Identifikation signifikanter Swings, reduziert Fehlalarme und erhöht die Zuverlässigkeit der gebildeten Struktur.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Behandlung von Innen- und Außenkerzen: Der Indikator ignoriert Innenkerzen (Inside Bars) und schließt diese von der Bildung der Schlüssel-Swings aus, um „Rausch“-Extreme zu vermeiden, und konzentriert sich auf bedeutende Kerzen, die mit der Aktivität der Marktteilnehmer verbunden sind, welche den Markt bewegen. Dieser Ansatz ist notwendig für die Analyse der Marktstruktur und die Berücksichtigung von Akkumulations- und Distributionszonen.

Die Anwendung dieser Technik bringt Tradern:

  1. Eine transparente und strenge strukturelle Grundlage für die weitere Markierung von Orderblöcken, Liquiditätszonen, wichtigen Nachfrage- und Angebotsniveaus sowie anderen Elementen des aktuell populärsten Smart-Money-Konzepts
  2. Vertrauen in die Objektivität der ermittelten Extrema, da diese nach einer überprüften und strengen Regel gebildet werden
  3. Automatische Markierung, die den Trader von routinemäßiger Arbeit und manuellen Markierungsfehlern befreit
  4. Universalität der Methode, anwendbar auf verschiedene Zeitebenen und Instrumente
  5. Flexible Parameter für die historische Tiefe und Filter erlauben es, den Indikator an unterschiedliche Marktbedingungen und Handelsstile anzupassen

SMC Larry Williams Structure ist eine Brücke zwischen klassischer Swing-Analyse und modernen Modellen im Rahmen des Smart Money Concepts. Auf fundamentaler Ebene unterstützt der Indikator den Trader dabei, die Marktstruktur „mit den Augen“ der großen Marktteilnehmer zu erkennen, indem er einen mathematisch fundierten und klaren Ansatz zur Hervorhebung lokaler Extrema nutzt. Dadurch wird die Qualität der Handelsentscheidungen verbessert und der Trader von Teilen der routinemäßigen Markierungsarbeit entlastet.

Der Indikator verfügt über die Möglichkeit, Schlüssel-Swingpunkte mittels Trendlinien visuell hervorzuheben, die direkt im Preis-Chart angezeigt werden.

Aktivierbarer Modus (Mode):

  • Standard — die Farbe spiegelt die Richtung einzelner Linien nach oben oder unten in jedem Segment wider.
  • Structural — Linien werden nach klassischer Trenddefinition gezeichnet, bei der Hoch- und Tiefpunkte nacheinander steigen oder fallen. Dies betont die wellenförmige Preisstruktur und ihre Impuls- und Korrekturzyklen gemäß klassischer technischer Analyse.
  • Disable — deaktiviert die grafische Markierung.

Außerdem zeigt der Indikator anschaulich die Größe der Preisschwünge zwischen Schlüssel-Swingpunkten mit Hilfe von Textetiketten an. Diese Etiketten werden automatisch im Bereich der Extrema (Hochs und Tiefs) platziert und zeigen die Größe der Preisbewegung zwischen benachbarten Swings in Punkten an. Dies kann Tradern helfen, die Amplitude der Wellen schnell zu bewerten und diese Einschätzung bei der Identifikation relevanter Niveaus und Interessenzonen wie Orderblöcken oder Akkumulations-/Distributionszonen zu berücksichtigen, was besonders wichtig für die Analyse im Rahmen des Smart Money Concepts ist.

Zur Benutzerfreundlichkeit wurden zwei Alarmmodi hinzugefügt:

  1. BoS (Strukturzusammenbruch)
  2. ChoCH (Charakterwandel)
  3. Durchbruch eines letzten einseitigen Extrems
  4. Richtungswechsel der Linie

Wenn weitere Alarme mit unterschiedlicher Logik benötigt werden, schreiben Sie mir, und ich werde diese bei künftigen Updates hinzufügen.

Indikator-Parameter:

Einstellung Beschreibung
 Maximum number of bars to analyze  Maximale Anzahl der zu analysierenden Bars
 Inside bar search radius
  Aktivierung des Modus zur Suche nach Inside Bars
 Radius size (in bars)  Größe des Radius (in Bars)
 Number of graphic lines  Anzahl der grafischen Linien
 Mode of graphical line rendering  Darstellungsmodus der grafischen Linien
 Color for lines up  Farbe für Linien nach oben
 Color for lines down  Farbe für Linien nach unten
 Width of lines up  Breite der Linien nach oben
 Show size labels  Größenbeschriftungen anzeigen
 Font size  Schriftgröße
 Font color  Schriftfarbe
 Maximum number of labels to display  Maximale Anzahl der anzuzeigenden Beschriftungen
 Show AVG  Durchschnittswert anzeigen
 Show MED  Median anzeigen
 Number of lines for calculation  Anzahl der Linien für Berechnung
 Font size (AVG)  Schriftgröße (Durchschnitt)
 Text color (AVG)  Textfarbe (Durchschnitt)
 Font size (MED)  Schriftgröße (Median)
 Text color (MED)  Textfarbe (Median)
 Alert when line reverses  Alarm bei Linienumkehr
 Alert of breaking through the last extremum  Alarm beim Durchbruch des letzten Extremums
 Push  Push-Benachrichtigungen an MT-App auf dem Handy
 Sound  Ton-Alarm
 Sound file  Ton-Datei
 Mail  E-Mail
 Mail subject  Betreff der E-Mail
 Delete objects when indicator is removed   Objekte beim Entfernen des Indikators löschen


Version für MT5

Nutzen Sie den Indikator   SMC Venom Model BPR als Ergänzung zu Ihrem Handelssystem

Mit jedem Kauf erhöht sich der Preis des Indikators um 10 Dollar. Zögern Sie nicht mit dem Kauf! ;)

Probieren Sie auch meine anderen Produkte im Marktplatz aus https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller



✅ Wenn Ihnen der Indikator gefallen hat, bewerten Sie ihn bitte und hinterlassen Sie eine Rezension, das ist mir sehr wichtig!


Ich wünsche Ihnen große Gewinne im Handel!

