THV Trailing Buy Sell Limits Mt5
- Experten
- Trong Khanh Phan
- Version: 1.8
- Aktualisiert: 27 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
Hallo Traders,
Ein leistungsfähiges System zur Verwaltung schwebender Aufträge, das für Präzision, Automatisierung und Sicherheit auf Märkten mit hoher Volatilität entwickelt wurde.
Hauptmerkmale:
-
Dynamische Pending-Aufträge: Automatische Platzierung von schwebenden Buy/Sell Limit Orders mit punktbasierten Abständen.
-
OCO-Modus: Option zur Auswahl einer oder beider Kauf-/Verkaufsrichtungen durch Aktivierung des OCO-Modus (z.B.: wenn OCO = true: wenn das Kauflimit ausgelöst wird, wird das Verkaufslimit gelöscht und umgekehrt).
-
Smart Lot Management: Automatische Skalierung der Lotgröße mit dem Kontostand nach Ihren Eingabeoptionen.
-
Aktien-Schutz: Automatische Beendigung des Handels, wenn das Aktienziel oder die Stop-Levels erreicht werden.
-
ATR-Volatilitätsfilter: Setzt den Handel bei niedriger Volatilität aus.
-
Spread-Filter: Filtert Zeiträume mit großen Spreads heraus.
-
Fixe SL TP / Trailing Stop / Break-Even Optionen verfügbar.
-
Virtueller SLTP: Stop-Loss- und Take-Profit-Levels vor dem Broker verbergen
-
Auftragsabwicklung: Schnelle, nicht blockierende Auftragsausführung für reibungslose Leistung.
-
Keyboard Trading wird unterstützt.
Sauber, effizient und voll automatisiert - THV Trailing Buy Sell Limit EA hält Ihre Handelsstrategie aktiv, geschützt und selbst erholend.Viel Spaß beim Handeln!