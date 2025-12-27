THV Trailing Buy Sell Limits Mt5

Hallo Traders,

Ein leistungsfähiges System zur Verwaltung schwebender Aufträge, das für Präzision, Automatisierung und Sicherheit auf Märkten mit hoher Volatilität entwickelt wurde.

Link zum Herunterladen einer voll funktionsfähigen Demoversion, die Sie 3 Tage lang auf einem DEMO-Konto testen können:Klicken Sie zum Herunterladen

Hauptmerkmale:

  • Dynamische Pending-Aufträge: Automatische Platzierung von schwebenden Buy/Sell Limit Orders mit punktbasierten Abständen.

  • OCO-Modus: Option zur Auswahl einer oder beider Kauf-/Verkaufsrichtungen durch Aktivierung des OCO-Modus (z.B.: wenn OCO = true: wenn das Kauflimit ausgelöst wird, wird das Verkaufslimit gelöscht und umgekehrt).

  • Smart Lot Management: Automatische Skalierung der Lotgröße mit dem Kontostand nach Ihren Eingabeoptionen.

  • Aktien-Schutz: Automatische Beendigung des Handels, wenn das Aktienziel oder die Stop-Levels erreicht werden.

  • ATR-Volatilitätsfilter: Setzt den Handel bei niedriger Volatilität aus.

  • Spread-Filter: Filtert Zeiträume mit großen Spreads heraus.

  • Fixe SL TP / Trailing Stop / Break-Even Optionen verfügbar.

  • Virtueller SLTP: Stop-Loss- und Take-Profit-Levels vor dem Broker verbergen

  • Auftragsabwicklung: Schnelle, nicht blockierende Auftragsausführung für reibungslose Leistung.

  • Keyboard Trading wird unterstützt.

Sauber, effizient und voll automatisiert - THV Trailing Buy Sell Limit EA hält Ihre Handelsstrategie aktiv, geschützt und selbst erholend.

Viel Spaß beim Handeln!
