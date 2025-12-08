THV 2 Atr Mt5
- Indikatoren
- Trong Khanh Phan
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 8 Dezember 2025
Hallo Trader,
ATR ist einer der beliebtesten Indikatoren zur Messung der Volatilität.
Dieser Indikator zeigt zwei optionale ATR-Werte auf Ihrem Chart an, was Ihnen hilft, Platz auf dem Chart zu sparen und die Dinge sauber und übersichtlich zu halten.
Sie können für jeden ATR-Wert den gewünschten Schwellenwert zur Überwachung der Volatilität festlegen. Ist der ATR-Wert größer als Ihr Schwellenwert, bleibt die Textfarbe Ihre Standardfarbe; andernfalls wird er in Rot angezeigt.
Viel Spaß beim Handeln!