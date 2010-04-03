THV Ema Distance Monitor MT5

Hallo Trader,

Der THV EMA Distance Monitor ist ein leichtgewichtiger und flexibler MT5-Indikator, der entwickelt wurde, um den Echtzeit-Abstand zwischen dem Preis und mehreren Exponential Moving Averages (EMA) direkt auf dem Chart anzuzeigen.

Der Indikator ermöglicht es Händlern, bis zu fünf EMAs zu aktivieren oder zu deaktivieren, jeder mit einer anpassbaren Periode, so dass er an verschiedene Handelsstrategien und Marktbedingungen angepasst werden kann. Für jeden ausgewählten EMA wird der Abstand zum aktuellen Kurs berechnet und in einem übersichtlichen Feld im Chart angezeigt.

Der Benutzer kann wählen, wie der Abstand angezeigt werden soll:

Preisdifferenz

Punkte

Prozentsatz (%)

Der Indikator passt die Formatierung automatisch an die Genauigkeit des Symbols an und gewährleistet so genaue und konsistente Werte für Devisen, Metalle, Indizes und Kryptowährungen.

Mit der farbkodierten Ausgabe, die anzeigt, ob der Preis über oder unter jedem EMA liegt, hilft der THV EMA Distance Monitor Händlern, Trendstärke, Momentum und potenzielle Pullback-Zonen auf einen Blick zu beurteilen.

Befestigen Sie den Indikator einfach an Ihrem Chart - es ist nur eine minimale Einrichtung erforderlich.



Viel Spaß beim Handeln!