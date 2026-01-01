THV Mtf FVGs MT5
- Indikatoren
- Trong Khanh Phan
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 10
Hallo Trader,
MTF FVGs (Extend) - Smart Supply & Demand Zones.
Dieser Indikator identifiziert automatisch bullische (Nachfrage) und bearische (Angebot) FVG-Zonen auf Ihrem Chart unter Verwendung einer Multi-Timeframe-Analyse. Die Zonen werden als Rechtecke mit optionalen Mittellinien angezeigt, so dass Sie die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus besser erkennen können.
Hauptmerkmale:
-
Multi-Timeframe-Unterstützung: Erkennung von Zonen auf dem aktuellen oder einem höheren Timeframe
-
Einstellbarer Rückblickzeitraum und Mindestgröße der Zone
-
Begrenzung der Anzahl der sichtbaren bullischen und bearischen Zonen
-
Optionales Ein- und Ausblenden von Zonen und Zonenmittellinien für eine klarere Struktur
-
Einstellbare Erweiterung der Zonen rechts von der aktuellen Kerze in zusätzlichen Bars
Anmerkungen:
-
Die Mittellinie einer Zone oberhalb des aktuellen Kurses dient als moderates Widerstandsniveau, während die obere Hälfte einen stärkeren Widerstandsbereich darstellt
-
Die Mittellinie einer Zone unterhalb des aktuellen Kurses fungiert als moderates Unterstützungsniveau, während die untere Hälfte einen stärkeren Unterstützungsbereich darstellt
Einfach zu verwenden - befestigen Sie den Indikator an Ihrem Chart und passen Sie nur einige wenige Eingaben an, um Ihren Handelsstil anzupassen.
Viel Spaß beim Handeln!