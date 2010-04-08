THV Rsi Stoch Mt5

Hallo Trader,

RSI und Stochastik gehören zu den beliebtesten Indikatoren, die zur Messung des Momentums und zur Identifizierung von überkauften und überverkauften Bedingungen verwendet werden.

Dieser Indikator zeigt zwei optionale RSI- und Stochastik-Werte auf Ihrem Chart an, was Ihnen hilft, Platz auf dem Chart zu sparen und die Dinge sauber und übersichtlich zu halten.

Sie können die gewünschten oberen und unteren Schwellenwerte für RSI und Stochastik festlegen, um die Bedingungen zu überwachen. Wenn der RSI- (oder Stochastik-) Wert zwischen dem oberen und unteren Schwellenwert liegt, bleibt die Textfarbe Ihre Standardfarbe. Wenn der Wert die entsprechenden Schwellenwerte über- oder unterschreitet, wird der Text in der von Ihnen gewählten Farbe angezeigt.

Viel Spaß beim Handeln!

