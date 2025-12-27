THV Trailing Buy Sell Stop Mt5

Hallo Trader,

Dieser EA handhabt die TRAILING Buy Stop und/oder TRAILING Sell Stop Logik auf eine sehr intelligente Weise. Sie können nur Buy / nur Sell oder beides wählen.


Link zum Herunterladen der voll funktionsfähigen Demoversion zum Testen auf dem DEMO-Konto für 3 Tage: Klicken Sie zum Herunterladen


Konfigurationen (Standardwerte sind in Klammern angegeben):


//

- ATR-Periode : Geben Sie die ATR-Periode für die Berechnung ein (14)

- Magische Zahl: Definieren Sie die magische Zahl


//

-Enable Buy Stop: Erlaubt dem EA, eine Buy Stop Order zu platzieren

- Lot Buy: Volumen der Buy Stop-Order

- Enable Sell Stop: Erlaubt dem EA, eine Sell Stop Order zu platzieren

- Lot Sell:Volumen der Sell Stop-Order


//

- Saldo Start: Wenn der Kontostand unter diesem Wert liegt, wird der EA die Basis-Lotgröße verwenden.

- Kontostand Schritt: Für jedes Inkrement dieses Wertes über Balance Start wird das Lot mit dem Lot Multiplier multipliziert.

- Lot-Multiplikator: Geben Sie den Wert ein, mit dem der EA das neue Lot mit dem inkrementellen Saldo hebeln soll.

- Lot Max: Maximal zulässiges Lot nach Multiplikation


//

-Stop-Abstand in Punkten:Geben Sie den Abstand in Punkten ein, um die Stop-Order zu platzieren


//

- OCO-Modus aktivieren:

+ Wenn true, wird eine ausgelöste Kaufstopp-Order die Verkaufsstopp-Order löschen, oder umgekehrt

+ Wenn falsch, bleiben sowohl Kauf- als auch Verkaufsstopp bestehen


//

- Anfängliche SL & TP? aktivieren:

+ True: SL TP für alle offenen Positionen setzen (SL TP muss für jede Position separat gesetzt werden)

+ Falsch: SL & TP nicht setzen

- TP in Punkten: Setzen Sie den gewünschten TP in Punkten. Setzen Sie = 0, um den TP zu entfernen.

- SL in Punkten: Stellen Sie den gewünschten SL in Punkten ein, setzen Sie = 0 und setzen Sie Trailing = false und break-even = false, um den SL zu entfernen.

- Virtuelles SLTP aktivieren: True = SLTP vor dem Broker verbergen

//

- Trailing-Stop aktivieren? Aktivieren / Deaktivieren des Trailing-Stops

- Gewinn zur Aktivierung des Trailing (Punkte): Das Trailing beginnt nur, wenn der Mindestgewinn diesen Wert erreicht

- Trailing-Schritt (Punkte): Die minimale Preisbewegung, bei der der SL nachgezogen werden kann


//

- Break-even aktivieren (BE)?: Aktivieren / Deaktivieren der Break-even-Logik (Verschieben des SL zum BE)

- Gewinn zur Aktivierung der Gewinnschwelle (Punkte): Der Mindestgewinn zur Aktivierung der Bewegung des SL nach BE

- Lock profit from BE (points): Versetzt den SL vom Break-Even


//

- ATR-Filter verwenden: = True, um Märkte mit niedriger Volatilität herauszufiltern; = False, um sie zu überspringen.

- ATR-Filter verwenden: Geben Sie den minimalen A TR-Wert ein, um Trades zuzulassen. Bsp. 10 bedeutet, dass der EA nur Trades eröffnet, wenn die minimale ATR des aktuellen Zeitrahmens größer als 10 ist.


//

- Equity Stop Threshold: Fällt der Equity-Wert auf diesen Wert, schließt der EA alle offenen Positionen, löscht alle Pending Orders (alle Symbole) und stoppt den Handel (Equity-basierter Stop Loss).

-Equity Target Threshold: Wenn der Aktienkurs diesen Wert erreicht, schließt der EA alle offenen Positionen, löscht alle ausstehenden Orders (alle Symbole) und stoppt den Handel (Equity-basierter Take Profit).

*Sobald der Aktienkurs wieder den Schwellenwert erreicht hat, wird der EA wieder handeln (z.B. Einzahlungen / Abhebungen).


//Handel mit Hotkeys:Sie können die Standardtasten in andere Tasten ändern, die Sie bevorzugen ( A bis Z oder die Ziffern 0 bis 9 der Haupttastatur. Leer lassen, um die relative Funktion zu deaktivieren).

- Taste zum Eröffnen einer Kaufposition (Pfeil nach oben) : Taste zum Eröffnen eines Kaufgeschäfts.

- Taste zum Eröffnen einer Verkaufsposition(Pfeil-ab): Taste zum Eröffnen eines Verkaufsgeschäfts.


//

- Taste zum Schließen aller gewinnbringenden Positionen (C): Taste zum Schließen aller gewinnbringenden Positionen (sowohl Kauf als auch Verkauf desselben Symbols)

-Taste zum Schließen aller Verlustpositionen: (): Taste zum Schließen aller Verlustpositionen (sowohl Buy & Sell desselben Symbols)

-Taste zum Schließen aller Positionen: (Z): Taste zum Schließen aller Positionen (Kauf & Verkauf desselben Symbols)


//

- Schlüssel zum Schließen aller profitablen Kaufpositionen (D): Schlüssel zum Schließen aller profitablen Kaufpositionen (gleiches Symbol)

-Taste zum Schließen aller Verlustpositionen (Buy) (): Schlüssel zur Schließung aller Verlustpositionen (gleiches Symbol)

-Schlüssel zum Schließen aller Buy-Positionen (A): Taste zum Schließen aller Kaufpositionen (gleiches Symbol)


//

- Schlüssel für die Schließung aller profitablen Verkaufspositionen (E): Schlüssel für die Schließung aller profitablen Verkaufspositionen (gleiches Symbol)

-Schlüssel zum Schließen aller Verlustpositionen im Verkauf(): Schlüssel zum Schließen aller Verlustpositionen im Verkauf (gleiches Symbol)

-Key to close all Sell positions(Q): Key to close all Sell positions (same symbol)


Fröhliches Handeln!

