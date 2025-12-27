THV Smart Limit Manager Mt5

THV Smart Limit Manager MT5 - Intelligenter Controller für schwebende Aufträge

DerTHV Smart Limit Manager MT5 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der auf intelligente Weise Kauf-/Verkaufs-Limit-Orders verwaltet, indem er entweder manuelle horizontale Linien oder automatische Logik verwendet.
Er bietet volle Kontrolle über die Platzierung von Pending Orders, Abstände, Lot-Skalierung, Erholung und Risikomanagement - alles auf einfache und visuelle Weise.

Link zum Herunterladen einer voll funktionsfähigen Demoversion, die Sie 3 Tage lang auf einem DEMO-Konto testen können:Klicken Sie zum Herunterladen

⚙️ Hauptmerkmale:

1. Intelligentes Buy/Sell Limit Management

  • Platziert automatisch Buy- oder Sell-Limit-Orders unterhalb/oberhalb der von Ihnen definierten Preislinie (als Ihre Limit-Eingabeeinstellungen).

  • Passt Abstand und Losgröße dynamisch mit anpassbaren Schrittmultiplikatoren und Losmultiplikatoren an.

  • Löscht und erstellt automatisch schwebende Orders, wenn Sie Linien verschieben oder entfernen.

2. Manuelle oder Auto-Aktivierung

  • Zeichnen Sie eine horizontale "Buy"- oder "Sell"-Linie, um schwebende Orders sofort auszulösen.

  • Wenn keine Linie vorhanden ist, kann EA automatisch Limits basierend auf den UseOpenBuy / UseOpenSell Einstellungen setzen.

3. Eingebaute Risikokontrolle

  • Equity Stop und Equity Target schließen automatisch alle Trades und stoppen die EA-Aktivität, wenn Schwellenwerte erreicht werden.

  • Der optionale ATR-Filter verhindert den Handel, wenn die Volatilität zu niedrig ist.

4. Flexibles Take-Profit-/Stop-Loss-System

  • Wählen Sie zwischen individuellem SL/TP pro Auftrag oder durchschnittlichem Management für Korbpositionen.

  • SL/TP können sofort für alle Trades angewendet oder entfernt werden.

5. Buy/Sell Recovery System

  • Stellt fehlende schwebende Aufträge automatisch wieder her, wenn "BuyRecover" oder "SellRecover" aktiviert ist.

6. Integration von Hotkeys und Schaltflächen

  • Erstellen und löschen Sie Buy/Sell-Linien direkt mit Schaltflächen.

  • Tastaturkürzel für alle Handelsmanagement-Aktionen: Öffnen/Schließen, SL/TP-Steuerung.

💡 Typischer Anwendungsfall:

  1. Drücken Sie die Schaltfläche "Buy Line" oder "Sell Line" (oder Tastaturkürzel), um Handelslinien zu zeichnen.

  2. EA platziert automatisch schwebende Limit-Orders basierend auf Ihren Limit-Einstellungen.

  3. Verschieben oder löschen Sie die Linie - EA aktualisiert oder entfernt die entsprechenden Aufträge sofort.

  4. Optional können Sie UseOpenBuy / UseOpenSell aktivieren, um Limits auch ohne Linien automatisch zu platzieren.

🧭 Zusammenfassung:

Der THV Smart Limit Manager MT5 gibt Händlern die volle visuelle und automatische Kontrolle über schwebende Orders - perfekt für Grid-, Limit- oder Pullback-basierte Strategien.
Er vereinfacht den manuellen Handel und bewahrt gleichzeitig die Präzision und Konsistenz der algorithmischen Logik.


