THV Smart Limit Manager Mt5
- Experten
- Trong Khanh Phan
- Version: 1.30
- Aktualisiert: 27 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
THV Smart Limit Manager MT5 - Intelligenter Controller für schwebende Aufträge
DerTHV Smart Limit Manager MT5 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der auf intelligente Weise Kauf-/Verkaufs-Limit-Orders verwaltet, indem er entweder manuelle horizontale Linien oder automatische Logik verwendet.
Er bietet volle Kontrolle über die Platzierung von Pending Orders, Abstände, Lot-Skalierung, Erholung und Risikomanagement - alles auf einfache und visuelle Weise.
⚙️ Hauptmerkmale:
1. Intelligentes Buy/Sell Limit Management
-
Platziert automatisch Buy- oder Sell-Limit-Orders unterhalb/oberhalb der von Ihnen definierten Preislinie (als Ihre Limit-Eingabeeinstellungen).
-
Passt Abstand und Losgröße dynamisch mit anpassbaren Schrittmultiplikatoren und Losmultiplikatoren an.
-
Löscht und erstellt automatisch schwebende Orders, wenn Sie Linien verschieben oder entfernen.
2. Manuelle oder Auto-Aktivierung
-
Zeichnen Sie eine horizontale "Buy"- oder "Sell"-Linie, um schwebende Orders sofort auszulösen.
-
Wenn keine Linie vorhanden ist, kann EA automatisch Limits basierend auf den UseOpenBuy / UseOpenSell Einstellungen setzen.
3. Eingebaute Risikokontrolle
-
Equity Stop und Equity Target schließen automatisch alle Trades und stoppen die EA-Aktivität, wenn Schwellenwerte erreicht werden.
-
Der optionale ATR-Filter verhindert den Handel, wenn die Volatilität zu niedrig ist.
4. Flexibles Take-Profit-/Stop-Loss-System
-
Wählen Sie zwischen individuellem SL/TP pro Auftrag oder durchschnittlichem Management für Korbpositionen.
-
SL/TP können sofort für alle Trades angewendet oder entfernt werden.
5. Buy/Sell Recovery System
-
Stellt fehlende schwebende Aufträge automatisch wieder her, wenn "BuyRecover" oder "SellRecover" aktiviert ist.
6. Integration von Hotkeys und Schaltflächen
-
Erstellen und löschen Sie Buy/Sell-Linien direkt mit Schaltflächen.
-
Tastaturkürzel für alle Handelsmanagement-Aktionen: Öffnen/Schließen, SL/TP-Steuerung.
💡 Typischer Anwendungsfall:
-
Drücken Sie die Schaltfläche "Buy Line" oder "Sell Line" (oder Tastaturkürzel), um Handelslinien zu zeichnen.
-
EA platziert automatisch schwebende Limit-Orders basierend auf Ihren Limit-Einstellungen.
-
Verschieben oder löschen Sie die Linie - EA aktualisiert oder entfernt die entsprechenden Aufträge sofort.
-
Optional können Sie UseOpenBuy / UseOpenSell aktivieren, um Limits auch ohne Linien automatisch zu platzieren.
🧭 Zusammenfassung:
Der THV Smart Limit Manager MT5 gibt Händlern die volle visuelle und automatische Kontrolle über schwebende Orders - perfekt für Grid-, Limit- oder Pullback-basierte Strategien.
Er vereinfacht den manuellen Handel und bewahrt gleichzeitig die Präzision und Konsistenz der algorithmischen Logik.