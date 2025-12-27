THV Smart Limit Manager Mt5

Max Carlos Alfonso Barboza Espinoza Experten

- MAX Dieses Produkt verwendet eine Handelsstrategie mit einem der auf dem Markt gebräuchlichen Indikatoren, und zwar in Verbindung mit einem anderen Indikator, der auf dem Markt nicht so gebräuchlich ist, aber in Verbindung mit dem ersten Indikator Ergebnisse liefert, die Sie unten sehen werden. Die Indikatoren, von denen wir sprechen, sind SMMA und ADX. Andererseits werden sowohl der Take Profit als auch der Stop Loss auf bestimmte Pips festgelegt, die vom Benutzer auf Wunsch geändert werden