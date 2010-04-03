THV Volume Spike MT5

Hallo Trader,

Der Volume Spike Alert Indikator ist ein leichtgewichtiges, nicht verzögertes Tool, das Händlern helfen soll, ungewöhnliche Volumenaktivitäten in Echtzeit zu erkennen.

Dieser Indikator berechnet das durchschnittliche Tick-Volumen über eine benutzerdefinierte Anzahl vorheriger Bars und vergleicht es mit dem Volumen der aktuellen Kerze. Wenn das aktuelle Volumen den Durchschnitt um einen bestimmten Prozentsatz übersteigt, löst der Indikator eine Warnung aus, die es Händlern ermöglicht, potenzielle Ausbrüche, institutionelle Aktivitäten oder starkes Marktinteresse schnell zu erkennen.

Die wichtigsten Volumendaten für die letzten 5 Kerzen werden direkt im Diagramm angezeigt, darunter:

Aktuelles und vorheriges Volumen der 4 Kerzen

Volumenprozentsatz jeder Kerze im Verhältnis zum Durchschnitt

Durchschnittliches Volumen über den ausgewählten Rückblickzeitraum

Der Indikator unterstützt akustische Warnungen, Popup-Warnungen und Push-Benachrichtigungen (je nach Konfiguration des Terminals), damit Händler keine wichtigen Volumenspitzen verpassen.

Mit anpassbaren Parametern und einer übersichtlichen Anzeige auf dem Chart ist dieser Indikator für alle Symbole und Zeitrahmen geeignet und eignet sich besonders gut für Breakout-Trading, Momentum-Strategien und volumenbasierte Bestätigungen.

Befestigen Sie den Indikator einfach an Ihrem Chart - es ist nur eine minimale Einrichtung erforderlich.



Viel Spaß beim Handeln!