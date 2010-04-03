THV Volume Spike MT5

Hallo Trader,

Der Volume Spike Alert Indikator ist ein leichtgewichtiges, nicht verzögertes Tool, das Händlern helfen soll, ungewöhnliche Volumenaktivitäten in Echtzeit zu erkennen.

Dieser Indikator berechnet das durchschnittliche Tick-Volumen über eine benutzerdefinierte Anzahl vorheriger Bars und vergleicht es mit dem Volumen der aktuellen Kerze. Wenn das aktuelle Volumen den Durchschnitt um einen bestimmten Prozentsatz übersteigt, löst der Indikator eine Warnung aus, die es Händlern ermöglicht, potenzielle Ausbrüche, institutionelle Aktivitäten oder starkes Marktinteresse schnell zu erkennen.

Die wichtigsten Volumendaten für die letzten 5 Kerzen werden direkt im Diagramm angezeigt, darunter:

  • Aktuelles und vorheriges Volumen der 4 Kerzen

  • Volumenprozentsatz jeder Kerze im Verhältnis zum Durchschnitt

  • Durchschnittliches Volumen über den ausgewählten Rückblickzeitraum

Der Indikator unterstützt akustische Warnungen, Popup-Warnungen und Push-Benachrichtigungen (je nach Konfiguration des Terminals), damit Händler keine wichtigen Volumenspitzen verpassen.

Mit anpassbaren Parametern und einer übersichtlichen Anzeige auf dem Chart ist dieser Indikator für alle Symbole und Zeitrahmen geeignet und eignet sich besonders gut für Breakout-Trading, Momentum-Strategien und volumenbasierte Bestätigungen.

Befestigen Sie den Indikator einfach an Ihrem Chart - es ist nur eine minimale Einrichtung erforderlich.


Viel Spaß beim Handeln!

Empfohlene Produkte
Provlepsis Simple
Ioannis Xenos
Indikatoren
Willkommen beim Provlepsis-Indikator. "Provlepsis" ist ein hochentwickelter Indikator, der für den MQL-Markt entwickelt wurde. Durch die Analyse früherer Balken zur gleichen Tageszeit berechnet er präzise das potenzielle Kursbewegungsintervall und liefert wertvolle Einblicke in zukünftige Preisfluktuationen. Im Gegensatz zum traditionellen ATR-Indikator berücksichtigt "Provlepsis" den Zeitfaktor und ist damit ein leistungsstarkes Werkzeug, das sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpasst. W
FREE
Upper and Lower Trendline mt5
David Muriithi
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet einen anderen Ansatz als die vorherige Version, um seine Trendlinien zu erhalten. Diese Methode stammt von Orchard Forex, und der Prozess der Erstellung des Indikators wird in dem Video https://www.youtube.com/watch?v=mEaiurw56wY&t=1425s demonstriert . Die Grundidee hinter diesem Indikator ist, dass er eine Tangente an die höchsten und niedrigsten Niveaus der für die Berechnung verwendeten Balken zeichnet und dabei sicherstellt, dass sich die Linien nicht mit den betr
FREE
Nyse Usdxy
Mitchell Dean Ede
5 (1)
Indikatoren
Zeigt einen USD DXY Chart in einem separaten Fenster unterhalb des Hauptcharts an. IHR BROKER MUSS DIESE SYMBOLE HABEN, DAMIT DER INDIKATOR FUNKTIONIERT Basierend auf EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF und USD/SEK Alle diese Paare müssen zu Market Watch hinzugefügt werden, damit der Indikator korrekt funktioniert Da der Indikator mit einer Formel berechnet wird, die auf den 6 Paaren basiert, funktioniert er nur, wenn der Markt geöffnet ist. IHR BROKER MUSS DIESE SYMBOLE HABEN, DAMIT DE
FREE
Multi TF Trend Dashboard
Watcharapon Sangkaew
Indikatoren
Multi-TF Trend Dashboard Kurzbeschreibung / Slogan: Sehen Sie den gesamten Markttrend auf einen Blick! Ein einfaches, übersichtliches und leistungsstarkes Dashboard für jeden Trader. Vollständige Beschreibung: (1. Zur kostenlosen Verteilung) Hallo MQL5 Gemeinschaft, Ich freue mich, Ihnen das Multi-TF Trend Dashboard vorstellen zu können, ein Tool, das ich zur Vereinfachung der Trendanalyse entwickelt habe. Dieser Indikator wird völlig kostenlos als Beitrag zu dieser erstaunlichen Gemeinschaft a
FREE
VolumesWithMedia
Jonathan Pereira
5 (1)
Indikatoren
Das Volumen ist ein weit verbreiteter Indikator in der technischen Analyse, es gibt jedoch eine Variation, die noch nützlicher ist als das Volumen selbst: den gleitenden Durchschnitt des Volumens. Es ist nichts anderes als ein gleitender Durchschnitt, der auf den beliebten Volumenindikator angewendet wird. Wie der Name schon sagt, dient Volume + MA dazu, das zu einem bestimmten Zeitpunkt getätigte Transaktionsvolumen (Käufe und Verkäufe) eines bestimmten finanziellen Vermögenswerts zusammen m
FREE
Accurate Buy Sell System
Bambang Nugroho
Indikatoren
Accurate Buy Sell System ist ein sauberer und zuverlässiger Swing-basierter Indikator, der entwickelt wurde, um Trendumkehrungen und Einstiegszonen mit hoher Präzision zu identifizieren. Der Algorithmus folgt dem ursprünglichen "Accurate Swing Trading System" -Konzept von TradingView (von ceyhun) und wurde für MetaTrader 5 vollständig überarbeitet. 1:1-Übereinstimmung mit dem TradingView-Verhalten Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen Saubere, sich nicht wiederholende Signale bei
FREE
Color Trend
Bruno Goncalves Mascarenhas
Indikatoren
Der Candle Color Trend kombiniert das Beste aus Price Action , direktionaler Bewegung und Divergenz-/Konvergenzanalyse und ist eine einfache und zuverlässige Methode, um die Richtung des Trends zu erkennen. Der Indikator malt die Kerzen automatisch nach der Prämisse, dass der Aufwärtstrend durch Preise definiert wird, die eine Reihe von aufsteigenden Höchst- und Tiefstständen bilden. Andererseits wird der Abwärtstrend durch Preise definiert, die eine Reihe von absteigenden Höchst- und Tiefststä
FREE
Terminal X
Oleksandr Trofymenko
5 (1)
Indikatoren
Indikator für die Anzeige von Handelsergebnissen auf dem Chart Dieser Indikator wurde entwickelt, um Handelsergebnisse direkt auf dem Chart zu visualisieren, was es Händlern erleichtert, ihre Strategie und Handelsleistung zu analysieren. Er zeigt automatisch alle offenen, geschlossenen und schwebenden Orders an, zusammen mit zusätzlichen Informationen für eine bequeme Analyse. Merkmale: Handelsvisualisierung : Zeigt alle Einstiegs- und Ausstiegspunkte auf dem Chart an, mit klaren Hinweisen auf d
FREE
Hammer and Doji Scanner
Vikash Yadav
Indikatoren
Der Hammer- und Doji-Scanner ist ein leistungsstarkes technisches Analysetool, das für MetaTrader-Plattformen wie MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde, um wichtige Candlestick-Muster, insbesondere den Hammer und den Doji , zu erkennen und hervorzuheben. Diese Muster werden von Händlern häufig verwendet, um potenzielle Trendumkehrungen oder Phasen der Unentschlossenheit auf dem Markt zu erkennen. Hammer: Der Hammer ist ein bullisches Umkehrkerzenmuster, das nach einem Abwärt
FREE
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.67 (15)
Indikatoren
Überblick Der Smart Money Structure Markup Indicator für MetaTrader 5 ist ein leistungsfähiges Tool, das Händlern hilft, wichtige Marktstrukturen zu erkennen, die auf den beliebten Smart Money Concepts (SMC) Strategien basieren. Dieser Indikator erkennt Mikromarktstrukturen und bietet Einblicke in Kursbewegungen und potenzielle Trendwechsel. Er hebt wichtige Elemente wie gültige Strukturbrüche (BOS), Zeichenwechsel (CHoCH) und Anreize (IDM) hervor und hilft Händlern, fundierte Entscheidungen zu
FREE
Visual Order Book
Ricardo De Andrade Nakano
1 (1)
Indikatoren
Entfesseln Sie tiefgreifende Markteinblicke mit diesem Indikator, der ein visuelles Orderbuch auf dem Chart anzeigt, inspiriert vom Visual Book von Nelogicas Profit. Er zeigt horizontale Balken für Kaufvolumen (blau) und Verkaufsvolumen (rot), mit gelber Hervorhebung für große Volumen, um hochliquide Zonen leicht zu erkennen. Der Preis tendiert dazu, sich in Richtung der Bereiche mit den höchsten Orderkonzentrationen zu bewegen, was ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Identifikation vo
FREE
Gina Dual TPO
Oscar Ozog
Indikatoren
Gina Dual TPO - Kurzer MQL5-Indikator TPO + Volumenprofil auf dem Chart überlagert - schnell, skalierbar und einsteigerfreundlich. Gebaut für Händler, die Marktstruktur von POC und Value Area lesen. Was es ist Ein MQL5-Indikator, der zwei Marktprofile - Time-at-Price (TPO) und Volume-at-Price (VPO) - direkt auf Ihrem Chart überlagert. Er ist schnell (pixelbasiertes Zeichnen), skalierbar und anfängerfreundlich. Für wen ist es geeignet Intraday- und Swing-Trader, die die Marktstruktur über POC (P
FREE
Natural Language Processing NLP
Abhijay Tiwari
Bibliotheken
Überblick AlgoNLP.mqh ist eine eigenständige MQL5-Bibliothek, die von Menschen geschriebene Handelsanweisungen in strukturierte Handelsabsichten umwandelt , die Ihr Expert Advisor (EA) oder Indikator verstehen kann. Beispiel Eingabe: Buy gold at 2370 with TP 0.3% and SL 1% Ausgabe-Intention: Seite: BUY | Type: LIMIT | Symbol: XAUUSD | Einstieg: 2370 | TP: 0,3% | SL: 1% | Lot: 0,00 Damit können Sie Chat-gesteuerte oder Telegram-integrierte EAs erstellen , die einfache englische Befehle interpr
FREE
MarketPro toolkit
Johannes Hermanus Cilliers
Bibliotheken
Fangen Sie an, durch Kopieren Gewinne zu erzielen Alle Trades werden von unseren erfolgreichen Forex-Händlern gesendet und sind extrem profitabel. Sie können täglich Gewinne durch das Kopieren von Trades erzielen Probezeit inklusive Sie erhalten außerdem Zugang zu einer extrem leistungsstarken Trading-Ausbildung, die Ihnen auf einfache Art und Weise ermöglicht, ein profitabler Trader zu werden, auch wenn Sie keine Handelserfahrung haben. https://ec137gsj1wp5tp7dbjkdkxfr4x.hop.clickbank.net/?cbp
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
Level Box Tool MT5
Suvashish Halder
Indikatoren
Das Level Box Tool ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher benutzerdefinierter Indikator für Händler, die technische Analysewerkzeuge wie Rechtecke und Trendlinien verwenden, um wichtige Unterstützungs-, Widerstands- und Preiszonen zu identifizieren. Dieses Tool vereinfacht und beschleunigt den Prozess der Markierung von Chart-Levels und bietet mit seinem vollständig anpassbaren Panel sowohl visuelle Klarheit als auch Präzision und umfasst jetzt auch Preis-Cross-Warnungen - damit Sie n
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indikatoren
Der Donchian-Kanal Kanäle gehören zu den beliebtesten Instrumenten der technischen Analyse, da sie dem Analysten visuell die Grenzen aufzeigen, innerhalb derer sich die meisten Kursbewegungen abspielen. Die Nutzer von Kanälen wissen, dass sie jederzeit wertvolle Informationen erhalten können, unabhängig davon, ob sich die Kurse im mittleren Bereich eines Bandes oder nahe an einer der Grenzlinien befinden. Eine der bekanntesten Techniken zur Erforschung dieser Konzepte sind die Bollinger-Bänder
FREE
Power of Three MT5
Suvashish Halder
4.3 (10)
Indikatoren
Die "Power of Three" (PO3) ist ein Konzept, das vom Inner Circle Trader (ICT) entwickelt wurde, um einen dreistufigen Ansatz zu veranschaulichen, den das intelligente Geld an den Märkten verwendet: Akkumulation, Manipulation und Distribution . ICT-Händler betrachten dies als ein grundlegendes Muster, das die Entstehung jeder Kerze auf einem Preisdiagramm erklären kann. Vereinfacht ausgedrückt ist dieses Konzept für jeden Zeitrahmen gültig, solange es einen definierten Start, einen Höchststand, e
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Daily VWAP Indicator
Rafael Gazzinelli
5 (5)
Indikatoren
Täglicher VWAP-Indikator (volumengewichteter Durchschnittspreis) Sonderangebot! Hinterlassen Sie eine Bewertung und erhalten Sie den Indikator Long & Short Cointegration Analyzer kostenlos - schicken Sie mir einfach eine Nachricht! Beschreibung Der Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) Indikator ist ein wesentliches Instrument für Händler, die den wahren Durchschnittspreis eines Vermögenswertes während des Tages, bereinigt um das gehandelte Volumen, ermitteln wollen. Der tägliche VWAP wird
FREE
Swing BOS Structure
Shodibek Babaev
Indikatoren
Swing BOS Structure ist ein Marktstrukturindikator für MetaTrader 5. Der Indikator erkennt automatisch: - Swing Hoch (SH) - Tiefstkurs (SL) - Bruch der Struktur (BOS) - Wechsel des Charakters (CHoCH) Umschwünge werden erst nach einer bestimmten Anzahl von Kerzen bestätigt, wodurch sichergestellt wird, dass sie sich nicht wiederholen. BOS-Signale zeigen eine Trendfortsetzung an. CHoCH-Signale weisen auf eine potenzielle Veränderung der Marktstruktur hin und können je nach Marktbedingungen und
FREE
FT ADX Color Candles
FELIPE MISAEL MORAES KRUGER
5 (7)
Indikatoren
Trades zu machen kann ziemlich anstrengend sein, wenn Sie mehrere Dinge gleichzeitig betrachten müssen. Format von Kerzen, Unterstützungen, Widerständen, Zeitplänen, Nachrichten und Indikatoren. Dieses Tool soll die Analyse des ADX-Indikators erleichtern. Es färbt die Kerzen basierend auf den Pegeln des Indikators und den DI-Linien. Der Zeitraum, die Grenze des Indikators und die Farben der Kerzen sind anpassbar. Sie können auch eine visuelle Hilfe unten rechts im Diagramm platzieren, um die
FREE
Alert System
Nguyen Thanh Sang
5 (1)
Indikatoren
Warnungssystem Mit den Funktionstasten können Sie horizontale Linien für Warnmeldungen erstellen. 1. Erlauben Sie die Einstellung von horizontalen Linieneigenschaften (Linienfarbe, Linienstil, Linienbreite, ...) für Alerts. 2. Ermöglicht das Hinzufügen von Text zu einer horizontalen Linie. Sie können den Text je nach Bedarf ein- oder ausblenden. Sie können den Text und seinen Preis ändern, aber die Zeit des Textes wird in der Eingabe namens "text_time" festgelegt (0 ist die aktuelle Zeit, Sie so
FREE
Time Dashboard
Pankaj Kushwaha
Indikatoren
Time Dashboard MT5 ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher MetaTrader 5-Indikator, der Informationen über Zeitzonen und Uhrzeit in Echtzeit direkt auf Ihrem Trading-Chart anzeigt. Dieses Tool ist ideal für Devisenhändler und globale Marktteilnehmer. Es zeigt die Serverzeit, die lokale Zeit und den Zeitunterschied zwischen beiden an und verbessert so Ihre Fähigkeit, Trades über verschiedene Zeitzonen hinweg zu verwalten. Hauptmerkmale : Echtzeit-Zeitanzeige : Zeigt die aktuelle Serverze
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Elsna Moving Average MT5
Raymond Edusei
3 (1)
Indikatoren
Dieser MetaTrader 5-Indikator stellt **zwei gleitende Durchschnitte** auf dem Kurschart dar: **zwei Haupt-MAs (Fast & Slow)**: Diese werden als Linien (blau und rot) mit einer farbigen Füllung zwischen ihnen angezeigt. Die Füllung stellt visuell die Lücke zwischen diesen beiden gleitenden Durchschnitten dar. Händler können diesen Indikator verwenden, um: - die Trendrichtung zu erkennen (wenn die Linien in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind) - potenzielle Crossover-Signale zu erkennen (w
FREE
Logo Watermark
Nindita Giwangkara
Indikatoren
Logo-Wasserzeichen hinzufügen - Präsentieren Sie Ihre Signale mit Klarheit Mit diesem Indikator können Sie ein sauberes und anpassbares Wasserzeichen in Ihrem Chart anzeigen, damit Ihr Publikum leicht erkennen kann, welches Symbol Sie gerade handeln. Zeigen Sie das aktuelle Symbol als Wasserzeichen an Fügen Sie den Text des aktuellen Symbols hinzu und passen Sie dessen Farbe an Wählen Sie, ob nur das Logo, nur das Symbol oder beides angezeigt werden soll Fügen Sie Ihr eigenes benutzerde
FREE
Trend Strength Analyzer
Andrey Sorokin
4.8 (5)
Indikatoren
Der technische Indikator Trend Strength Analyzer misst die Abweichung des Kurses eines Instruments von den Durchschnittswerten über einen bestimmten Zeitraum. Dem Indikator liegt eine vergleichende Analyse der relativen Stärke von Bullen und Bären zugrunde. Überwiegen die Bullen, handelt es sich um einen Aufwärtstrend. Wenn die Bären stärker sind - ein Abwärtstrend. Einstellungen: Streikenergie (2 durchgezogene Linien) = 14. Influence Power (2 gepunktete Linien) = 50. Der TSA-Oszillator ist in
FREE
Hidden ATR MT5
Christian Ricard
Utilitys
Dieser Indikator erlaubt es, den ATR-Oszillator (auf allen MT5-Zeitfenstern) ab einem vom Benutzer definierten Datum mit einer vertikalen Linie (Alone) oder einem Panel (mit "Hidden Candles") auszublenden. Indikator Eingaben: Zeitraum Informationen zum Indikator "Average True Range" finden Sie hier: https: //www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/analytics/tech_indicators/average_true_range ************************************************************* Hey Trader!!! Gebt mir eure Feeds! Wir
FREE
Big Figure Indicator MT5
Vonjinirina Alfred Randrianiaina
4.33 (3)
Indikatoren
Der "BIG FIGURE INDICATOR" erkennt automatisch bestimmte Ebenen auf Preisdiagrammen und zeichnet horizontale Linien, wie z.B. ganze Zahlen oder halbe Zahlen (z.B. 1,0000 oder 1,5000 im Devisenhandel). Diese Ebenen gelten als psychologisch bedeutend, da sie runde Zahlen darstellen, auf die große Trader und Investoren sich konzentrieren können, was zu potenziellen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus führt. Der "big figure indicator" kann Händlern helfen, wichtige Preisniveaus zu identifizieren
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
THV Trailing Buy Sell Stop Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
Hallo Trader, Dieser EA handhabt die TRAILING Buy Stop und/oder TRAILING Sell Stop Logik auf eine sehr intelligente Weise. Sie können nur Buy / nur Sell oder beides wählen. Link zum Herunterladen der voll funktionsfähigen Demoversion zum Testen auf dem DEMO-Konto für 3 Tage: Klicken Sie zum Herunterladen Konfigurationen ( Standardwerte sind in Klammern angegeben ) : // - ATR-Periode : Geben Sie die ATR-Periode für die Berechnung ein (14) - Magische Zahl: Definieren Sie die magische Zahl // -
THV Ema Distance Monitor MT5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Trader, Der THV EMA Distance Monitor ist ein leichtgewichtiger und flexibler MT5-Indikator, der entwickelt wurde, um den Echtzeit-Abstand zwischen dem Preis und mehreren Exponential Moving Averages (EMA) direkt auf dem Chart anzuzeigen. Der Indikator ermöglicht es Händlern, bis zu fünf EMAs zu aktivieren oder zu deaktivieren , jeder mit einer anpassbaren Periode , so dass er an verschiedene Handelsstrategien und Marktbedingungen angepasst werden kann. Für jeden ausgewählten EMA wird der Ab
FREE
THV Rsi Stoch Mt5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Trader, RSI und Stochastik gehören zu den beliebtesten Indikatoren, die zur Messung des Momentums und zur Identifizierung von überkauften und überverkauften Bedingungen verwendet werden. Dieser Indikator zeigt zwei optionale RSI- und Stochastik-Werte auf Ihrem Chart an, was Ihnen hilft, Platz auf dem Chart zu sparen und die Dinge sauber und übersichtlich zu halten. Sie können die gewünschten oberen und unteren Schwellenwerte für RSI und Stochastik festlegen, um die Bedingungen zu überwache
FREE
THV Info Panel MT5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Trader, Info Panel mit PnL Coloring ist ein kompaktes und dennoch leistungsstarkes On-Chart Dashboard für MT5. Es bietet Echtzeit-Einblicke in das Kauf-/Verkaufsvolumen, symbolbasierte PnL, die allgemeine Kontoperformance, den Margin-Status und detaillierte Kerzenmetriken. Mit dynamischer Farbcodierung und einem Live-Kerzen-Countdown hilft Ihnen dieses Panel, Ihre wesentlichen Handelsinformationen und Marktbedingungen sofort zu überwachen, damit Sie Ihre Entscheidungen mit größerer Klarhe
FREE
THV Chart Object Sync Mt5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Traders, ChartObjectsSync ist ein leichtgewichtiger MT5-Indikator, der die Zeichnungsobjekte zwischen zwei Charts desselben Symbols synchronisiert. Wenn Sie ein Objekt auf einem Chart zeichnen oder modifizieren, spiegelt der Indikator es automatisch auf dem anderen Chart wider - und sorgt so für konsistente Darstellungen und Levels. Der Indikator unterstützt derzeit die Synchronisierung der folgenden Objekte: - Horizontale Linien - Trendlinien - Fibonacci-Retracements - Rechtecke - Textbe
THV Avg Stop Out Line Mt5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Trader, Einfach, klar und unverzichtbar für jeden Trader. Es hilft, Ihr Diagramm sauber und informativ zu halten. // Wenn Sie mehrere Positionen eröffnen, wird Ihr Chart überfüllt und unübersichtlich. Dann sollten Sie die "Handelsstufen" ausblenden und sich nur um die durchschnittliche Kauf- oder Verkaufsstufe kümmern. // Falls Sie wissen möchten, bei welchem Kurs Ihr Konto die Stop-Out-Schwelle des Brokers erreicht (d. h. den Kurs, bei dem Ihr Konto "verbrannt" wird). //Um Ihre Position
FREE
THV 2 Atr Mt5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Trader, ATR ist einer der beliebtesten Indikatoren zur Messung der Volatilität. Dieser Indikator zeigt zwei optionale ATR-Werte auf Ihrem Chart an, was Ihnen hilft, Platz auf dem Chart zu sparen und die Dinge sauber und übersichtlich zu halten. Sie können für jeden ATR-Wert den gewünschten Schwellenwert zur Überwachung der Volatilität festlegen. Ist der ATR-Wert größer als Ihr Schwellenwert, bleibt die Textfarbe Ihre Standardfarbe; andernfalls wird er in Rot angezeigt. Viel Spaß beim Hande
FREE
THV 5 Ema Mt5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Trader, EMA ist ein sehr beliebter Indikator zur Bestimmung von: Trend // Unterstützung // Widerstand. Hier sind die Verwendung dieses einfachen, aber sehr leistungsfähigen Multi-Time Frame Indikator: 1- Befestigen Sie diesen Indikator in Ihrem Chart . - Wählen Sie den gewünschten Zeitrahmen ( z.B.: Aktuell , M15, H1, H4, D1,...). - Legen Sie die gewünschten EMA-Perioden fest ( z.B.: 20 , 50, 100, 150, 200,...). - Aktivieren Sie den EMA, den Sie anzeigen möchten, indem Sie den entsprechend
FREE
THV Easy SLTP Manager Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
Hallo Traders, Dieser MT5 EA bietet Ihnen die folgenden beeindruckenden und leistungsstarken Funktionen (mit einfachen Konfigurationen und reibungslosen Abläufen): 1- Handeln Sie direkt über Ihre Tastatur: Öffnen Sie Kauf-/Verkaufsaufträge, schließen Sie gewinnbringende Aufträge, schließen Sie Verlustaufträge, schließen Sie Kaufaufträge, schließen Sie Verkaufsaufträge oder schließen Sie alle Aufträge sofort (sehr schnelle Schließung). Sie können für jede Funktion die von Ihnen gewünschte Tastat
THV Trailing Buy Sell Limits Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
Hallo Traders, Ein leistungsfähiges System zur Verwaltung schwebender Aufträge, das für Präzision, Automatisierung und Sicherheit auf Märkten mit hoher Volatilität entwickelt wurde. Link zum Herunterladen einer voll funktionsfähigen Demoversion, die Sie 3 Tage lang auf einem DEMO-Konto testen können: Klicken Sie zum Herunterladen Hauptmerkmale : Dynamische Pending-Aufträge: Automatische Platzierung von schwebenden Buy/Sell Limit Orders mit punktbasierten Abständen. OCO-Modus: Option zur Auswahl
THV Smart DCA Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
Hallo Trader, THV Smart DCA EA - Automatisierter Handel mit DCA & Net-Off Logik . Link zum Herunterladen einer voll funktionsfähigen Demoversion, die Sie 3 Tage lang auf einem DEMO-Konto testen können: Klicken Sie zum Herunterladen THV Smart DCA ist ein fortschrittlicher EA, der für den automatisierten Handel auf MT5 entwickelt wurde. Er bietet folgende Funktionen: Dynamisches DCA (Dollar-Cost Averaging) : Fügt automatisch Positionen zu optimalen Preisniveaus für Kauf- und Verkaufstransaktionen
THV Swing Matrix Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
THV Swing Matrix MT5 - Smart Swing Reversal, Breakout & Hotkey Trading EA THV Swing Matrix MT5 ist ein leistungsstarkes, flexibles und vollautomatisches Handelssystem, das Swing-Struktur-Analyse , dynamisches Geldmanagement und manuelle Hotkey-Handelsunterstützung kombiniert. Der EA erkennt automatisch Swing High (SWH) und Swing Low (SWL) Levels, handelt basierend auf Reversal- oder Breakout-Logik und steuert das Risiko mit intelligentem Equity- und Floating Protection . Darüber hinaus ermöglich
THV Spike Reversal Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
Spike Reversal EA - Smart Candle Entry & Equity Management Spike Reversal EA ist ein vielseitiger und intelligenter Handelsassistent, der leistungsstarke "Spike-Kerzen" - Kerzen mit starkem Body-Momentum und kurzen Dochten - erkennt und auf der Grundlage einer klaren, kontrollierten Logik Trades eröffnet. Ob Sie nun manuell oder automatisch handeln, Spike Reversal gibt Ihnen die volle Kontrolle mit dynamischen Einstiegsregeln, fortschrittlichem Risikomanagement und sofortigen Tastaturkürzeln. Li
THV Sniper Pro Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
EA Übersicht - THV Sniper Pro : THV Sniper Pro ist ein multifunktionales, präzises Handelssystem , das sowohl für manuelle als auch für automatisierte Scalping-Strategien entwickelt wurde. Es bietet vollständige Flexibilität durch die Kombination von fortschrittlichen technischen Filtern , Aktienmanagement , DCA-Logik und vollständig interaktiven Chart-Kontrollen - und gibt Händlern die volle Kontrolle in jeder Marktsituation. Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen . Link zum Heru
THV Smart Limit Manager Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
THV Smart Limit Manager MT5 - Intelligenter Controller für schwebende Aufträge Der THV Smart Limit Manager MT5 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der auf intelligente Weise Kauf-/Verkaufs-Limit-Orders verwaltet, indem er entweder manuelle horizontale Linien oder automatische Logik verwendet. Er bietet volle Kontrolle über die Platzierung von Pending Orders, Abstände, Lot-Skalierung, Erholung und Risikomanagement - alles auf einfache und visuelle Weise. Link zum Herunterladen einer voll fu
THV Keyboard Commander Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
THV Keyboard Commander MT5: Schnell, präzise und vollständig tastaturgesteuert. Entwickelt mit dem Ziel der Einfachheit und Geschwindigkeit - Ihr ultimativer Handelsassistent. Der THV Keyboard Commander MT5 ist ein leistungsstarker und intuitiver Handelsassistent , mit dem Sie Orders sofort über Tastenkombinationen öffnen, schließen oder löschen können - keine Zeitverschwendung mehr durch manuelles Klicken. Sie können Kauf-/Verkaufs-Limit- und Stop-Aufträge mit einem Tastendruck platzieren, und
THV Auto Fibo MT5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Trader, Dies ist das einzige Fibonacci-Tool, das Sie jemals brauchen werden. Es wurde aus der Erfahrung professioneller Trader destilliert. Erschließen Sie mit diesem MT5-Indikator die Möglichkeiten der fortschrittlichen Swing-basierten Fibonacci-Analyse . Er wurde für Präzision und Klarheit entwickelt und identifiziert automatisch das nächstgelegene Swing High (SH) und Swing Low (SL) auf dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen und zeichnet die wichtigsten Fibonacci-Retracement- und Extension-L
THV Mtf Candle Range with Fibo MT5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Trader, THV MTF Candle Range with Fibo ist ein leistungsfähiger MT5-Indikator, der Tradern hilft, wichtige Preisniveaus, Strukturen in höheren Zeitrahmen und Reaktionszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt im Chart zu erkennen, ohne den Zeitrahmen wechseln zu müssen. Link zum Herunterladen einer voll funktionsfähigen Demoversion, die Sie 3 Tage lang auf einem DEMO-Konto testen können: Klicken Sie zum Herunterladen Hauptmerkmale: Optionen zur Auswahl der Anzahl der HTF-Kerzen, die auf I
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension