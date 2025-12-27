THV Swing Matrix MT5 - Smart Swing Reversal, Breakout & Hotkey Trading EA

THV Swing Matrix MT5 ist ein leistungsstarkes, flexibles und vollautomatisches Handelssystem, das Swing-Struktur-Analyse, dynamisches Geldmanagement und manuelle Hotkey-Handelsunterstützung kombiniert.

Der EA erkennt automatisch Swing High (SWH) und Swing Low (SWL) Levels, handelt basierend auf Reversal- oder Breakout-Logik und steuert das Risiko mit intelligentem Equity- und Floating Protection.

Darüber hinaus ermöglicht er den manuellen Handel direkt über die Tastatur, so dass Sie den Handel sofort und ohne Klicken ausführen können - perfekt für halbautomatische Trader.





Link zum Herunterladen einer voll funktionsfähigen Demoversion, die Sie 3 Tage lang auf einem DEMO-Konto testen können: Zum Herunterladen klicken

Kernfunktionen :

Automatische Swing-Erkennung:

Erkennt und zeichnet die letzten SWH (Swing High) und SWL (Swing Low) Levels mit anpassbarer Pivot-Empfindlichkeit

Zwei leistungsstarke Handelsmodi: Umkehrungsmodus: Eröffnet Trades, wenn sich der Kurs von einem wichtigen Swing-Level umkehrt Ausbruchsmodus: Eröffnet Trades, wenn der Kurs ein Swing-Level durchbricht

Sie können einen oder beide Modi gleichzeitig aktivieren

ATR-Filter: Option zum Herausfiltern von Märkten mit geringer Volatilität

Spread-Filter : Filtert Perioden mit großen Spreads heraus



Hotkeys (Tastaturunterstützung):

Sofortiges Eröffnen von Kauf-/Verkaufsgeschäften, Schließen von Gewinn/Verlusten/Schließenaller Positionen über Tastaturkürzel

Ein perfektes Tool für halbautomatische oder diskretionäre Händler , die Geschwindigkeit und Kontrolle wünschen

Fixe SL TP / Trailing Stop / Break -even Optionen verfügbar.

Virtuelles SLTP : Stop-Loss- und Take-Profit-Levels vor dem Broker verbergen



Aktienschutz: Wenn das Eigenkapital unter oder über die vordefinierten Schwellenwerte fällt, schließt der EA alle Positionen und stoppt den Handel. Der EA nimmt den Handel wieder auf, wenn die Eigenkapitalschwellenwerte zurückgesetzt werden oder der Kontostand manuell angepasst wird (z. B. durch Einzahlung oder Abhebung).

Visuelle Hilfen & Indikatoren: Automatisch gezeichnete SWH/SWL-Linien Live-Labels für Countdown

Effizient und stabil:

Leichtgewichtiger Code, optimiert für schnelle Ausführung auf jedem Symbol oder Zeitrahmen