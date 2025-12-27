THV Swing Matrix Mt5

THV Swing Matrix MT5 - Smart Swing Reversal, Breakout & Hotkey Trading EA

THV Swing Matrix MT5 ist ein leistungsstarkes, flexibles und vollautomatisches Handelssystem, das Swing-Struktur-Analyse, dynamisches Geldmanagement und manuelle Hotkey-Handelsunterstützung kombiniert.

Der EA erkennt automatisch Swing High (SWH) und Swing Low (SWL) Levels, handelt basierend auf Reversal- oder Breakout-Logik und steuert das Risiko mit intelligentem Equity- und Floating Protection.
Darüber hinaus ermöglicht er den manuellen Handel direkt über die Tastatur, so dass Sie den Handel sofort und ohne Klicken ausführen können - perfekt für halbautomatische Trader.


Link zum Herunterladen einer voll funktionsfähigen Demoversion, die Sie 3 Tage lang auf einem DEMO-Konto testen können:Zum Herunterladen klicken

Kernfunktionen:

  • Automatische Swing-Erkennung:
    Erkennt und zeichnet die letzten SWH (Swing High) und SWL (Swing Low) Levels mit anpassbarer Pivot-Empfindlichkeit

  • Zwei leistungsstarke Handelsmodi:

    • Umkehrungsmodus: Eröffnet Trades, wenn sich der Kurs von einem wichtigen Swing-Level umkehrt

    • Ausbruchsmodus: Eröffnet Trades, wenn der Kurs ein Swing-Level durchbricht
      Sie können einen oder beide Modi gleichzeitig aktivieren

  • ATR-Filter: Option zum Herausfiltern von Märkten mit geringer Volatilität

  • Spread-Filter: Filtert Perioden mit großen Spreads heraus

  • Hotkeys (Tastaturunterstützung):
    Sofortiges Eröffnen von Kauf-/Verkaufsgeschäften, Schließen von Gewinn/Verlusten/Schließenaller Positionen über Tastaturkürzel
    Ein perfektes Tool für halbautomatische oder diskretionäre Händler, die Geschwindigkeit und Kontrolle wünschen

  • Fixe SL TP / Trailing Stop / Break -even Optionen verfügbar.

  • Virtuelles SLTP: Stop-Loss- und Take-Profit-Levels vor dem Broker verbergen

  • Aktienschutz:

    Wenn das Eigenkapital unter oder über die vordefinierten Schwellenwerte fällt, schließt der EA alle Positionen und stoppt den Handel. Der EA nimmt den Handel wieder auf, wenn die Eigenkapitalschwellenwerte zurückgesetzt werden oder der Kontostand manuell angepasst wird (z. B. durch Einzahlung oder Abhebung).

  • Visuelle Hilfen & Indikatoren:

    • Automatisch gezeichnete SWH/SWL-Linien

    • Live-Labels für Countdown

  • Effizient und stabil:
    Leichtgewichtiger Code, optimiert für schnelle Ausführung auf jedem Symbol oder Zeitrahmen

Höhepunkte:

✅ Automatischer Swing-basierter Reversal & Breakout Handel

✅ Volle manuelle Kontrolle über Tastaturkürzel

✅ Dynamischer oder fester SL/TP, Trailing Stop, Break-Even-Schutz, virtueller SLTP

✅ Lot-Skalierung mit Kontostand

✅ ATR-Filter, Spread-Filter

✅ Optionen zum Aktienschutz

✅ Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern

✅ Leicht, schnell und stabil

Perfekt für:

  • Swing-Trader, die automatische, strukturierte Einstiege wünschen

  • halbautomatische Trader, die eine manuelle Steuerung über Hotkeys bevorzugen

  • Trader, die Wert auf visuelle Klarheit und Sicherheitsmanagement legen



