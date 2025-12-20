Magischer Gold Scalper EA

Magic Gold Scalper EA wurde entwickelt, umverborgene Liquiditätszonen des Goldmarktes,fraktale Ungleichgewichte undMulti-Pattern-Bestätigungen zu identifizieren und so hochgradig vertrauenswürdige Einstiegsmöglichkeiten zu schaffen.

Die adaptive Engine des EA passt sich automatisch an den Marktrhythmus an und kombiniertTrendfolge,Mustererkennung undintelligente Skalierung, um die Performance über unterschiedliche Volatilitätszyklen hinweg zu erhalten. Mit leistungsstarken Kontoschutzsystemen zielt dieser EA auf ein stetiges und verantwortungsvolles Wachstum ab.

Kern-Fähigkeiten

Proprietäres Marktumwandlungsmodell

Verwendet Candlestick-Muster, Chart-Formationen und Divergenzsignale

ATR-angepasster SL/TP mit Volatilitätskompensation

Optionale Erholungsskalierung mit Aktienschutzmechanismen

Automatische Abschaltung bei Max-Drawdown

Entwickelt für fortgeschrittene bis professionelle Trader, aber dennoch einsteigerfreundlich

Technische Details

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: H1

Risiko: 1% (einstellbar)

Einzahlung: Mindestens $500; empfohlen $1,000+

Leverage: 1 :50 oder höher (1:100+ empfohlen)

Konto: ECN/RAW

VPS: Empfohlen



Haftungsausschluss Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden, und die Verluste können Ihre ursprüngliche Investition übersteigen. Handeln Sie mit Bedacht.

Für Unterstützung oder Fragen, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer über den Kommentarbereich oder private Nachrichten.



