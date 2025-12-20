Magic Gold Scalper EA
- Experten
- Mike Wilson Namaru
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 20 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Magischer Gold Scalper EA
Magic Gold Scalper EA wurde entwickelt, umverborgene Liquiditätszonen des Goldmarktes,fraktale Ungleichgewichte undMulti-Pattern-Bestätigungen zu identifizieren und so hochgradig vertrauenswürdige Einstiegsmöglichkeiten zu schaffen.
Die adaptive Engine des EA passt sich automatisch an den Marktrhythmus an und kombiniertTrendfolge,Mustererkennung undintelligente Skalierung, um die Performance über unterschiedliche Volatilitätszyklen hinweg zu erhalten. Mit leistungsstarken Kontoschutzsystemen zielt dieser EA auf ein stetiges und verantwortungsvolles Wachstum ab.
Kern-Fähigkeiten
-
Proprietäres Marktumwandlungsmodell
-
Verwendet Candlestick-Muster, Chart-Formationen und Divergenzsignale
-
ATR-angepasster SL/TP mit Volatilitätskompensation
-
Optionale Erholungsskalierung mit Aktienschutzmechanismen
-
Automatische Abschaltung bei Max-Drawdown
-
Entwickelt für fortgeschrittene bis professionelle Trader, aber dennoch einsteigerfreundlich
Technische Details
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: H1
-
Risiko: 1% (einstellbar)
-
Einzahlung: Mindestens $500; empfohlen $1,000+
-
Leverage: 1 :50 oder höher (1:100+ empfohlen)
-
Konto: ECN/RAW
-
VPS: Empfohlen
Haftungsausschluss
Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden, und die Verluste können Ihre ursprüngliche Investition übersteigen. Handeln Sie mit Bedacht.
Für Unterstützung oder Fragen, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer über den Kommentarbereich oder private Nachrichten.