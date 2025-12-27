THV Sniper Pro Mt5
- Experten
- Trong Khanh Phan
- Version: 1.50
- Aktualisiert: 27 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
🧠 EA Übersicht - THV Sniper Pro:
THV Sniper Pro ist ein multifunktionales, präzises Handelssystem, das sowohl für manuelle als auch für automatisierte Scalping-Strategien entwickelt wurde.
Es bietet vollständige Flexibilität durch die Kombination von fortschrittlichen technischen Filtern, Aktienmanagement, DCA-Logik und vollständig interaktiven Chart-Kontrollen - und gibt Händlern die volle Kontrolle in jeder Marktsituation.
✅ Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen.
⚙️ Hauptmerkmale:
1️⃣ Smart Trade Control:
-
Manuelle oder automatische Handelseinträge (Kauf-/Verkaufsumschaltung).
-
Mehrere Handelsmodi für vollständige Anpassung und Kontrolle:
1. Non-Stop Handelsmodus: Eröffnet kontinuierlich Trades ohne eine bestimmte Kerzenbedingung.
2. Breakout-Handelsmodus:
- Kaufen Sie, wenn der Kurs den Höchststand der vorangegangenen bullischen Kerze überschreitet.
- Verkaufen Sie, wenn der Kurs unter das Tief der vorangegangenen bärischen Kerze fällt.
3. Reversal-Handelsmodus:
- Kaufen, wenn der Kurs unter den Tiefststand der vorangegangenen zinsbullischen Kerze bricht und dann eine Umkehr nach oben vollzieht.
- Verkaufen Sie, wenn der Kurs über dem Hoch der vorangegangenen bärischen Kerze ausbricht und dann eine Umkehr nach unten vollzieht.
4. Body-Wick Handelsmodus:
- Kaufen Sie, wenn eine bärische Kerze einen großen Körper und einen kurzen oder keinen unteren Docht aufweist.
- Verkaufen Sie, wenn eine zinsbullische Kerze einen großen Körper und einen kurzen oder gar keinen oberen Docht aufweist.
5. der Grid-Handelsmodus : Kombination von Non-Stop + DCA + SLTP (Option 3).
2️⃣ Erweiterte Handelsfilter:
-
EMA-Filter - optionale EMA-basierte Trendbestätigung vor Handelsein- und -ausstieg.
-
Pivot & Swing Detection - identifiziert potentielle Umkehr- oder Ausbruchszonen.
3️⃣ Dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Systeme:
-
Kerzenbasierter SL/TP - automatischer SL zum aktuellen Kerzenhoch/-tief (mit optionalem Offset).
-
EMA-basierter SL/TP - SL wird dynamisch um den EMA positioniert (mit Offset).
-
Fixed Auto SL/TP - einfache punktbasierte Konfiguration für schnelle Scalping-Setups.
-
Interaktive SL/TP-Linien - Zeichnen, ziehen oder löschen Sie Linien direkt im Chart, um SL/TP von offenen Trades sofort zu ändern oder zu entfernen.
4️⃣ Trailing-Stop-Logik:
-
Optionaler Trailing-Stop für aktive Positionen.
-
Einstellbare Parameter zur präzisen Kontrolle von Risiko und Gewinnsicherung.
5️⃣ Eigenkapital- und PnL-Schutz:
-
Automatische Schließung aller Positionen auf dem aktuellen Symbol bei Erreichen des Equity-Ziels oder des Stopps (in %).
-
Automatische Schließung aller Positionen bei variablen Gewinn-/Verlustschwellen (in Kontowährung).
-
Globales Aktienmanagement: Schließen Sie alle Symbole und unterbrechen Sie den Handel, wenn die Ziel- oder Stop-Werte erreicht werden.
6️⃣ DCA (Dollar Cost Averaging) Engine:
-
Unabhängige DCA-Logik für Kauf- und Verkaufspositionen.
-
Einstellbare Schrittgröße, Multiplikator und maximale DCA-Levels.
7️⃣ Integration von Tastatur und manuellem Handel:
-
Tastaturkürzel für Kaufen, Verkaufen, Schließen (nach Gewinn, Verlust oder allen Positionen).
-
Hotkey zum Umschalten des SL/TP-Linienmodus direkt im Chart.
-
Perfekt für halbautomatisches Scalping - schnell, präzise und intuitiv.
8️⃣ Visuelle und interaktive Werkzeuge:
-
Swing High/Low Marker mit anpassbaren Labels und Offsets.
-
Abstandsanzeige in Echtzeit zwischen aktuellem Kurs und Swing-Punkten.
-
Vollständig anpassbare Linienstile, Farben und Etikettenpositionen.
🧩 Zusammenfassung:
Scalp Sniper Pro ist auf Präzision, Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit ausgelegt - ideal für Trader, die ein hybrides Scalping-System wünschen, das sowohl als manueller Assistent als auch als vollautomatische Strategie funktioniert.
Es passt sich nahtlos an jeden Handelsstil an - Non-Stop, Breakout, Reversal oder Bodywick-basierter Handel - alles unterstützt durch starke Risiko- und Aktienmanagementmechanismen.