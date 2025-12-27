THV Sniper Pro Mt5

🧠 EA Übersicht - THV Sniper Pro:

THV Sniper Pro ist ein multifunktionales, präzises Handelssystem, das sowohl für manuelle als auch für automatisierte Scalping-Strategien entwickelt wurde.
Es bietet vollständige Flexibilität durch die Kombination von fortschrittlichen technischen Filtern, Aktienmanagement, DCA-Logik und vollständig interaktiven Chart-Kontrollen - und gibt Händlern die volle Kontrolle in jeder Marktsituation.

✅ Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen.


Link zum Herunterladen einer voll funktionsfähigen Demoversion, die Sie 3 Tage lang auf einem DEMO-Konto testen können:Klicken Sie zum Herunterladen


⚙️ Hauptmerkmale:

1️⃣ Smart Trade Control:

  • Manuelle oder automatische Handelseinträge (Kauf-/Verkaufsumschaltung).

  • Mehrere Handelsmodi für vollständige Anpassung und Kontrolle:

1. Non-Stop Handelsmodus: Eröffnet kontinuierlich Trades ohne eine bestimmte Kerzenbedingung.

2. Breakout-Handelsmodus:

- Kaufen Sie, wenn der Kurs den Höchststand der vorangegangenen bullischen Kerze überschreitet.

- Verkaufen Sie, wenn der Kurs unter das Tief der vorangegangenen bärischen Kerze fällt.

3. Reversal-Handelsmodus:

- Kaufen, wenn der Kurs unter den Tiefststand der vorangegangenen zinsbullischen Kerze bricht und dann eine Umkehr nach oben vollzieht.

- Verkaufen Sie, wenn der Kurs über dem Hoch der vorangegangenen bärischen Kerze ausbricht und dann eine Umkehr nach unten vollzieht.

4. Body-Wick Handelsmodus:

- Kaufen Sie, wenn eine bärische Kerze einen großen Körper und einen kurzen oder keinen unteren Docht aufweist.

- Verkaufen Sie, wenn eine zinsbullische Kerze einen großen Körper und einen kurzen oder gar keinen oberen Docht aufweist.

5. der Grid-Handelsmodus : Kombination von Non-Stop + DCA + SLTP (Option 3).

2️⃣ Erweiterte Handelsfilter:

  • EMA-Filter - optionale EMA-basierte Trendbestätigung vor Handelsein- und -ausstieg.

  • Pivot & Swing Detection - identifiziert potentielle Umkehr- oder Ausbruchszonen.

3️⃣ Dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Systeme:

  • Kerzenbasierter SL/TP - automatischer SL zum aktuellen Kerzenhoch/-tief (mit optionalem Offset).

  • EMA-basierter SL/TP - SL wird dynamisch um den EMA positioniert (mit Offset).

  • Fixed Auto SL/TP - einfache punktbasierte Konfiguration für schnelle Scalping-Setups.

  • Interaktive SL/TP-Linien - Zeichnen, ziehen oder löschen Sie Linien direkt im Chart, um SL/TP von offenen Trades sofort zu ändern oder zu entfernen.

4️⃣ Trailing-Stop-Logik:

  • Optionaler Trailing-Stop für aktive Positionen.

  • Einstellbare Parameter zur präzisen Kontrolle von Risiko und Gewinnsicherung.

5️⃣ Eigenkapital- und PnL-Schutz:

  • Automatische Schließung aller Positionen auf dem aktuellen Symbol bei Erreichen des Equity-Ziels oder des Stopps (in %).

  • Automatische Schließung aller Positionen bei variablen Gewinn-/Verlustschwellen (in Kontowährung).

  • Globales Aktienmanagement: Schließen Sie alle Symbole und unterbrechen Sie den Handel, wenn die Ziel- oder Stop-Werte erreicht werden.

6️⃣ DCA (Dollar Cost Averaging) Engine:

  • Unabhängige DCA-Logik für Kauf- und Verkaufspositionen.

  • Einstellbare Schrittgröße, Multiplikator und maximale DCA-Levels.

7️⃣ Integration von Tastatur und manuellem Handel:

  • Tastaturkürzel für Kaufen, Verkaufen, Schließen (nach Gewinn, Verlust oder allen Positionen).

  • Hotkey zum Umschalten des SL/TP-Linienmodus direkt im Chart.

  • Perfekt für halbautomatisches Scalping - schnell, präzise und intuitiv.

8️⃣ Visuelle und interaktive Werkzeuge:

  • Swing High/Low Marker mit anpassbaren Labels und Offsets.

  • Abstandsanzeige in Echtzeit zwischen aktuellem Kurs und Swing-Punkten.

  • Vollständig anpassbare Linienstile, Farben und Etikettenpositionen.

🧩 Zusammenfassung:

Scalp Sniper Pro ist auf Präzision, Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit ausgelegt - ideal für Trader, die ein hybrides Scalping-System wünschen, das sowohl als manueller Assistent als auch als vollautomatische Strategie funktioniert.
Es passt sich nahtlos an jeden Handelsstil an - Non-Stop, Breakout, Reversal oder Bodywick-basierter Handel - alles unterstützt durch starke Risiko- und Aktienmanagementmechanismen.


