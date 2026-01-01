THV ZigZag MT5
- Indikatoren
- Trong Khanh Phan
- Version: 1.0
Hallo Trader,
MTF ZigZag MT5 ist ein leichter, aber dennoch leistungsstarker Indikator, der Händlern hilft, Marktstrukturen und wichtige Kursniveaus klar zu erkennen.
Er macht das Zeichnen von Trendlinien und Fibonacci-Linien genauer und aussagekräftiger, indem er zuverlässige Swing-Punkte verwendet.
Merkmale:
-
Zeichnen Sie ZigZag basierend auf:
-
Aktueller Zeitrahmen
-
Höherer Zeitrahmen, der auf dem aktuellen Chart angezeigt wird
-
-
Ein- und Ausblenden von Preisetiketten
-
Vollständig anpassbarer Linienstil und Etikettenformat
Anmerkungen:
-
Höhere Pivot-Werte erzeugen stärkere und bedeutendere Schwankungen
-
Höhere Timeframes erzeugen zuverlässigere Swing-Strukturen
Einrichtung:
Fröhliches Handeln!