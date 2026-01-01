THV ZigZag MT5

Hallo Trader,

MTF ZigZag MT5 ist ein leichter, aber dennoch leistungsstarker Indikator, der Händlern hilft, Marktstrukturen und wichtige Kursniveaus klar zu erkennen.

Er macht das Zeichnen von Trendlinien und Fibonacci-Linien genauer und aussagekräftiger, indem er zuverlässige Swing-Punkte verwendet.

Merkmale:

Zeichnen Sie ZigZag basierend auf: Aktueller Zeitrahmen Höherer Zeitrahmen, der auf dem aktuellen Chart angezeigt wird

Ein- und Ausblenden von Preisetiketten

Vollständig anpassbarer Linienstil und Etikettenformat

Anmerkungen:

Höhere Pivot-Werte erzeugen stärkere und bedeutendere Schwankungen

Höhere Timeframes erzeugen zuverlässigere Swing-Strukturen

Einrichtung:

Keine komplizierte Einrichtung. Sehr einfach zu verwenden - befestigen Sie den Indikator einfach an Ihrem Chart und passen Sie dann die Pivot-Periode und den Label-Offset so an, dass sie am besten zu Ihrem Symbol und Zeitrahmen passen.



Fröhliches Handeln!