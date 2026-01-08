Hallo Traders,

THV TD Sequential (MT5) ist ein technischer Indikator, der von Tom DeMark's TD Sequential inspiriert wurde. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, die Erschöpfung von Trends, potentielle Umkehrungen und Markt-Timing-Gelegenheiten zu erkennen.

Der Indikator besteht aus zwei Hauptkomponenten:

1. TD Einrichtung (1-9)

Ein Buy Setup zählt, wenn der aktuelle Schlusskurs niedriger ist als der Schlusskurs 4 Bars zuvor .

Ein Sell Setup wird gezählt, wenn der aktuelle Schlusskurs höher ist als der Schlusskurs 4 Bars zuvor .

Wenn der Zähler den Wert 9 erreicht, signalisiert er, dass der aktuelle Trend möglicherweise an Dynamik verliert .

Die Benutzer können die angezeigten Setup-Zahlen filtern, um die Übersichtlichkeit des Diagramms zu verbessern.

2. TD Countdown (1-13)

Nach einem abgeschlossenen Setup (9), beginnt die Countdown-Phase .

Der Kauf-Countdown wird gezählt, wenn der Schlusskurs unter dem Tiefstkurs von 2 Balken zuvor liegt.

Der Verkaufs-Countdown wird gezählt, wenn der Schlusskurs über dem Hoch von 2 Balken zuvor liegt.

Ein abgeschlossener 13er Countdown deutet auf eine sehr wahrscheinliche Umkehr oder Pause in der Kursbewegung hin.

Zusätzliche Funktionen:

Schnittpunktmarkierungen heben kritische Preisinteraktionen in der Nähe von Setup 8 oder 9 hervor.

Die Lookback-Steuerung beschränkt die Zeichnungen auf die letzten Balken für eine bessere Leistung.

Vollständige Neuberechnung bei Zeitrahmenänderungen, um eine genaue Visualisierung zu gewährleisten.

Die Beschriftungen sind für eine bessere Lesbarkeit vom Preis abgesetzt.

Dieser Indikator eignet sich am besten als Instrument zur Trenderschöpfung und zum Timing und sollte mit Unterstützungs-/Widerstandslinien, Trendstrukturen oder Risikomanagementregeln kombiniert und nicht als eigenständiges Handelssignal verwendet werden.

Wie zu verwenden: