THV Spike Reversal Mt5

Spike Reversal EA - Smart Candle Entry & Equity Management

Spike Reversal EA ist ein vielseitiger und intelligenter Handelsassistent, der leistungsstarke "Spike-Kerzen" - Kerzen mit starkem Body-Momentum und kurzen Dochten - erkennt und auf der Grundlage einer klaren, kontrollierten Logik Trades eröffnet.
Ob Sie nun manuell oder automatisch handeln, Spike Reversal gibt Ihnen die volle Kontrolle mit dynamischen Einstiegsregeln, fortschrittlichem Risikomanagement und sofortigen Tastaturkürzeln.

Link zum Herunterladen einer voll funktionsfähigen Demoversion, die Sie 3 Tage lang auf einem DEMO-Konto testen können:Klicken Sie zum Herunterladen

Haupt-Handelslogik:

  • Spike-Entry-Erkennung:
    Eröffnet Trades, wenn eine Kerze einen langen Körper (starke Bewegung) und einen kurzen Docht (geringe Ablehnung) hat.

    • Bullish Spike (rote Kerze mit starkem Rückgang) → Kaufen

    • Bearish Spike (grüne Kerze mit starkem Anstieg) → Verkaufen

  • Anpassbare Einstiegsfilter:

    • Minimale Kerzenkörpergröße

    • Maximale Dochtlänge

    • Zeitverzögerung vor der Eröffnung eines weiteren Handels in dieselbe Richtung

Stop Loss & Take Profit Kontrolle:

  • Vollständig konfigurierbares SL/TP-System

  • Funktioniert pro Auftrag oder nach Durchschnittspreis

  • Einstellbarer Stop Loss und Take Profit für eine präzise Risiko-/Ertragsausrichtung

DCA (Dollar Cost Averaging) Modul:

  • Optionale DCA Buy und DCA Sell Systeme

  • Definieren Sie die maximale Anzahl von DCA-Aufträgen, den Schrittabstand und den Schrittmultiplikator

  • Unterstützt sowohl feste als auch progressive Abstände

Automatische Schließung von Aktien und variablen PNLs:

  • Equity-basierte Schließung: Automatische Schließung aller Geschäfte, wenn das Eigenkapital um einen bestimmten Prozentsatz steigt oder sinkt

  • Fließende PNL-Schließung: Schließen Sie alle Positionen, sobald der Gewinn oder Verlust in USD einen bestimmten Schwellenwert erreicht.

Tastaturkürzel - Handeln wie ein Profi:

Das Handelsmanagement war noch nie so schnell! Steuern Sie Ihr Konto direkt über Ihre Tastatur:

  • Eröffnen Sie Positionen: Kaufen oder Verkaufen

  • Gewinne/Verluste/alle Trades schließen: Kaufen oder Verkaufen

  • Alle Gewinne/Verluste/Alle Geschäfte schließen: Kaufen & Verkaufen

Höhepunkte:

✅ Intelligente kerzenbasierte Trade-Entrys
✅ Volle manuelle Kontrolle über die Tastatur
✅ SL/TP-Management-Flexibilität
✅ DCA-Skalierungsstrategie
✅ Automatischer Eigenkapital- und Gewinnschutz
✅ Leichtgewichtig und optimiert für alle Paare und Zeitrahmen

Empfohlene Anwendung:

  • Funktioniert am besten bei volatilen Paaren oder Zeitrahmen mit starkem Momentum (z.B. M1-M15)

  • Verwendung in Verbindung mit angemessenem Money Management und technischer Analyse.

  • Ideal für Trader, die sowohl Automatisierung als auch Kontrolle wünschen


