THV Auto Fibo MT5

Hallo Trader,

Dies ist das einzige Fibonacci-Tool, das Sie jemals brauchen werden. Es wurde aus der Erfahrung professioneller Trader destilliert.

Erschließen Sie mit diesem MT5-Indikator die Möglichkeiten derfortschrittlichen Swing-basierten Fibonacci-Analyse. Er wurde für Präzision und Klarheit entwickelt und identifiziert automatisch dasnächstgelegene Swing High (SH) und Swing Low (SL) auf dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen und zeichnet diewichtigsten Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels direkt auf Ihrem Chart.

Link zum Herunterladen einer voll funktionsfähigen Demoversion, die Sie 3 Tage lang auf Ihrem DEMO-Konto testen können:Klicken Sie zum Herunterladen

Hauptmerkmale:

  • Automatische Swing-Erkennung: Findet das relevanteste Swing-Hoch und Swing-Tief basierend auf dem von Ihnen gewählten Pivot.

  • Dynamische Fibonacci-Levels: Zeichnet Standard-Retracement-Levels (0,236, 0,382, 0,5, 0,618, 0,786) und Erweiterungen (1,5, 1,618, 2, 2,5, 2,618, 3, 3,5, 3,618, 4, 4,5, 4,618).

  • Adaptive Logik: Die Fibonacci-Levels passen sich automatisch an, je nachdem, ob sich der Kurs näher am Swing High oder Swing Low befindet, um die richtige Richtung und klarere Umkehrzonen zu gewährleisten.

  • Multi-Timeframe-fähig: Funktioniert auf jedem Timeframe, wobei die Genauigkeit erhalten bleibt, egal ob Sie intraday oder auf höheren Timeframes handeln.

  • Anpassbares Erscheinungsbild: Volle Kontrolle über Linienstile, -breiten, -farben und -beschriftungen.

  • Erweiterungsebenen: Optionale Fibonacci-Erweiterungslinien zur Identifizierung potenzieller Ausbruchs- oder Zielzonen.

  • Klare Beschriftung: Zeigt Preis und Level für jede Fibonacci-Linie zur schnellen Orientierung an.

Dieser Indikator ist perfekt für Händler, dieeinen visuellen Vorteil suchen und die Swing-Analyse mit der Fibonacci-Präzision kombinieren, um mühelos Unterstützungs-, Widerstands- und Zielniveaus mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Ideal für: Daytrader , Swingtrader oder alle, die Fibonacci-Levels zur Planung von Ein- und Ausstiegen oder Risikomanagementstrategien verwenden.

Wie wird er verwendet?

  • Befestigen Sie den Indikator einfach an Ihrem Chart - es ist nur eine minimale Einrichtung erforderlich. Sie können die Standardeinstellungen beibehalten oder sie an Ihre visuellen Vorlieben anpassen.
  • Höhere Zeitrahmen ergeben im Allgemeinen stärkere Fibonacci-Unterstützungs- und Widerstandszonen.
  • Niedrigere Pivot-Werte machen die Swing-Erkennung empfindlicher, was zu häufigeren Fibonacci-Levels führt.
  • Geeignet für alle Instrumente und alle Zeitrahmen.

Viel Spaß beim Handeln!


