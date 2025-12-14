THV Mtf Candle Range with Fibo MT5
- Indikatoren
- Trong Khanh Phan
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Hallo Trader,
THV MTF Candle Range with Fibo ist ein leistungsfähiger MT5-Indikator, der Tradern hilft, wichtige Preisniveaus, Strukturen in höheren Zeitrahmen und Reaktionszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt im Chart zu erkennen, ohne den Zeitrahmen wechseln zu müssen.
Hauptmerkmale:
- Optionen zur Auswahl der Anzahl der HTF-Kerzen, die auf Ihrem Chart im unteren Zeitrahmen angezeigt werden sollen
-
Zeigt die Hoch-/Tief-/Mittel-/Fibonacci-Levels der HTF-Kerzenbereiche (höherer Zeitrahmen) an
-
Option zur Anzeige der Fibonacci-Levels für alle HTF-Kerzen oder nur für die letzte Kerze für ein übersichtliches Diagramm
-
Hervorhebung der HTF-Kerzenbereiche und Kerzenkörper für eine bessere Sichtbarkeit der Marktstruktur
-
Klare Preisbeschriftungen und Fibonacci-Level-Beschriftungen mit einstellbaren Offsets
-
Fibonacci-Zonen-Alarm mit Pop-up-Warnungen, akustischen Warnungen und Push-Benachrichtigungen. Alarme werden ausgelöst, wenn sich der Preis innerhalb der Zone zwischen zwei ausgewählten Fibonacci-Levels befindet
-
Vollständig anpassbare Farben, Linienstile, Linienbreiten, Beschriftungen und Ray-Right-Verhalten
Entwickelt für:
-
Price-Action-Händler
-
Fibonacci-Pullback- und Umkehrstrategien
-
Angebots- und Nachfrageanalyse, Top-Down-Analyse und MTF-Analyse
-
Alle Handelsstile: Scalping, Intraday- und Swing-Trading
-
Alle Instrumente und alle Zeitrahmen werden unterstützt
Vorteile:
-
Einfaches Aufspüren von Unterstützung und Widerstand in höheren Zeitrahmen
-
Lesen Sie die HTF-Marktstruktur ohne Zeitrahmenwechsel
-
Verbessern Sie Ihr Trading-Timing und Ihre Entscheidungsfindung, indem Sie hochpräzise Einstiegs- und Ausstiegszonen identifizieren
-
Einfache und benutzerfreundliche Einstellungen
Wir hoffen, dass Ihnen der Indikator gefällt und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.
Viel Spaß beim Handeln!