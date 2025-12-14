THV Mtf Candle Range with Fibo MT5

Hallo Trader,

THV MTF Candle Range with Fibo ist ein leistungsfähiger MT5-Indikator, der Tradern hilft, wichtige Preisniveaus, Strukturen in höheren Zeitrahmen und Reaktionszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt im Chart zu erkennen, ohne den Zeitrahmen wechseln zu müssen.

Link zum Herunterladen einer voll funktionsfähigen Demoversion, die Sie 3 Tage lang auf einem DEMO-Konto testen können: Klicken Sie zum Herunterladen

Hauptmerkmale:



Optionen zur Auswahl der Anzahl der HTF-Kerzen, die auf Ihrem Chart im unteren Zeitrahmen angezeigt werden sollen Zeigt die Hoch-/Tief-/Mittel-/Fibonacci-Levels der HTF-Kerzenbereiche (höherer Zeitrahmen) an Option zur Anzeige der Fibonacci-Levels für alle HTF-Kerzen oder nur für die letzte Kerze für ein übersichtliches Diagramm Hervorhebung der HTF-Kerzenbereiche und Kerzenkörper für eine bessere Sichtbarkeit der Marktstruktur Klare Preisbeschriftungen und Fibonacci-Level-Beschriftungen mit einstellbaren Offsets Fibonacci-Zonen-Alarm mit Pop-up-Warnungen, akustischen Warnungen und Push-Benachrichtigungen. Alarme werden ausgelöst, wenn sich der Preis innerhalb der Zone zwischen zwei ausgewählten Fibonacci-Levels befindet Vollständig anpassbare Farben, Linienstile, Linienbreiten, Beschriftungen und Ray-Right-Verhalten

Entwickelt für:

Price-Action-Händler

Fibonacci-Pullback- und Umkehrstrategien

Angebots- und Nachfrageanalyse, Top-Down-Analyse und MTF-Analyse

Alle Handelsstile: Scalping, Intraday- und Swing-Trading

Alle Instrumente und alle Zeitrahmen werden unterstützt

Vorteile:

Einfaches Aufspüren von Unterstützung und Widerstand in höheren Zeitrahmen

Lesen Sie die HTF-Marktstruktur ohne Zeitrahmenwechsel

Verbessern Sie Ihr Trading-Timing und Ihre Entscheidungsfindung, indem Sie hochpräzise Einstiegs- und Ausstiegszonen identifizieren

Einfache und benutzerfreundliche Einstellungen

Hängen Sie einfach Ihren Chart an, wählen Sie den HTF und die Anzahl der Kerzen, die Sie verfolgen möchten, und genießen Sie! Es sind nur minimale Einstellungen erforderlich.





Wir hoffen, dass Ihnen der Indikator gefällt und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Viel Spaß beim Handeln!