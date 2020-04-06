THV Trailing Buy Sell Limits Mt5

Hola comerciantes,

Un potente sistema de gestión de órdenes pendientes diseñado para la precisión, la automatización y la seguridad en mercados de alta volatilidad.

Características principales :

Órdenes pendientes dinámicas: Colocación automática de órdenes pendientes de compra/venta limitadas con espaciado basado en ATR o en puntos.

Modo OCO: Opción de elegir una o ambas direcciones de compra venta activando el Modo OCO (ej: si OCO = true: siempre que el límite de compra se active, el límite de venta se borrará, y viceversa).

Gestión Inteligente de Lotes: Escalado automático del tamaño del lote con el saldo de la cuenta con sus opciones de entrada.

Protección de Renta Variable: Detención automática de las operaciones cuando se alcanzan los niveles objetivo o de parada.

Filtro de volatilidad ATR: Suspende la negociación en condiciones de baja volatilidad.

Filtro de diferenciales: Filtra los periodos con spreads amplios.

Opciones Fix SL TP / Trailing Stop / Break -even disponibles.

SLTP virtual : Oculta los niveles de stop-loss y take-profit del broker.

Gestión de órdenes: Ejecución de órdenes rápida y sin bloqueos.

Soporta operaciones con teclado.

Limpio, eficiente y totalmente automatizado - THV Trailing Buy Sell Limit EA mantiene su estrategia de trading activa, protegida y auto-recuperable.