THV Trailing Buy Sell Limits Mt5
- Asesores Expertos
- Trong Khanh Phan
- Versión: 1.7
- Actualizado: 28 noviembre 2025
- Activaciones: 20
Hola comerciantes,
Un potente sistema de gestión de órdenes pendientes diseñado para la precisión, la automatización y la seguridad en mercados de alta volatilidad.
Características principales:
-
Órdenes pendientes dinámicas: Colocación automática de órdenes pendientes de compra/venta limitadas con espaciado basado en ATR o en puntos.
-
Modo OCO: Opción de elegir una o ambas direcciones de compra venta activando el Modo OCO (ej: si OCO = true: siempre que el límite de compra se active, el límite de venta se borrará, y viceversa).
-
Gestión Inteligente de Lotes: Escalado automático del tamaño del lote con el saldo de la cuenta con sus opciones de entrada.
-
Protección de Renta Variable: Detención automática de las operaciones cuando se alcanzan los niveles objetivo o de parada.
-
Filtro de volatilidad ATR: Suspende la negociación en condiciones de baja volatilidad.
-
Filtro de diferenciales: Filtra los periodos con spreads amplios.
-
OpcionesFix SL TP / Trailing Stop / Break -even disponibles.
-
SLTP virtual: Oculta los niveles de stop-loss y take-profit del broker.
-
Gestión de órdenes: Ejecución de órdenes rápida y sin bloqueos.
-
Soporta operaciones con teclado.
Limpio, eficiente y totalmente automatizado - THV Trailing Buy Sell Limit EA mantiene su estrategia de trading activa, protegida y auto-recuperable.¡Feliz trading!