THV Keyboard Commander Mt5
- Experten
- Trong Khanh Phan
- Version: 1.30
- Aktualisiert: 27 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
THV Keyboard Commander MT5: Schnell, präzise und vollständig tastaturgesteuert. Entwickelt mit dem Ziel der Einfachheit und Geschwindigkeit - Ihr ultimativer Handelsassistent.
Der THV Keyboard Commander MT5 ist ein leistungsstarker und intuitiver Handelsassistent, mit dem Sie Orders sofort über Tastenkombinationen öffnen, schließen oder löschen können - keine Zeitverschwendung mehr durch manuelles Klicken.
Sie können Kauf-/Verkaufs-Limit- und Stop-Aufträge mit einem Tastendruck platzieren, und der EA berechnet automatisch Preisniveaus auf der Grundlage Ihrer offenen oder schwebenden Trades und gewährleistet eine intelligente und konsistente Ausführung.
***Schlüsselmerkmale:
-
Tastaturgesteuerter Handel - Sofortiges Ausführen, Schließen oder Löschen von Kauf-/Verkaufs-/Alle-Aufträgen.
-
Intelligente Orderplatzierung - Erkennt automatisch bestehende Kauf-/Verkaufspositionen und platziert neue Limit- oder Stop-Orders beim richtigen nächsten Schritt.
-
Getrennte Kauf-/Verkaufslosgrößen - Legen Sie individuelle Losgrößen für Kauf und Verkauf unabhängig voneinander fest.
-
Automatisches SL/TP-Management - Wenden Sie Take Profit / Stop Loss entweder pro Auftrag oder nach Durchschnittspreis an.
-
Visuell und einfach - Saubere Chart-Oberfläche, kein Durcheinander, keine Verwirrung.
-
Hochgeschwindigkeitsausführung - Entwickelt für Scalper und manuelle Händler, die Präzision und Geschwindigkeit verlangen.
-
Flexible Abstandskontrolle - Definieren Sie einen einzelnen Order_distance in Punkten; der EA berechnet alle Orderlevels automatisch.
Stop Loss - Gewinnmitnahme-Optionen (SLTP):
-
Order SL TP : Wenden Sie feste SL/TP auf jede Order an.
-
Durchschnittlicher SL TP : Verwalten Sie SL/TP dynamisch auf der Grundlage des Durchschnittspreises (setzt SL/TP pro Order außer Kraft).
-
TP-Punkte & SL-Punkte : Vollständig anpassbar - zum Deaktivieren oder Löschen auf 0 setzen.
*** Perfekt für:
Manuelle Trader, Scalper und Profis, die volle Kontrolle und schnelle Ausführung wünschen - mit der Einfachheit und visuellen Klarheit einer von Experten gestalteten Oberfläche.