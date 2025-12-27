THV Keyboard Commander Mt5

THV Keyboard Commander MT5: Schnell, präzise und vollständig tastaturgesteuert. Entwickelt mit dem Ziel der Einfachheit und Geschwindigkeit - Ihr ultimativer Handelsassistent.

Der THV Keyboard Commander MT5 ist ein leistungsstarker und intuitiver Handelsassistent, mit dem Sie Orders sofort über Tastenkombinationen öffnen, schließen oder löschen können - keine Zeitverschwendung mehr durch manuelles Klicken.
Sie können Kauf-/Verkaufs-Limit- und Stop-Aufträge mit einem Tastendruck platzieren, und der EA berechnet automatisch Preisniveaus auf der Grundlage Ihrer offenen oder schwebenden Trades und gewährleistet eine intelligente und konsistente Ausführung.

Link zum Herunterladen einer voll funktionsfähigen Demoversion, die Sie 3 Tage lang auf einem DEMO-Konto testen können:Zum Herunterladen klicken

***Schlüsselmerkmale:

  • Tastaturgesteuerter Handel - Sofortiges Ausführen, Schließen oder Löschen von Kauf-/Verkaufs-/Alle-Aufträgen.

  • Intelligente Orderplatzierung - Erkennt automatisch bestehende Kauf-/Verkaufspositionen und platziert neue Limit- oder Stop-Orders beim richtigen nächsten Schritt.

  • Getrennte Kauf-/Verkaufslosgrößen - Legen Sie individuelle Losgrößen für Kauf und Verkauf unabhängig voneinander fest.

  • Automatisches SL/TP-Management - Wenden Sie Take Profit / Stop Loss entweder pro Auftrag oder nach Durchschnittspreis an.

  • Visuell und einfach - Saubere Chart-Oberfläche, kein Durcheinander, keine Verwirrung.

  • Hochgeschwindigkeitsausführung - Entwickelt für Scalper und manuelle Händler, die Präzision und Geschwindigkeit verlangen.

  • Flexible Abstandskontrolle - Definieren Sie einen einzelnen Order_distance in Punkten; der EA berechnet alle Orderlevels automatisch.

Stop Loss - Gewinnmitnahme-Optionen (SLTP):

  • Order SL TP : Wenden Sie feste SL/TP auf jede Order an.

  • Durchschnittlicher SL TP : Verwalten Sie SL/TP dynamisch auf der Grundlage des Durchschnittspreises (setzt SL/TP pro Order außer Kraft).

  • TP-Punkte & SL-Punkte : Vollständig anpassbar - zum Deaktivieren oder Löschen auf 0 setzen.

*** Perfekt für:
Manuelle Trader, Scalper und Profis, die volle Kontrolle und schnelle Ausführung wünschen - mit der Einfachheit und visuellen Klarheit einer von Experten gestalteten Oberfläche.


