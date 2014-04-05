THV Avg Stop Out Line Mt5

Hallo Trader,





Einfach, klar und unverzichtbar für jeden Trader. Es hilft, Ihr Diagramm sauber und informativ zu halten.





// Wenn Sie mehrere Positionen eröffnen, wird Ihr Chart überfüllt und unübersichtlich. Dann sollten Sie die "Handelsstufen" ausblenden und sich nur um die durchschnittliche Kauf- oder Verkaufsstufe kümmern.

// Falls Sie wissen möchten, bei welchem Kurs Ihr Konto die Stop-Out-Schwelle des Brokers erreicht (d. h. den Kurs, bei dem Ihr Konto "verbrannt" wird).

//Um Ihre Positionen zu verwalten, möchten Sie vielleicht auch die PnL und die freie Marge Ihres Kontos auf einen Blick sehen.





Dieser Indikator zeigt in Echtzeit dendurchschnittlichen Kaufkurs // den durchschnittlichen Verkaufskurs // denStop-Out-Kurs // das offene Volumen // die PnL // die freie Marge auf dem Chart an. Sie können wählen, welche Linien und Labels angezeigt werden sollen, und den Stil und die Farbe jeder Linie anpassen.

1- Die Informationen der Buy//Sell-Linie:

- Lot Buy//Lot Sell

- PNL Kauf//PnL Verkauf

- Freie Marge (FM) Ihres Kontos

2- Die Stop-Out-Linie: Zeigt dasgeschätzte Kursniveau an, bei dem Ihr Konto die Stop-Out-Schwelle erreichen würde, basierend auf den Margin-Einstellungen Ihres Brokers.





Viel Spaß beim Handeln!