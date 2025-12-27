THV Smart DCA Mt5

Hallo Trader,

THV Smart DCA EA - Automatisierter Handel mit DCA & Net-Off Logik.

Link zum Herunterladen einer voll funktionsfähigen Demoversion, die Sie 3 Tage lang auf einem DEMO-Konto testen können: Klicken Sie zum Herunterladen

THV Smart DCA ist ein fortschrittlicher EA, der für den automatisierten Handel auf MT5 entwickelt wurde. Er bietet folgende Funktionen:

Dynamisches DCA (Dollar-Cost Averaging) : Fügt automatisch Positionen zu optimalen Preisniveaus für Kauf- und Verkaufstransaktionen hinzu.

Intelligente Net-Off-Logik : Schließen Sie gewinnbringende und ausgewählte verlustbringende Positionen automatisch auf der Grundlage konfigurierbarer Schwellenwerte, mit der Möglichkeit, nach Symbolen zu filtern.

Flexibles Risiko- und Handelsmanagement : Legen Sie maximale DCA-Levels, Schrittabstände, Lot-Multiplikatoren und Net-Off-Schwellenwerte fest.

Echtzeit-Equity-Überwachung : Automatische Positionsschließung bei Erreichen von Gewinnzielen, um Gewinne zu schützen.

Einfache Anpassung : Vollständig konfigurierbare Eingaben für DCA- und Net-Off-Parameter, die maßgeschneiderte Strategien ermöglichen.

Tastaturunterstütztes Trading.

Steigern Sie Ihre Handelseffizienz mit einer vollautomatischen Lösung, die das Risiko ausgleicht und die Chancen maximiert.

Viel Spaß beim Handeln!



