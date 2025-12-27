THV Smart DCA Mt5
- Experten
- Trong Khanh Phan
- Version: 1.20
- Aktualisiert: 27 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Hallo Trader,
THV Smart DCA EA - Automatisierter Handel mit DCA & Net-Off Logik.
THV Smart DCA ist ein fortschrittlicher EA, der für den automatisierten Handel auf MT5 entwickelt wurde. Er bietet folgende Funktionen:
-
Dynamisches DCA (Dollar-Cost Averaging): Fügt automatisch Positionen zu optimalen Preisniveaus für Kauf- und Verkaufstransaktionen hinzu.
-
Intelligente Net-Off-Logik: Schließen Sie gewinnbringende und ausgewählte verlustbringende Positionen automatisch auf der Grundlage konfigurierbarer Schwellenwerte, mit der Möglichkeit, nach Symbolen zu filtern.
-
Flexibles Risiko- und Handelsmanagement: Legen Sie maximale DCA-Levels, Schrittabstände, Lot-Multiplikatoren und Net-Off-Schwellenwerte fest.
-
Echtzeit-Equity-Überwachung: Automatische Positionsschließung bei Erreichen von Gewinnzielen, um Gewinne zu schützen.
-
Einfache Anpassung: Vollständig konfigurierbare Eingaben für DCA- und Net-Off-Parameter, die maßgeschneiderte Strategien ermöglichen.
-
Tastaturunterstütztes Trading.
Steigern Sie Ihre Handelseffizienz mit einer vollautomatischen Lösung, die das Risiko ausgleicht und die Chancen maximiert.
Viel Spaß beim Handeln!