THV Chart Object Sync Mt5
- Indikatoren
- Trong Khanh Phan
- Version: 1.11
- Aktualisiert: 14 November 2025
- Aktivierungen: 20
Hallo Traders,
ChartObjectsSync ist ein leichtgewichtiger MT5-Indikator, der die Zeichnungsobjekte zwischen zwei Charts desselben Symbols synchronisiert.
Wenn Sie ein Objekt auf einem Chart zeichnen oder modifizieren, spiegelt der Indikator es automatisch auf dem anderen Chart wider - und sorgt so für konsistente Darstellungen und Levels.
Der Indikator unterstützt derzeit die Synchronisierung der folgenden Objekte:
- Horizontale Linien
- Trendlinien
- Fibonacci-Retracements
- Rechtecke
- Textbeschriftungen
1- Hauptmerkmale:
-
Zwei-Chart-Synchronisation: Funktioniert nahtlos zwischen zwei Charts desselben Symbols (z.B. M15 ↔ H1).
-
Vollständige Stil-Replikation: Farbe, Breite, Linientyp, Strahlen und Textattribute werden exakt kopiert.
-
Fibonacci-Unterstützung: Fibo-Levels, Farben und Linienstile bleiben in beiden Charts identisch.
-
Geschützte Kopien: Nur der Chart, der ein Objekt erstellt hat, kann es ändern oder löschen - gespiegelte Objekte sind gesperrt.
-
Automatische Bereinigung: Das Entfernen eines Objekts im Quelldiagramm löscht automatisch seine gespiegelte Version.
-
Leichtes Design: Minimaler Ressourcenverbrauch durch ereignisbasierte und zeitgesteuerte Synchronisierung.
-
Und mehr,...
2-Wie man es benutzt:
-
Öffnen Sie zwei Charts desselben Symbols (in einem beliebigen Zeitrahmen Ihrer Wahl).
-
Hängen Sie diesen Indikator an einen der Charts an. Keine Konfiguration erforderlich!
-
Zeichnen oder bearbeiten Sie Objekte in einem Chart -> die Objekte erscheinen sofort im anderen Chart mit identischen Eigenschaften.