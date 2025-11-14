THV Chart Object Sync Mt5

ChartObjectsSync ist ein leichtgewichtiger MT5-Indikator, der die Zeichnungsobjekte zwischen zwei Charts desselben Symbols synchronisiert.
Wenn Sie ein Objekt auf einem Chart zeichnen oder modifizieren, spiegelt der Indikator es automatisch auf dem anderen Chart wider - und sorgt so für konsistente Darstellungen und Levels.

Der Indikator unterstützt derzeit die Synchronisierung der folgenden Objekte:

- Horizontale Linien

- Trendlinien

- Fibonacci-Retracements

- Rechtecke

- Textbeschriftungen

Link zum Herunterladen einer voll funktionsfähigen Demoversion, die Sie 3 Tage lang mit einem DEMO-Konto testen können:Klicken Sie zum Herunterladen

1- Hauptmerkmale:

  • Zwei-Chart-Synchronisation: Funktioniert nahtlos zwischen zwei Charts desselben Symbols (z.B. M15 ↔ H1).

  • Vollständige Stil-Replikation: Farbe, Breite, Linientyp, Strahlen und Textattribute werden exakt kopiert.

  • Fibonacci-Unterstützung: Fibo-Levels, Farben und Linienstile bleiben in beiden Charts identisch.

  • Geschützte Kopien: Nur der Chart, der ein Objekt erstellt hat, kann es ändern oder löschen - gespiegelte Objekte sind gesperrt.

  • Automatische Bereinigung: Das Entfernen eines Objekts im Quelldiagramm löscht automatisch seine gespiegelte Version.

  • Leichtes Design: Minimaler Ressourcenverbrauch durch ereignisbasierte und zeitgesteuerte Synchronisierung.

  • Und mehr,...

2-Wie man es benutzt:

  1. Öffnen Sie zwei Charts desselben Symbols (in einem beliebigen Zeitrahmen Ihrer Wahl).

  2. Hängen Sie diesen Indikator an einen der Charts an. Keine Konfiguration erforderlich!

  3. Zeichnen oder bearbeiten Sie Objekte in einem Chart -> die Objekte erscheinen sofort im anderen Chart mit identischen Eigenschaften.

Viel Spaß beim Handeln!

