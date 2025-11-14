THV Chart Object Sync Mt5

Hallo Traders,

ChartObjectsSync ist ein leichtgewichtiger MT5-Indikator, der die Zeichnungsobjekte zwischen zwei Charts desselben Symbols synchronisiert.

Wenn Sie ein Objekt auf einem Chart zeichnen oder modifizieren, spiegelt der Indikator es automatisch auf dem anderen Chart wider - und sorgt so für konsistente Darstellungen und Levels.

Der Indikator unterstützt derzeit die Synchronisierung der folgenden Objekte:

- Horizontale Linien

- Trendlinien

- Fibonacci-Retracements



- Rechtecke

- Textbeschriftungen

Link zum Herunterladen einer voll funktionsfähigen Demoversion, die Sie 3 Tage lang mit einem DEMO-Konto testen können: Klicken Sie zum Herunterladen

1- Hauptmerkmale :

Zwei-Chart-Synchronisation: Funktioniert nahtlos zwischen zwei Charts desselben Symbols (z.B. M15 ↔ H1).

Vollständige Stil-Replikation: Farbe, Breite, Linientyp, Strahlen und Textattribute werden exakt kopiert.

Fibonacci-Unterstützung: Fibo-Levels, Farben und Linienstile bleiben in beiden Charts identisch.

Geschützte Kopien: Nur der Chart, der ein Objekt erstellt hat, kann es ändern oder löschen - gespiegelte Objekte sind gesperrt.

Automatische Bereinigung: Das Entfernen eines Objekts im Quelldiagramm löscht automatisch seine gespiegelte Version.

Leichtes Design: Minimaler Ressourcenverbrauch durch ereignisbasierte und zeitgesteuerte Synchronisierung.

Und mehr,...

2- Wie man es benutzt :