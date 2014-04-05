THV 5 Ema Mt5

Hallo Trader,

EMA ist ein sehr beliebter Indikator zur Bestimmung von: Trend // Unterstützung // Widerstand.

Hier sind die Verwendung dieses einfachen, aber sehr leistungsfähigen Multi-Time Frame Indikator:

1- Befestigen Sie diesen Indikator in Ihrem Chart.

- Wählen Sie den gewünschten Zeitrahmen (z.B.: Aktuell , M15, H1, H4, D1,...).

- Legen Sie die gewünschten EMA-Perioden fest (z.B.: 20 , 50, 100, 150, 200,...).

- Aktivieren Sie den EMA, den Sie anzeigen möchten, indem Sie den entsprechenden EMA aufTrue / False setzen ( Sie können 1, 2, 3, 4 oder alle 5 EMAs gleichzeitig anzeigen).

- Legen Sie Farbe und Breite jedes EMA fest.

2- Sie können diesen Indikator mehrfach zum Chart hinzufügen, um ihn mit verschiedenen Zeitrahmen zu verwenden.

Beispiel:

- Wenn Sie auf M5 TF handeln, können Sie den ersten Indikator hinzufügen und TF= Current einstellen; und den zweiten Indikator und TF = H1.

- Wenn Sie auf M15 TF handeln, können Sie den 1. hinzufügen und TF= Current einstellen; und den 2. und TF = H4 einstellen.

- Wenn Sie auf H1 TF handeln, können Sie den 1. hinzufügen und TF= Current einstellen; und den 2. und TF = D1 einstellen.

Fröhliches Handeln!


