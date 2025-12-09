THV Info Panel MT5
- Indikatoren
- Trong Khanh Phan
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 9 Dezember 2025
Hallo Trader,
Info Panel mit PnL Coloring ist ein kompaktes und dennoch leistungsstarkes On-Chart Dashboard für MT5.
Es bietet Echtzeit-Einblicke in das Kauf-/Verkaufsvolumen, symbolbasierte PnL, die allgemeine Kontoperformance, den Margin-Status und detaillierte Kerzenmetriken.
Mit dynamischer Farbcodierung und einem Live-Kerzen-Countdown hilft Ihnen dieses Panel, Ihre wesentlichen Handelsinformationen und Marktbedingungen sofort zu überwachen, damit Sie Ihre Entscheidungen mit größerer Klarheit und Präzision treffen können.
Abkürzungen (aktuelle Kerzeninformationen):
-
OHLC: Eröffnen - Hoch - Tief - Schließen
-
AH: Brief-Hoch-Abstand
-
BL: Bid-Low-Abstand
-
UW: Obere Dochtlänge
-
LW: Untere Dochtlänge
-
BD: Körperlänge
-
RG: Kerzenbereich
Einfach und effektiv - hängen Sie es einfach an Ihren Chart und genießen Sie es (fast kein Setup erforderlich)!
Viel Spaß beim Handeln!