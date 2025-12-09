THV Info Panel MT5

Hallo Trader,

Info Panel mit PnL Coloring ist ein kompaktes und dennoch leistungsstarkes On-Chart Dashboard für MT5.
Es bietet Echtzeit-Einblicke in das Kauf-/Verkaufsvolumen, symbolbasierte PnL, die allgemeine Kontoperformance, den Margin-Status und detaillierte Kerzenmetriken.
Mit dynamischer Farbcodierung und einem Live-Kerzen-Countdown hilft Ihnen dieses Panel, Ihre wesentlichen Handelsinformationen und Marktbedingungen sofort zu überwachen, damit Sie Ihre Entscheidungen mit größerer Klarheit und Präzision treffen können.

Abkürzungen (aktuelle Kerzeninformationen):

  • OHLC: Eröffnen - Hoch - Tief - Schließen

  • AH: Brief-Hoch-Abstand

  • BL: Bid-Low-Abstand

  • UW: Obere Dochtlänge

  • LW: Untere Dochtlänge

  • BD: Körperlänge

  • RG: Kerzenbereich

Einfach und effektiv - hängen Sie es einfach an Ihren Chart und genießen Sie es (fast kein Setup erforderlich)!

Viel Spaß beim Handeln!

Weitere Produkte dieses Autors
THV Volume Spike MT5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Trader, Der Volume Spike Alert Indikator ist ein leichtgewichtiges, nicht verzögertes Tool, das Händlern helfen soll, ungewöhnliche Volumenaktivitäten in Echtzeit zu erkennen. Dieser Indikator berechnet das durchschnittliche Tick-Volumen über eine benutzerdefinierte Anzahl vorheriger Bars und vergleicht es mit dem Volumen der aktuellen Kerze . Wenn das aktuelle Volumen den Durchschnitt um einen bestimmten Prozentsatz übersteigt, löst der Indikator eine Warnung aus, die es Händlern ermöglic
FREE
THV Trailing Buy Sell Stop Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
Hallo Trader, Dieser EA handhabt die TRAILING Buy Stop und/oder TRAILING Sell Stop Logik auf eine sehr intelligente Weise. Sie können nur Buy / nur Sell oder beides wählen. Link zum Herunterladen der voll funktionsfähigen Demoversion zum Testen auf dem DEMO-Konto für 3 Tage: Klicken Sie zum Herunterladen Konfigurationen ( Standardwerte sind in Klammern angegeben ) : // - ATR-Periode : Geben Sie die ATR-Periode für die Berechnung ein (14) - Magische Zahl: Definieren Sie die magische Zahl // -
THV Ema Distance Monitor MT5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Trader, Der THV EMA Distance Monitor ist ein leichtgewichtiger und flexibler MT5-Indikator, der entwickelt wurde, um den Echtzeit-Abstand zwischen dem Preis und mehreren Exponential Moving Averages (EMA) direkt auf dem Chart anzuzeigen. Der Indikator ermöglicht es Händlern, bis zu fünf EMAs zu aktivieren oder zu deaktivieren , jeder mit einer anpassbaren Periode , so dass er an verschiedene Handelsstrategien und Marktbedingungen angepasst werden kann. Für jeden ausgewählten EMA wird der Ab
FREE
THV Rsi Stoch Mt5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Trader, RSI und Stochastik gehören zu den beliebtesten Indikatoren, die zur Messung des Momentums und zur Identifizierung von überkauften und überverkauften Bedingungen verwendet werden. Dieser Indikator zeigt zwei optionale RSI- und Stochastik-Werte auf Ihrem Chart an, was Ihnen hilft, Platz auf dem Chart zu sparen und die Dinge sauber und übersichtlich zu halten. Sie können die gewünschten oberen und unteren Schwellenwerte für RSI und Stochastik festlegen, um die Bedingungen zu überwache
FREE
THV Chart Object Sync Mt5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Traders, ChartObjectsSync ist ein leichtgewichtiger MT5-Indikator, der die Zeichnungsobjekte zwischen zwei Charts desselben Symbols synchronisiert. Wenn Sie ein Objekt auf einem Chart zeichnen oder modifizieren, spiegelt der Indikator es automatisch auf dem anderen Chart wider - und sorgt so für konsistente Darstellungen und Levels. Der Indikator unterstützt derzeit die Synchronisierung der folgenden Objekte: - Horizontale Linien - Trendlinien - Fibonacci-Retracements - Rechtecke - Textbe
THV Avg Stop Out Line Mt5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Trader, Einfach, klar und unverzichtbar für jeden Trader. Es hilft, Ihr Diagramm sauber und informativ zu halten. // Wenn Sie mehrere Positionen eröffnen, wird Ihr Chart überfüllt und unübersichtlich. Dann sollten Sie die "Handelsstufen" ausblenden und sich nur um die durchschnittliche Kauf- oder Verkaufsstufe kümmern. // Falls Sie wissen möchten, bei welchem Kurs Ihr Konto die Stop-Out-Schwelle des Brokers erreicht (d. h. den Kurs, bei dem Ihr Konto "verbrannt" wird). //Um Ihre Position
FREE
THV 2 Atr Mt5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Trader, ATR ist einer der beliebtesten Indikatoren zur Messung der Volatilität. Dieser Indikator zeigt zwei optionale ATR-Werte auf Ihrem Chart an, was Ihnen hilft, Platz auf dem Chart zu sparen und die Dinge sauber und übersichtlich zu halten. Sie können für jeden ATR-Wert den gewünschten Schwellenwert zur Überwachung der Volatilität festlegen. Ist der ATR-Wert größer als Ihr Schwellenwert, bleibt die Textfarbe Ihre Standardfarbe; andernfalls wird er in Rot angezeigt. Viel Spaß beim Hande
FREE
THV 5 Ema Mt5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Trader, EMA ist ein sehr beliebter Indikator zur Bestimmung von: Trend // Unterstützung // Widerstand. Hier sind die Verwendung dieses einfachen, aber sehr leistungsfähigen Multi-Time Frame Indikator: 1- Befestigen Sie diesen Indikator in Ihrem Chart . - Wählen Sie den gewünschten Zeitrahmen ( z.B.: Aktuell , M15, H1, H4, D1,...). - Legen Sie die gewünschten EMA-Perioden fest ( z.B.: 20 , 50, 100, 150, 200,...). - Aktivieren Sie den EMA, den Sie anzeigen möchten, indem Sie den entsprechend
FREE
THV Easy SLTP Manager Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
Hallo Traders, Dieser MT5 EA bietet Ihnen die folgenden beeindruckenden und leistungsstarken Funktionen (mit einfachen Konfigurationen und reibungslosen Abläufen): 1- Handeln Sie direkt über Ihre Tastatur: Öffnen Sie Kauf-/Verkaufsaufträge, schließen Sie gewinnbringende Aufträge, schließen Sie Verlustaufträge, schließen Sie Kaufaufträge, schließen Sie Verkaufsaufträge oder schließen Sie alle Aufträge sofort (sehr schnelle Schließung). Sie können für jede Funktion die von Ihnen gewünschte Tastat
THV Trailing Buy Sell Limits Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
Hallo Traders, Ein leistungsfähiges System zur Verwaltung schwebender Aufträge, das für Präzision, Automatisierung und Sicherheit auf Märkten mit hoher Volatilität entwickelt wurde. Link zum Herunterladen einer voll funktionsfähigen Demoversion, die Sie 3 Tage lang auf einem DEMO-Konto testen können: Klicken Sie zum Herunterladen Hauptmerkmale : Dynamische Pending-Aufträge: Automatische Platzierung von schwebenden Buy/Sell Limit Orders mit punktbasierten Abständen. OCO-Modus: Option zur Auswahl
THV Smart DCA Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
Hallo Trader, THV Smart DCA EA - Automatisierter Handel mit DCA & Net-Off Logik . Link zum Herunterladen einer voll funktionsfähigen Demoversion, die Sie 3 Tage lang auf einem DEMO-Konto testen können: Klicken Sie zum Herunterladen THV Smart DCA ist ein fortschrittlicher EA, der für den automatisierten Handel auf MT5 entwickelt wurde. Er bietet folgende Funktionen: Dynamisches DCA (Dollar-Cost Averaging) : Fügt automatisch Positionen zu optimalen Preisniveaus für Kauf- und Verkaufstransaktionen
THV Swing Matrix Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
THV Swing Matrix MT5 - Smart Swing Reversal, Breakout & Hotkey Trading EA THV Swing Matrix MT5 ist ein leistungsstarkes, flexibles und vollautomatisches Handelssystem, das Swing-Struktur-Analyse , dynamisches Geldmanagement und manuelle Hotkey-Handelsunterstützung kombiniert. Der EA erkennt automatisch Swing High (SWH) und Swing Low (SWL) Levels, handelt basierend auf Reversal- oder Breakout-Logik und steuert das Risiko mit intelligentem Equity- und Floating Protection . Darüber hinaus ermöglich
THV Spike Reversal Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
Spike Reversal EA - Smart Candle Entry & Equity Management Spike Reversal EA ist ein vielseitiger und intelligenter Handelsassistent, der leistungsstarke "Spike-Kerzen" - Kerzen mit starkem Body-Momentum und kurzen Dochten - erkennt und auf der Grundlage einer klaren, kontrollierten Logik Trades eröffnet. Ob Sie nun manuell oder automatisch handeln, Spike Reversal gibt Ihnen die volle Kontrolle mit dynamischen Einstiegsregeln, fortschrittlichem Risikomanagement und sofortigen Tastaturkürzeln. Li
THV Sniper Pro Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
EA Übersicht - THV Sniper Pro : THV Sniper Pro ist ein multifunktionales, präzises Handelssystem , das sowohl für manuelle als auch für automatisierte Scalping-Strategien entwickelt wurde. Es bietet vollständige Flexibilität durch die Kombination von fortschrittlichen technischen Filtern , Aktienmanagement , DCA-Logik und vollständig interaktiven Chart-Kontrollen - und gibt Händlern die volle Kontrolle in jeder Marktsituation. Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen . Link zum Heru
THV Smart Limit Manager Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
THV Smart Limit Manager MT5 - Intelligenter Controller für schwebende Aufträge Der THV Smart Limit Manager MT5 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der auf intelligente Weise Kauf-/Verkaufs-Limit-Orders verwaltet, indem er entweder manuelle horizontale Linien oder automatische Logik verwendet. Er bietet volle Kontrolle über die Platzierung von Pending Orders, Abstände, Lot-Skalierung, Erholung und Risikomanagement - alles auf einfache und visuelle Weise. Link zum Herunterladen einer voll fu
THV Keyboard Commander Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
THV Keyboard Commander MT5: Schnell, präzise und vollständig tastaturgesteuert. Entwickelt mit dem Ziel der Einfachheit und Geschwindigkeit - Ihr ultimativer Handelsassistent. Der THV Keyboard Commander MT5 ist ein leistungsstarker und intuitiver Handelsassistent , mit dem Sie Orders sofort über Tastenkombinationen öffnen, schließen oder löschen können - keine Zeitverschwendung mehr durch manuelles Klicken. Sie können Kauf-/Verkaufs-Limit- und Stop-Aufträge mit einem Tastendruck platzieren, und
THV Auto Fibo MT5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Trader, Dies ist das einzige Fibonacci-Tool, das Sie jemals brauchen werden. Es wurde aus der Erfahrung professioneller Trader destilliert. Erschließen Sie mit diesem MT5-Indikator die Möglichkeiten der fortschrittlichen Swing-basierten Fibonacci-Analyse . Er wurde für Präzision und Klarheit entwickelt und identifiziert automatisch das nächstgelegene Swing High (SH) und Swing Low (SL) auf dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen und zeichnet die wichtigsten Fibonacci-Retracement- und Extension-L
THV Mtf Candle Range with Fibo MT5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Trader, THV MTF Candle Range with Fibo ist ein leistungsfähiger MT5-Indikator, der Tradern hilft, wichtige Preisniveaus, Strukturen in höheren Zeitrahmen und Reaktionszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt im Chart zu erkennen, ohne den Zeitrahmen wechseln zu müssen. Link zum Herunterladen einer voll funktionsfähigen Demoversion, die Sie 3 Tage lang auf einem DEMO-Konto testen können: Klicken Sie zum Herunterladen Hauptmerkmale: Optionen zur Auswahl der Anzahl der HTF-Kerzen, die auf I
