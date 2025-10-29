Smart Trend and Range EA

Live-Signal (Echte Handelsdaten) https://www.mql5.com/zh/signals/2341050

Live-Signal (Reale Handelsdaten)：https://www.mql5.com/zh/signals/2346893

Smart Trend and Range EA

Smart Trend and Range EA ist ein automatisiertes Handelsprogramm, das auf der Grundlage von Marktstrukturanalysen unter verschiedenen Marktbedingungen arbeitet.

Der EA analysiert das Preisverhalten und die Marktstruktur, um eine unterschiedliche Handelslogik in Trend- und Range-Märkten anzuwenden.
Er verwendet keine Martingale-, Grid-, Mittelwertbildungs- oder Erholungsstrategien. Jeder Handel wird als einzelner, unabhängiger Auftrag mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Parametern ausgeführt.

Überblick über die Handelslogik

  • Wenn die Marktbedingungen den vordefinierten Trendkriterien entsprechen, führt der EA Trades in der Trendrichtung aus.

  • Erfüllt der Kursverlauf vordefinierte Range-Bedingungen, führt der EA Trades basierend auf dem Range-Verhalten aus.

Alle Entscheidungen werden intern vom EA auf der Grundlage der Preisdatenanalyse getroffen, ohne externe Signale oder manuelle Eingriffe.

Auftrags- und Risikomanagement

  • Jede Position wird als einzelner unabhängiger Handel eröffnet

  • Stop-Loss- und Take-Profit-Levels werden zum Zeitpunkt der Auftragserteilung festgelegt

  • Unterstützt feste Losgrößen oder Losgrößen, die als Prozentsatz des Kontostands berechnet werden

Backtesting-Umgebung

Der EA wurde im MetaTrader Strategy Tester mit historischen Tickdaten getestet.

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M15

  • Testmodell: Jeder Tick (basierend auf historischen Tick-Daten)

Die Backtesting-Ergebnisse hängen von den Brokerdaten, den Handelsbedingungen und der Testumgebung ab.

Empfohlene Testeinstellungen

  • Modell: Jeder Tick

  • Zeitrahmen: M15

  • Symbol: XAUUSD

  • Ersteinlage: 10.000 USD

  • Spread: Aktuell oder ≤ 5 Punkte

Eingabeparameter Anmerkungen

  • UploadSafeMode: falsch

  • UseServerSLTP: true (wirksam, wenn UploadSafeMode = false)

Diese Parameter steuern, wie Stop-Loss und Take-Profit während der Auftragsausführung angewendet werden und können je nach Handels- oder Testumgebung angepasst werden.

Wichtige Hinweise

Dieser EA bietet keine Garantie für Handelsergebnisse.
Die Handelsleistung kann je nach Marktbedingungen, Brokereinstellungen und Ausführungsumgebung variieren.

Auswahl:
jcw2019
36
jcw2019 2025.11.10 15:48 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension