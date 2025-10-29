Smart Trend and Range EA
- Experten
- Cong Wei Jia
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
Live-Signal (Echte Handelsdaten) https://www.mql5.com/zh/signals/2341050
Live-Signal (Reale Handelsdaten)：https://www.mql5.com/zh/signals/2346893
Smart Trend and Range EA ist ein automatisiertes Handelsprogramm, das auf der Grundlage von Marktstrukturanalysen unter verschiedenen Marktbedingungen arbeitet.
Der EA analysiert das Preisverhalten und die Marktstruktur, um eine unterschiedliche Handelslogik in Trend- und Range-Märkten anzuwenden.
Er verwendet keine Martingale-, Grid-, Mittelwertbildungs- oder Erholungsstrategien. Jeder Handel wird als einzelner, unabhängiger Auftrag mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Parametern ausgeführt.
Überblick über die Handelslogik
Wenn die Marktbedingungen den vordefinierten Trendkriterien entsprechen, führt der EA Trades in der Trendrichtung aus.
Erfüllt der Kursverlauf vordefinierte Range-Bedingungen, führt der EA Trades basierend auf dem Range-Verhalten aus.
Alle Entscheidungen werden intern vom EA auf der Grundlage der Preisdatenanalyse getroffen, ohne externe Signale oder manuelle Eingriffe.
Auftrags- und Risikomanagement
Jede Position wird als einzelner unabhängiger Handel eröffnet
Stop-Loss- und Take-Profit-Levels werden zum Zeitpunkt der Auftragserteilung festgelegt
Unterstützt feste Losgrößen oder Losgrößen, die als Prozentsatz des Kontostands berechnet werden
Backtesting-Umgebung
Der EA wurde im MetaTrader Strategy Tester mit historischen Tickdaten getestet.
Symbol: XAUUSD
Zeitrahmen: M15
Testmodell: Jeder Tick (basierend auf historischen Tick-Daten)
Die Backtesting-Ergebnisse hängen von den Brokerdaten, den Handelsbedingungen und der Testumgebung ab.
Empfohlene Testeinstellungen
Modell: Jeder Tick
Zeitrahmen: M15
Symbol: XAUUSD
Ersteinlage: 10.000 USD
Spread: Aktuell oder ≤ 5 Punkte
Eingabeparameter Anmerkungen
UploadSafeMode: falsch
UseServerSLTP: true (wirksam, wenn UploadSafeMode = false)
Diese Parameter steuern, wie Stop-Loss und Take-Profit während der Auftragsausführung angewendet werden und können je nach Handels- oder Testumgebung angepasst werden.
Wichtige Hinweise
Dieser EA bietet keine Garantie für Handelsergebnisse.
Die Handelsleistung kann je nach Marktbedingungen, Brokereinstellungen und Ausführungsumgebung variieren.
