Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nachausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR. XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gernemit Gold handeln, und enthält zusätzlich eine Funktion, diewöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie, die auf Price Action, Cycle Strength, SMA Strength, RSI und zwei weiteren benutzerdefinierten Indikatoren (in die Strategie integriert) basiert. Es gibt auch einen Zeitfilter (definierte Handelstage und -stunden), einen Nachrichtenfilter (EA öffnet keine Positionen 60 Minuten vor und nach wichtigen Daten, Nachrichten mit hohem Einfluss), einen Spread-Filter (zusätzlicher Schutz des Handels während wichtiger Nachrichten und Ereignisse) und viele andere Parameter. Alle Parameter für Trades und Funktionen sind in den Parametern des EAs einstellbar. Sie erhalten alle neuen Updates kostenlos und können neue Dateien einfach von MT4-MT5 herunterladen. XG Gold Robot ist in zwei Versionen für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 erhältlich und kann mit jedem Broker und Konto verwendet werden. Wenn Sie auf mein Profil klicken, können Sie die anderen Versionen dort finden. Das ausführliche Handbuch ist in 9 Sprachen verfügbar: Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch. Sie können den XG Gold mit jedem Forex-Broker verwenden . Nach dem Kauf des Roboters, senden Sie mir bitte eine private Nachricht und ich werde Ihnen Zugang zur Gruppe, sowie das Handbuch schicken und unser Support wird Ihnen bei allem helfen.

Der ermäßigte Preis beträgt $1099 bis zum 31. Dezember 2025, der Preis ohne Ermäßigung beträgt $1999.

Nach dem Kauf oder der Miete von XG Gold Robot, können Sie eines unserer Tools kostenlos erhalten (Crude Oil Robot, Bitcoin Robot Grid, DS Gold Robot, Gold Indicator oder AX Indicator)

Wie testet man den XG Gold Robot im MetaTrader 4-Tester richtig?

  • Bitte wählen Sie eine Einzahlung von 1000, ein benutzerdefiniertes Datum, wählen Sie Every tick, Spread von 5.0, wählen Sie das Risiko auf Low oder Medium, Risk Percent 10 und klicken Sie auf den Start-Button im MetaTrader 4-Tester.

Wie kann ich starten:

  • Nachdem Sie den EA gekauft haben, senden Sie uns bitte eine private Nachricht mit einem Screenshot Ihrer Kaufbestätigung. Nachdem Sie den Kauf bestätigt haben, senden wir Ihnen das Handbuch und den Zugang zu einer privaten Gruppe, in der unser Support und andere Benutzer Ihnen bei allen Einstellungen helfen und Sie sich über diesen EA austauschen können.
  • Bitte lesen Sie das Handbuch, das Sie erhalten haben. Es ist in Englisch, Arabisch, Chinesisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch und Spanisch verfügbar. Alle Funktionen des Roboters sind dort beschrieben, und Sie müssen nur ein paar Parameter ändern, damit er mit Ihrem Broker funktioniert. Wenn Sie Hilfe benötigen, posten Sie bitte Ihre Fragen in der Gruppe und unser Support wird Ihnen bei den Einstellungen helfen.
  • Schalten Sie AutoTrading in Ihrer Plattform ein, fügen Sie einen EA auf dem H1-Chart für die empfohlenen Paare hinzu, nehmen Sie die Einstellungen gemäß dem Handbuch vor, und das war's.
  • Wir empfehlen, den EA mit einem Broker zu verwenden, der einen niedrigen Spread, eine Mindesteinlage von 1000 $, einen Hebel von 1:30 bis 1:1000 und einen aktiven Nachrichtenfilter hat. Wir empfehlen, den Roboter auf einem VPS laufen zu lassen, damit er 24 Stunden lang verbunden bleibt, und den Roboter auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn zu einem echten Konto hinzufügen.

Parameter:

  • Handelspaare - GOLD, XAUUSD, XAUEUR
  • FIFO - Anpassung der Funktionen des Roboters an FIFO-Broker
  • Filter volumen - ein Filter, der die Größe des Volumens bei Gold überprüft
  • Wöchentliche Gold Levels - Informationen über wöchentliche Gold Levels, sowie sichtbare Linien auf dem Chart, optionale Funktion, die Ihnen beim manuellen Handel helfen wird
  • Risikoprozent - Auswahl der Größe der Lots basierend auf dem Risikoprozentsatz
  • Auswahl des Risikomodus - drei Modi zur Auswahl des Risikos, niedrig, mittel und hoch
  • Handelskommentare - die Möglichkeit, einen eigenen Kommentar hinzuzufügen, der für jeden Auftrag in MT4-MT5 sichtbar wird
  • Trade Hours - wählen Sie die Stunden, in denen der EA arbeiten soll
  • MaxSpread (Spread-Filter ist eine zusätzliche Absicherung für den Handel)
  • NewsFilter (true/false) - Aktivierung des News-Filters zum Blockieren neuer Trades während aufsehenerregender Nachrichten
  • doNotTradeBefore/AfterInMinutes (Zahl) - Minuten vor und nach den Nachrichten, in denen der EA keine neuen Handelsgeschäfte tätigen kann
  • ReportFor USD/EUR (true/false) - Auswahl der Währung, für die die Nachrichten in den Filter aufgenommen werden
  • AllowTradingOnHolidays (true/false) - wenn der Nachrichtenfilter aktiv ist, erlaubt diese Funktion die Eröffnung neuer Trades aus neuen Zyklen während der Feiertage
  • Panel anzeigen - wir haben für alle unsere Roboter das gleiche Panel-Design verwendet, in dem der tägliche Gewinn, die täglichen Pips, die aktuelle Sitzung, der Forex-Kalender und der Spread angezeigt werden, sowie Schaltflächen zum manuellen Schließen von Positionen.
  • Alle unsere Roboter sind einzigartig, aber wir verwendendas gleiche Panel, um Nachrichten und andere Informationen anzuzeigen.

Informationen:

  • Zeitrahmen: H1
  • Mindestmengen: 0.01
  • Plattform: MetaTrader 4
  • Mindesteinlage: 1000
  • Hebelwirkung: 1:10 bis zu 1:1000
  • Paare: GOLD, XAUUSD, XAUEUR
  • Art des Kontos: Raw, Hedging, Zero, Micro, Cent, Standard, Premium oder ECN

Updates:
Die aktuelle Version dieses Roboters ist 9.2. Wir stellen alle neuen Updates kostenlos zur Verfügung und die aktuellste Version ist immer direkt auf der MT4-Plattform verfügbar.

Preis:
Der Roboter kostet $1099 und kann mit jedem Broker verwendet werden . Wenn Sie interessante Ideen haben, was wir noch in diesen EA einbauen können, kontaktieren Sie bitte unser Team. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen und wir helfen Ihnen gerne.

Bewertungen 40
Jaroslav Pokorny
1927
Jaroslav Pokorny 2025.10.06 16:54 
 

I purchased EA and have been using it for two weeks now. Communication with support is good, and setup was successful according to the instructions, even without consultation. It's not complicated. EA trades successfully and brings in about $60 every day. So far, I am completely satisfied.

Dave Lehoumbou
135
Dave Lehoumbou 2025.09.11 15:11 
 

Bought this EA recently so still in progress mode but I feel reassure when I see that i can reach the support team quite easily and the setup/settings, very easy to follow.

Johannes Tertel
500
Johannes Tertel 2025.08.28 16:16 
 

I have already tested many Expert Advisors from the developer and have also purchased some of them. I am very satisfied with the customer support. Assistance is provided quickly. Keep up the good work

Antwort auf eine Rezension