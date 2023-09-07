HFT Prop Firm EA, auch bekannt als Green Man aufgrund seines markanten Logos, ist ein Expert Advisor (EA), der speziell dafür entwickelt wurde, Herausforderungen oder Bewertungen von proprietären Handelsfirmen (prop firms) zu überwinden, die Hochfrequenzhandel (HFT)-Strategien erlauben.

Hauptmerkmale

Speziell für HFT-Herausforderungen entwickelt: Maßgeschneidert, um prop firm Herausforderungen effizient mit niedrigem Drawdown und Stop-Loss zu bestehen. Kompatibilität und Nutzung: In der Lage, eine unbegrenzte Anzahl von Konten für über 14 unterstützte HFT-prop firms mit einer einmaligen Kaufgebühr zu bestehen. Fragen Sie mich vor dem Kauf nach der Liste der unterstützten prop firms. Über 100 Setfiles: Über 100 Setfiles für verschiedene Kontogrößen für unterstützte prop firms und Broker-Demos. Innovatives Geldmanagement: Verfügt über Pro Ratio Money Management (PRMM) für automatische Lotgrößenanpassungen und einen eingebauten Kapitalprotektor, der den Handel stoppt, sobald das Ziel erreicht ist. Effiziente Operation: Arbeitet nach der Einrichtung autonom, erkennt Marktbewegungen und führt optimale Trades ohne ständige Überwachung aus. Support: Neben den Setfiles wird ein umfassendes Handbuch mit Video-Tutorials zur Einrichtung von VPS, MT4, EA-Download, Bot-Einrichtung und Bot-Betrieb bereitgestellt. Rabattcodes und Links werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Team Viewer, AnyDesk oder Remote-Desktop-Zugriff sind ebenfalls für Anfänger/Neulinge verfügbar. Backtest: Standardeinstellung mit Symbol: US30, Datum: Nicht "Datum verwenden" markieren, Zeitrahmen: M1, Spread: 100 bis 160. Kontaktieren Sie mich per privater Nachricht, wenn Sie Probleme beim Backtesting haben, ich zeige Ihnen, wie Sie Tick-Daten importieren. Getestet für: 8figuretrader (akzeptiert auch US-Händler) Algo Forex Funds Nova Funding (15% Rabatt) Sure Leverage (Rabattcode von $50 bis $150, fragen Sie mich) Genesis Forex Funds (20% Rabatt, fragen Sie mich) Lion Heart (Roar, 45% Rabatt, begrenzter Zeitraum) Next Step Funding (2-Schritt-Herausforderung, HFT Limited, 15% bis 35% Rabatt) Pro Trade Funded (16% bis 30% Promo-Code: fragen Sie mich) Quantec Trading Capital (Ein-/Zwei-Schritt-Herausforderung, 10% Promo-Code: P5NET10) Social Trading Club (1 Schritt/HFT, 10% Rabatt: Fragen Sie mich) Only Funds (HFT, 15% Rabattcode: Fragen Sie mich) M Solutions Waka Funding MDP Tradicave (1-Phase/HFT, schlechte Praxis) Infinity Forex Funds (HFT Limited/Algo/HFT, 10% bis 20% Rabattcode: P5NET10)

Hinweis: Um die Kortana FX MT5 HFT-Herausforderung zu bestehen, wird HFT PropFirm EA MT5 benötigt.

Besuchen Sie die Websites der prop firms, um ihre Regeln zu lesen und zu verstehen, überprüfen Sie die Bewertungen der prop firms auf Trustpilot.com und führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch, bevor Sie sich bei ihnen anmelden und diesen EA kaufen.

Strategische Vorteile

Hocheffizienter HFT-Algorithmus, kein VPS erforderlich. Dieser EA wurde getestet, um Herausforderungen mit 500ms Ping/Latenz zu bestehen. Nicht-Martingale-Strategie: Handelt jeweils eine Position mit Stop-Loss für jede, um Sicherheit und Kontrolle zu gewährleisten. Wichtige Überlegungen

Exklusivität: Entwickelt ausschließlich, um unterstützte HFT-prop firms Herausforderungen zu bestehen. Nicht auf Live-/Echtkonten, andere Arten von Herausforderungen oder andere nicht unterstützte prop firms getestet. Broker/prop firms fügen Slippage und hohe Spreads zu ihren Live- oder finanzierten Konten hinzu, wodurch dieser EA nicht profitabel ist. Due Diligence: Benutzer werden ermutigt, sich über HFT-prop firms, HFT-Herausforderungen, deren Auszahlungen, Regeln usw. sowie über die lokalen Vorschriften zu informieren, bevor sie sich bei prop firms anmelden und diesen EA kaufen. Kontakt und Support: Für Setfiles, VPS-Informationen und alle Anfragen erreichen Sie mich per privater Nachricht. Ein umfassendes Handbuch, FAQ und Video-Tutorials werden beim Kauf bereitgestellt, um eine reibungslose Einrichtung und den Betrieb zu gewährleisten.

Haftungsausschluss: Dieses Produkt ist ausschließlich dazu bestimmt, HFT-prop firms Herausforderungen zu bestehen und ist nicht zur Verwendung auf Live- oder finanzierten Konten bestimmt, da Ihr Broker Slippage und hohe Spreads einführt. Kaufen Sie diesen EA nicht, wenn Sie nicht wissen, was eine HFT Prop Firm Challenge ist oder nicht verstehen, was ich hier geschrieben habe. Überprüfen Sie außerdem vor dem Kauf dieses EA, ob die prop firm, an der Sie interessiert sind, für Einwohner Ihres Landes verfügbar ist.