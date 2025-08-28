GEN Core X EA

GEN Core X - Adaptiver & sicherer Goldhandelsroboter



Professioneller automatisierter Handel für XAUUSD (Gold) auf den Zeitrahmen M10 & M15



GEN Core X ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem 10-Minuten (M10) und 15-Minuten (M15) Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine Breakout-Strategie mit striktem Risikomanagement, die eine konsistente Performance liefert, ohne sich auf risikoreiche Methoden wie Martingale oder Grid zu verlassen.

Wichtig! Für eine optimale Performance sollten Sie ein Konto mit niedrigen Spreads verwenden.

Hauptmerkmale

Sichere & stabile Strategie : Kein Martingale, kein Grid.

Duales Strategie-System : Wählen Sie zwischen dem stabilen STRATEGY_LOW-Modus oder dem dynamischen und adaptiven MODE_COREX .

Intelligente Breakout-Einträge : Identifiziert wichtige Kursniveaus, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu eröffnen.

Automatisches Risikomanagement : Die Losgröße wird auf der Grundlage des Kontostands und des von Ihnen festgelegten Risikoniveaus berechnet.

Trailing-Stop-Schutz : Sichert Gewinne und minimiert das Risiko, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt.

Aktivitäts-Filter: Ein integrierter Filter stellt sicher, dass der EA nur Ausbruchssignale während der besten Marktphasen ausführt.

Empfohlene Einstellungen

Symbol : XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen : H1 (der EA verwaltet intern sowohl M10- als auch M15-Daten)

Mindestkapital : $50+

Einstellungen : Wechseln Sie zu MODE_COREX für vollständig adaptiven Handel.

Broker-Auswahl : Wählen Sie Broker mit engen Spreads, schneller Ausführung und minimaler Slippage. ECN-Broker werden bevorzugt.

VPS-Nutzung: Für eine optimale Leistung sollten Sie GEN Core X auf einem VPS betreiben, um einen 24/7-Betrieb mit minimaler Latenz zu gewährleisten.

Warum GEN Core X wählen?

Keine gefährlichen Strategien : Vermeidet riskante Methoden wie Martingale oder Grid.

Broker-Kompatibilität : Funktioniert mit den meisten Brokern mit niedrigen Spreads.

Benutzerfreundlichkeit: Hängen Sie ihn einfach an den Chart, wählen Sie Ihren Handelsmodus und lassen Sie den EA die Arbeit machen.

Dieser EA ist ideal für Händler, die einen sicheren und automatisierten Weg suchen, um Gold mit minimalen manuellen Eingriffen, kontrolliertem Risiko und intelligenten Stop-Loss/Take-Profit-Levels zu handeln.

Beginnen Sie heute

Handeln Sie effizient mit GEN Core X! Für Setup-Anleitung oder Fragen, kontaktieren Sie den Verkäufer über MQL5 Nachrichten.