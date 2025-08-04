INDICATOR: GEN Vertex Trading System

Entwickler: gedeegi

Allgemeine Beschreibung

GEN Vertex Trading System ist ein umfassendes Handelssystem, das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Dieser Indikator kombiniert zwei leistungsstarke Marktanalysemethoden in einem einzigen Tool: ein dynamisches Trendmodul(TurboTrend) und ein Modul zur Marktstrukturanalyse(Market Structure). Sein Ziel ist es, klare Trendsignale zu liefern, wichtige Niveaus auf der Grundlage von Smart Money Concepts (SMC) zu identifizieren und sie in einer intuitiven Visualisierung mit einem informativen Dashboard-Panel darzustellen.

Wesentliche Merkmale

Duales Analysesystem: Integriert zwei Module für eine ganzheitliche Marktanalyse: TurboTrend-Modul: Ein volatilitätsbasiertes System zur Erkennung der Haupttrendrichtung, das Einstiegssignale und potenzielle Take-Profit-Signale liefert. Marktstruktur-Modul: Automatisiert die Identifizierung von wichtigen Preisaktionselementen wie Swing Points, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH) sowie von Angebots- und Nachfragezonen.

Integriert zwei Module für eine ganzheitliche Marktanalyse: TurboTrend-Signale : Candlestick-Färbung: Bietet grüne Farbe für einen Aufwärtstrend, rote Farbe für einen Abwärtstrend und graue Farbe für neutrale/konsolidierende Bedingungen. Einstiegssignale: Zeigt Pfeile auf dem Chart für bullische (Kauf) und bärische (Verkauf) Signale an, wenn ein Trendwechsel stattfindet. Gewinnmitnahme-Signale: Liefert separate Signale (Kästchensymbole) als Hinweis auf einen potenziellen Gewinnmitnahmebereich, wenn der Preis extreme Abweichungsniveaus erreicht. Preis-Reaktions-Linien: Markiert automatisch das Preisniveau, auf dem ein neues Trendsignal erscheint und dient als dynamische Unterstützung oder Widerstand.

: Automatische Marktstrukturanalyse (SMC) : Erkennung von Hoch- und Tiefpunkten: Erkennt und kennzeichnet automatisch signifikante Swing-Punkte auf dem Chart. BOS & CHoCH Visualisierung: Zeichnet BOS-Linien (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH-Linien (Change of Character) für mögliche Trendumkehrungen. Angebots- & Nachfrage-Zonen: Zeichnet automatisch Angebotszonen (von Swing-Hochs) und Nachfragezonen (von Swing-Tiefs), die als wichtige Bereiche für Einstiege oder Ziele dienen. 0,5 Retracement-Level: Eine Option zur Anzeige des 50%-Retracement-Levels der letzten Swing-Bewegung, die bei der Identifizierung von Discount- oder Premium-Zonen hilft.

: Interaktives Dashboard-Panel : Zeigt eine Zusammenfassung des Status von Schlüsselebenen aus beiden Modulen (Preisreaktionslinien, Angebots- und Nachfragezonen). Zeigt die aktuelle Kursposition im Verhältnis zu diesen Niveaus an. Kann minimiert werden, um Platz im Chart zu sparen.

: Umfassende Benachrichtigungen : Bietet verschiedene Arten von Benachrichtigungen (Pop-up Alerts, Mobile Push und E-Mail) für alle generierten Signale, um sicherzustellen, dass Händler keine Chancen verpassen.

:

Eingabe-Parameter

TurboTrend: Haupt-Einstellungen

Länge: Der Berechnungszeitraum für den Trendkanal (ein höherer Wert führt zu langsameren, aber bestätigteren Signalen).

Der Berechnungszeitraum für den Trendkanal (ein höherer Wert führt zu langsameren, aber bestätigteren Signalen). Multiplikator: Der Multiplikator für die Berechnung der äußeren Bänder, die für Take-Profit-Signale verwendet werden.

Der Multiplikator für die Berechnung der äußeren Bänder, die für Take-Profit-Signale verwendet werden. ColorUp / ColorDown : Legt die Farbe für die Kerzen und Signale für Aufwärts-/Abwärtstrends fest.

TurboTrend: Einstellungen für die Liniendarstellung

ShowLines : Aktiviert/deaktiviert die Anzeige der Haupttrendkanallinien.

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige der Haupttrendkanallinien. UpperLineColor / LowerLineColor : Legt die Farbe für die oberen und unteren Trendkanallinien fest.

Legt die Farbe für die oberen und unteren Trendkanallinien fest. LineStyle / LineWidth : Legt den Stil und die Breite der Kanallinien fest.

TurboTrend: Preis-Reaktions-Linien

ShowBreakoutLine : Aktiviert/deaktiviert die automatischen horizontalen Linien, wenn ein Signal erscheint.

Aktiviert/deaktiviert die automatischen horizontalen Linien, wenn ein Signal erscheint. Bullish/BearishBreakoutLineColor : Legt die Farbe für die Bullish- und Bearish-Reaktionslinien fest.

Legt die Farbe für die Bullish- und Bearish-Reaktionslinien fest. MaxRetestLines : Die maximale Anzahl der Reaktionslinien, die auf dem Chart angezeigt werden.

Marktstruktur: Allgemeine Einstellungen

swingSize : Die Anzahl der Kerzen nach links und rechts, die erforderlich sind, um einen Swing-Pivot zu identifizieren.

Die Anzahl der Kerzen nach links und rechts, die erforderlich sind, um einen Swing-Pivot zu identifizieren. bosConfType : Die Bestätigungsmethode für BOS/CHoCH (basierend auf Kerzenschluss oder Docht).

Die Bestätigungsmethode für BOS/CHoCH (basierend auf Kerzenschluss oder Docht). choch / showSwing / showSwingZones : Optionen zur Anzeige von CHoCH-Labels, Swing-Punkten (H/L) und Angebots-/Nachfragezonen.

Optionen zur Anzeige von CHoCH-Labels, Swing-Punkten (H/L) und Angebots-/Nachfragezonen. maxSwingZones : Die maximale Anzahl der anzuzeigenden Angebots-/Nachfragezonen.

Andere Einstellungen

Marktstruktur-Farben: Farbeinstellungen für alle Marktstrukturelemente (Labels, Linien, Zonen).

Farbeinstellungen für alle Marktstrukturelemente (Labels, Linien, Zonen). 0,5 Retracement-Level: Einstellungen zur Anzeige und Anpassung des 0,5 Retracement Levels.

Einstellungen zur Anzeige und Anpassung des 0,5 Retracement Levels. Leistung: Option zur Begrenzung der Marktstrukturberechnungshistorie, um die Leistung bei langen historischen Daten zu verbessern.

Option zur Begrenzung der Marktstrukturberechnungshistorie, um die Leistung bei langen historischen Daten zu verbessern. Dashboard-Einstellungen: Einstellungen zur Anzeige, Positionierung und Verwaltung des Dashboards im Chart.

Einstellungen zur Anzeige, Positionierung und Verwaltung des Dashboards im Chart. Benachrichtigungseinstellungen: Schalter zum Aktivieren verschiedener Arten von Benachrichtigungen (Alert, Push, E-Mail).

Signal-Logik

TurboTrend: Der Indikator verwendet einen Kanal, der aus einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und einer Standardabweichung (StdDev) gebildet wird, ähnlich wie Bollinger Bänder.

Einstiegssignal (Pfeil): Ein bullisches Signal erscheint, wenn der Kurs über der Mittellinie des Kanals schließt, nachdem er zuvor darunter lag. Ein bärisches Signal erscheint, wenn der Kurs unterhalb der Mittellinie schließt, nachdem er zuvor oberhalb dieser Linie lag.

Ein bullisches Signal erscheint, wenn der Kurs über der Mittellinie des Kanals schließt, nachdem er zuvor darunter lag. Ein bärisches Signal erscheint, wenn der Kurs unterhalb der Mittellinie schließt, nachdem er zuvor oberhalb dieser Linie lag. Gewinnmitnahme-Signal (Box): Dieses Signal dient als Warnung, dass der Trend einen Punkt der Erschöpfung erreicht haben könnte. Ein Long-TP-Signal erscheint, wenn der Kurs unter das obere äußere Band fällt, und umgekehrt für einen Short-TP.

Marktstruktur:

Swing-Punkte: Ein Hoch wird als Swing-Hoch identifiziert, wenn es von einer Reihe von Kerzen (definiert durch swingSize ) mit niedrigeren Hochs umgeben ist. Die gleiche Logik gilt für ein Swing-Tief.

Ein Hoch wird als Swing-Hoch identifiziert, wenn es von einer Reihe von Kerzen (definiert durch swingSize ) mit niedrigeren Hochs umgeben ist. Die gleiche Logik gilt für ein Swing-Tief. BOS/CHoCH: Ein BOS (Break of Structure) wird bestätigt, wenn der Kurs ein vorheriges Swing-Hoch in einem Aufwärtstrend bzw. ein vorheriges Swing-Tief in einem Abwärtstrend durchbricht. Ein CHoCH (Change of Character) wird bestätigt, wenn der Kurs die dem Haupttrend entgegengesetzte Nebenstruktur durchbricht, was eine mögliche Umkehr signalisiert.

Verwendung