GEN Vertex Trading System

INDICATOR: GEN Vertex Trading System

Entwickler: gedeegi

Allgemeine Beschreibung

GEN Vertex Trading System ist ein umfassendes Handelssystem, das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Dieser Indikator kombiniert zwei leistungsstarke Marktanalysemethoden in einem einzigen Tool: ein dynamisches Trendmodul(TurboTrend) und ein Modul zur Marktstrukturanalyse(Market Structure). Sein Ziel ist es, klare Trendsignale zu liefern, wichtige Niveaus auf der Grundlage von Smart Money Concepts (SMC) zu identifizieren und sie in einer intuitiven Visualisierung mit einem informativen Dashboard-Panel darzustellen.

Wesentliche Merkmale

  • Duales Analysesystem: Integriert zwei Module für eine ganzheitliche Marktanalyse:
    • TurboTrend-Modul: Ein volatilitätsbasiertes System zur Erkennung der Haupttrendrichtung, das Einstiegssignale und potenzielle Take-Profit-Signale liefert.
    • Marktstruktur-Modul: Automatisiert die Identifizierung von wichtigen Preisaktionselementen wie Swing Points, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH) sowie von Angebots- und Nachfragezonen.
  • TurboTrend-Signale:
    • Candlestick-Färbung: Bietet grüne Farbe für einen Aufwärtstrend, rote Farbe für einen Abwärtstrend und graue Farbe für neutrale/konsolidierende Bedingungen.
    • Einstiegssignale: Zeigt Pfeile auf dem Chart für bullische (Kauf) und bärische (Verkauf) Signale an, wenn ein Trendwechsel stattfindet.
    • Gewinnmitnahme-Signale: Liefert separate Signale (Kästchensymbole) als Hinweis auf einen potenziellen Gewinnmitnahmebereich, wenn der Preis extreme Abweichungsniveaus erreicht.
    • Preis-Reaktions-Linien: Markiert automatisch das Preisniveau, auf dem ein neues Trendsignal erscheint und dient als dynamische Unterstützung oder Widerstand.
  • Automatische Marktstrukturanalyse (SMC):
    • Erkennung von Hoch- und Tiefpunkten: Erkennt und kennzeichnet automatisch signifikante Swing-Punkte auf dem Chart.
    • BOS & CHoCH Visualisierung: Zeichnet BOS-Linien (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH-Linien (Change of Character) für mögliche Trendumkehrungen.
    • Angebots- & Nachfrage-Zonen: Zeichnet automatisch Angebotszonen (von Swing-Hochs) und Nachfragezonen (von Swing-Tiefs), die als wichtige Bereiche für Einstiege oder Ziele dienen.
    • 0,5 Retracement-Level: Eine Option zur Anzeige des 50%-Retracement-Levels der letzten Swing-Bewegung, die bei der Identifizierung von Discount- oder Premium-Zonen hilft.
  • Interaktives Dashboard-Panel:
    • Zeigt eine Zusammenfassung des Status von Schlüsselebenen aus beiden Modulen (Preisreaktionslinien, Angebots- und Nachfragezonen).
    • Zeigt die aktuelle Kursposition im Verhältnis zu diesen Niveaus an.
    • Kann minimiert werden, um Platz im Chart zu sparen.
  • Umfassende Benachrichtigungen:
    • Bietet verschiedene Arten von Benachrichtigungen (Pop-up Alerts, Mobile Push und E-Mail) für alle generierten Signale, um sicherzustellen, dass Händler keine Chancen verpassen.

Eingabe-Parameter

TurboTrend: Haupt-Einstellungen

  • Länge: Der Berechnungszeitraum für den Trendkanal (ein höherer Wert führt zu langsameren, aber bestätigteren Signalen).
  • Multiplikator: Der Multiplikator für die Berechnung der äußeren Bänder, die für Take-Profit-Signale verwendet werden.
  • ColorUp / ColorDown : Legt die Farbe für die Kerzen und Signale für Aufwärts-/Abwärtstrends fest.

TurboTrend: Einstellungen für die Liniendarstellung

  • ShowLines : Aktiviert/deaktiviert die Anzeige der Haupttrendkanallinien.
  • UpperLineColor / LowerLineColor : Legt die Farbe für die oberen und unteren Trendkanallinien fest.
  • LineStyle / LineWidth : Legt den Stil und die Breite der Kanallinien fest.

TurboTrend: Preis-Reaktions-Linien

  • ShowBreakoutLine : Aktiviert/deaktiviert die automatischen horizontalen Linien, wenn ein Signal erscheint.
  • Bullish/BearishBreakoutLineColor : Legt die Farbe für die Bullish- und Bearish-Reaktionslinien fest.
  • MaxRetestLines : Die maximale Anzahl der Reaktionslinien, die auf dem Chart angezeigt werden.

Marktstruktur: Allgemeine Einstellungen

  • swingSize : Die Anzahl der Kerzen nach links und rechts, die erforderlich sind, um einen Swing-Pivot zu identifizieren.
  • bosConfType : Die Bestätigungsmethode für BOS/CHoCH (basierend auf Kerzenschluss oder Docht).
  • choch / showSwing / showSwingZones : Optionen zur Anzeige von CHoCH-Labels, Swing-Punkten (H/L) und Angebots-/Nachfragezonen.
  • maxSwingZones : Die maximale Anzahl der anzuzeigenden Angebots-/Nachfragezonen.

Andere Einstellungen

  • Marktstruktur-Farben: Farbeinstellungen für alle Marktstrukturelemente (Labels, Linien, Zonen).
  • 0,5 Retracement-Level: Einstellungen zur Anzeige und Anpassung des 0,5 Retracement Levels.
  • Leistung: Option zur Begrenzung der Marktstrukturberechnungshistorie, um die Leistung bei langen historischen Daten zu verbessern.
  • Dashboard-Einstellungen: Einstellungen zur Anzeige, Positionierung und Verwaltung des Dashboards im Chart.
  • Benachrichtigungseinstellungen: Schalter zum Aktivieren verschiedener Arten von Benachrichtigungen (Alert, Push, E-Mail).

Signal-Logik

TurboTrend: Der Indikator verwendet einen Kanal, der aus einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und einer Standardabweichung (StdDev) gebildet wird, ähnlich wie Bollinger Bänder.

  • Einstiegssignal (Pfeil): Ein bullisches Signal erscheint, wenn der Kurs über der Mittellinie des Kanals schließt, nachdem er zuvor darunter lag. Ein bärisches Signal erscheint, wenn der Kurs unterhalb der Mittellinie schließt, nachdem er zuvor oberhalb dieser Linie lag.
  • Gewinnmitnahme-Signal (Box): Dieses Signal dient als Warnung, dass der Trend einen Punkt der Erschöpfung erreicht haben könnte. Ein Long-TP-Signal erscheint, wenn der Kurs unter das obere äußere Band fällt, und umgekehrt für einen Short-TP.

Marktstruktur:

  • Swing-Punkte: Ein Hoch wird als Swing-Hoch identifiziert, wenn es von einer Reihe von Kerzen (definiert durch swingSize ) mit niedrigeren Hochs umgeben ist. Die gleiche Logik gilt für ein Swing-Tief.
  • BOS/CHoCH: Ein BOS (Break of Structure) wird bestätigt, wenn der Kurs ein vorheriges Swing-Hoch in einem Aufwärtstrend bzw. ein vorheriges Swing-Tief in einem Abwärtstrend durchbricht. Ein CHoCH (Change of Character) wird bestätigt, wenn der Kurs die dem Haupttrend entgegengesetzte Nebenstruktur durchbricht, was eine mögliche Umkehr signalisiert.

Verwendung

  • Trend-Bestätigung: Verwenden Sie die Kerzenfarben von TurboTrend als primären Filter, um festzustellen, ob der Markt bullish oder bearish ist.
  • Einstiegsbereiche: Suchen Sie nach TurboTrend-Pfeilsignalen, die im Zusammenspiel mit der Bestätigung durch die Marktstruktur erscheinen. Beispiel: Ein zinsbullisches Pfeilsignal, das erscheint, nachdem der Kurs von einer Nachfragezone abprallt oder nach einem zinsbullischen BOS, ist ein sehr wahrscheinliches Setup.
  • Platzierung von Stop Loss und Take Profit: Nutzen Sie die Angebots-/Nachfragezonen und Preisreaktionslinien als Referenzwerte für die Platzierung eines Stop Loss (außerhalb der Zone) oder Take Profit (in der Nähe der nächsten Zone).
  • Kontextbezogene Analyse: Nutzen Sie das Dashboard, um schnell zu sehen, wo sich der Preis im Verhältnis zu wichtigen Niveaus befindet, ohne durch das Diagramm scrollen zu müssen.
