GEN Ichimoku Signal

Entwickler: gedeegi

Übersicht

GEN Ichimoku Signal ist ein technischer Indikator für die MetaTrader 5 Plattform. Er kombiniert zwei verschiedene Trendanalysesysteme, Ichimoku Kinko Hyo und HalfTrend, in einem einzigen visuellen Werkzeug. Die Hauptfunktion des Indikators ist die Einfärbung der Candlesticks auf dem Chart, je nachdem, ob die Bedingungen dieser beiden Systeme übereinstimmen.

Der Indikator bietet eine visuelle Darstellung der Marktbedingungen, indem er eine von drei Farben anzeigt: eine für ausgerichtete zinsbullische Bedingungen, eine für ausgerichtete bärische Bedingungen und eine weitere, wenn die Systeme nicht ausgerichtet sind. Dies soll Händlern als analytische Hilfe dienen.

Merkmale

Kombinierte Signallogik: Verwendet die Signale des Ichimoku-Systems (Tenkan-sen / Kijun-sen Crossover) und des HalfTrend-Indikators, um die endgültige Ausgabe zu bestimmen.

Bedingte Candlestick-Färbung: Das Hauptmerkmal ist die Einfärbung der Chartkerzen, die den Ausrichtungsstatus der beiden Systeme widerspiegelt. Eine bestimmte Farbe wird nur dann angezeigt, wenn beide Systeme in Bezug auf die Marktrichtung übereinstimmen.

On-Chart-Linien: Zeichnet die Ichimoku Kijun-sen (Basislinie) und die HalfTrend-Linie direkt auf dem Preisdiagramm ein. Diese Linien dienen als visuelle Referenzpunkte.

Neutraler Bedingungsfilter: Eine neutrale Farbe wird für Kerzen verwendet, wenn die Ichimoku- und HalfTrend-Signale in Konflikt stehen. Dieser visuelle Hinweis hebt Perioden der Unentschlossenheit oder Konsolidierung des Marktes hervor.

Berechnungslogik

Die Farbe jeder Kerze wird nach den folgenden Regeln bestimmt:

Bullischer Zustand (grüne Kerze): Eine Kerze wird nur dann grün gefärbt, wenn beide der folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind: Der Schlusskurs liegt über der HalfTrend-Linie. Der Ichimoku Tenkan-sen-Wert liegt über dem Kijun-sen-Wert.

Bärische Bedingung (rote Kerze): Eine Kerze wird nur dann rot eingefärbt, wenn beide der folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind: Der Schlusskurs liegt unter der HalfTrend-Linie. Der Ichimoku Tenkan-sen-Wert liegt unter dem Kijun-sen-Wert.

Neutraler Zustand (graue Kerze): Wenn die bullishen oder bearishen Bedingungen nicht vollständig erfüllt sind (d.h. die beiden Systeme stimmen nicht überein), wird die Kerze grau eingefärbt.

Ichimoku-Einstellungen

Umrechnungsperioden: Der Berechnungszeitraum für den Tenkan-sen (Konvertierungslinie).

Basis-Perioden: Der Berechnungszeitraum für den Kijun-sen (Basislinie).

HalfTrend-Einstellungen

Amplitude: Die Hauptberechnungsperiode, die vom HalfTrend-Algorithmus verwendet wird.

Kanalabweichung: Ein Parameter für die Kanalberechnung innerhalb der HalfTrend-Logik.

Interpretation der Indikatoranzeige

Grüne Kerzen: Eine grüne Kerze zeigt an, dass, basierend auf den Einstellungen des Indikators, die Bedingungen für einen Aufwärtstrend sowohl vom Ichimoku- als auch vom HalfTrend-System erfüllt sind und übereinstimmen.

Rote Kerzen: Eine rote Kerze zeigt an, dass die Bedingungen für einen Abwärtstrend aus beiden Systemen erfüllt sind und übereinstimmen.

Graue Kerzen: Eine graue Kerze deutet auf eine fehlende Übereinstimmung zwischen den beiden Systemen hin. Dies kann eine Konsolidierung, widersprüchliche Signale oder neutrale Marktbedingungen bedeuten.

Eingezeichnete Linien: Die Kijun-sen- und HalfTrend-Linien auf dem Diagramm können als dynamische Referenzwerte für die Preisanalyse verwendet werden.

Hinweis: Dieser Indikator ist ein Instrument für die technische Analyse. Benutzer sollten ihre eigene Handelsstrategie und ihr eigenes Risikomanagement anwenden. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.