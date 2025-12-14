One-Chart EA: Frozen Pulse sollte nur auf einem Chart (XAGUSD) M15 ausgeführt werden und handelt automatisch auf allen Symbolen.

Extra details on set-up: (link)

Backtests only work right with my provided settings. Contact me for details. Pricing starts at 120. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 185.

Frozen Pulse - Die Zukunft des Handels

Risikomanagement: Starke integrierte Stop-Loss- und Take-Profit-Funktionen sorgen dafür, dass Ihre Trades immer geschützt sind.

Starke integrierte Stop-Loss- und Take-Profit-Funktionen sorgen dafür, dass Ihre Trades immer geschützt sind. Einfache Einrichtung: Keine komplizierten Einstellungen erforderlich. Laden Sie einfach den EA auf Ihren Chart und schon kann es losgehen!

Keine komplizierten Einstellungen erforderlich. Laden Sie einfach den EA auf Ihren Chart und schon kann es losgehen! Strategie: Nutzt "Keltner Channel Breakouts", um potenzielle Ausbruchstrades mithilfe von volatilitätsbasierten Bändern zu identifizieren.



Frozen Pulse?

Fortgeschrittene Algorithmen für schnellere Entscheidungsfindung.

Optimiert für volatile Märkte wie XAGUSD.

Unterstützt verschiedene Broker mit niedrigen Spreads.

Funktioniert hervorragend mit Prop-Firma-Herausforderungen und finanzierten Konten.

Mit unseren anspruchsvollen Strategien sorgt Frozen Pulse für stabilen, effizienten und profitablen Handel unter verschiedenen Marktbedingungen. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Trader sind, dieser EA passt sich Ihren Bedürfnissen an.

Installation und Einrichtung

Installieren Sie den EA auf Ihrer MetaTrader-Plattform und wenden Sie ihn auf einen Chart (XAGUSD) an. Wählen Sie den Zeitrahmen (M15), passen Sie die Losgröße bei Bedarf an und lassen Sie den EA den Rest erledigen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto auf einem VPS für den kontinuierlichen Handel läuft.

Mindesteinlage: Wir empfehlen mindestens $200 für die besten Ergebnisse.

