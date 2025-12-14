Frozen Pulse

Frozen Pulse - Die Zukunft des Handels

One-Chart EA: Frozen Pulse sollte nur auf einem Chart (XAGUSD) M15  ausgeführt werden und handelt automatisch auf allen Symbolen.

Extra details on set-up: (link)

- Bitte kontaktieren Sie uns nach dem Kauf für den Live-Signal-Link.

Backtests only work right with my provided settings. Contact me for details.

Pricing starts at 120. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 185.

Kindly join our MQL5 channel: (link)

  • Risikomanagement: Starke integrierte Stop-Loss- und Take-Profit-Funktionen sorgen dafür, dass Ihre Trades immer geschützt sind.
  • Einfache Einrichtung: Keine komplizierten Einstellungen erforderlich. Laden Sie einfach den EA auf Ihren Chart und schon kann es losgehen!
  • Strategie: Nutzt "Keltner Channel Breakouts", um potenzielle Ausbruchstrades mithilfe von volatilitätsbasierten Bändern zu identifizieren.

Frozen Pulse?

  • Fortgeschrittene Algorithmen für schnellere Entscheidungsfindung.
  • Optimiert für volatile Märkte wie XAGUSD.
  • Unterstützt verschiedene Broker mit niedrigen Spreads.
  • Funktioniert hervorragend mit Prop-Firma-Herausforderungen und finanzierten Konten.

Mit unseren anspruchsvollen Strategien sorgt Frozen Pulse für stabilen, effizienten und profitablen Handel unter verschiedenen Marktbedingungen. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Trader sind, dieser EA passt sich Ihren Bedürfnissen an.

Installation und Einrichtung

  1. Installieren Sie den EA auf Ihrer MetaTrader-Plattform und wenden Sie ihn auf einen Chart (XAGUSD) an.
  2. Wählen Sie den Zeitrahmen (M15), passen Sie die Losgröße bei Bedarf an und lassen Sie den EA den Rest erledigen.
  3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto auf einem VPS für den kontinuierlichen Handel läuft.

Mindesteinlage: Wir empfehlen mindestens $200 für die besten Ergebnisse.

Kontaktieren Sie uns

Nach dem Kauf senden Sie uns bitte eine private Nachricht, um Zugang zum privaten Telegram-Kanal zu erhalten, wo Sie die neuesten updates, Nachrichten und Anweisungen erhalten. Dieser exklusive Kanal ist nur für unsere Kunden verfügbar!


Empfohlene Produkte
TradeGhost
Stefano Padovano
Experten
Wir stellen vor: TradeGhost! ist eine sehr leistungsfähige Ea mit einer Strategie, die ich lieber versteckt halten! jedoch werde ich erklären, wie es funktioniert in Kürze! Diese Ea erzeugt dank der Kontrolle verschiedener Faktoren einen Phantom-Handel, der natürlich nicht eröffnet wird! aber aufgezeichnet wird, so dass wir sehen können, ob dieser Handel ein Verlust- oder Gewinngeschäft war. (Ich könnte hinzufügen, dass dies ein bisschen von einem Handel Geheimnis in diesem ea setzen, NoN tut Sc
Modifiable MT5 Moving Average Cross EA
Graham Kaiya
Experten
Modifizierbarer Moving Average Cross Expert Advisor Dieser Expert Advisor (EA) basiert auf der Kreuzung von zwei gleitenden Durchschnitten , d.h. " Gleitender Durchschnitt 1 " und " Gleitender Durchschnitt 2 ". Der "Gleitende Durchschnitt 1" muss immer größer sein als der "Gleitende Durchschnitt 2". (Damit es logisch Sinn macht; es sei denn, man probiert einfach verschiedene Dinge aus). Wenn der "Gleitende Durchschnitt 2" über dem "Gleitenden Durchschnitt 1" liegt , wird das Programm einen KA
Nasdaq Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
Experten
PROP FIRM READY! -> Set-Datei anfordern | Preis erhöht sich um 100$ nach jedem Kauf | Endpreis 999$ | Darwinex Zero Live Account - Link 100 Tausend Gewinn Firma Zuordnung Kontakt für weitere Informationen. Hauptmerkmale: Forward-Optimierung, Monte Carlo, Sequencial-Optimierung und Walk Forward Matrix Stresstest Verwendet Trailing-Stop und keinen festen TP, so dass der Gewinn nicht gedeckelt ist Symbol: NASDAQ M15 CFD oder Futures Kein Martingal & gridbasierter Handel. Kontaktieren Sie mich, um
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Experten
Expert Advisor Beschreibung EA TugOfWar öffnet sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen zu verschiedenen Zeiten entsprechend dem ausgelösten Signal, die meisten Positionen und in Übereinstimmung mit der Marktrichtung, die gewinnen und profitieren wird. Gewinnziel pro Krieg ist 1% bis 5%. Warmode normal = Langfristige Strategie Warmode extrem = Kurzfristige Strategie Parameter Beschreibung StartTrade = Zeitpunkt des Handelsbeginns / der Positionseröffnung EndTrade = Zeitpunkt, um den Handel zu
FREE
MicroEA
Paulus Femi Leunufna
Experten
microEA.mq5 System 1. Zentrale Handelslogik Grundlegende Strategie : Verwendet eine schnelle MA (10-Perioden) und langsame MA (20-Perioden) Crossover-Strategie mit RSI-Filterung. Trend-Bestätigung : Bewertet die Trendstärke durch Berechnung des MA-Winkels. Überprüft das Mindestvolumen (MinVolume) vor dem Einstieg. Zusätzliche Filter : Benutzerdefinierte RSI-Schwellenwerte für den Einstieg: Kaufen, wenn RSI > 52, Verkaufen, wenn RSI < 48. Optionaler MACD-Filter zur Bestätigung von Verkaufssignale
Trading Range Break Out as Trend following
Dao Thanh Tan
Experten
Lieber Benutzer! Dies ist ein EA, der auf der Grundlage der Preisaktionsmethode unter Verwendung des Donchian-Kanals in Kombination mit der Trendfolgemethode entwickelt wurde. Handeln Sie mehrere Währungspaare zur gleichen Zeit. Durchschnittlicher Gewinn von über 2500% innerhalb von fünf Jahren (SL- und TP-Einstellungen abhängig vom Optimierungsprozess). Vorteile: Der Advisor hat keine Gitternetze oder Martingale.... Setzen Sie das Verhältnis Risiko von Drop Balance Der Advisor verwendet einen
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Experten
Dieser Algorithmus basiert auf der Grid-Strategie und führt ein dynamisches Positionsmanagement durch, damit er auf Netting-Konten funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Robotern basiert dieses Grid-System seine Eingaben auf dem Gewinn über die Zeit des Vermögenswerts, anstatt Pips zu verwenden. Dieser Parameter ist derjenige, der dem "durchschnittlichen Abstand" entspricht. Sie können mit allen 28 Hauptwährungen gleichzeitig handeln. Parameter: +-------------------------------------------------
EMA Crossover
Jerome Osa
Experten
EMA Crossover Expert Advisor Der EMA Crossover Expert Advisor (EA) ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er verwendet eine Fast/Low-EMA-Crossover-Strategie in Kombination mit konfigurierbaren Risikomanagement-Tools, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine systematische Ausführung ohne manuelle Eingriffe bevorzugen, mit eingebauten Parametern zur Feinabstimmung der Performance entsprechend den versc
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
Experten
50% Rabatt bis zum Ende des Monats ($199). Regulärer Preis $399 Alle unsere Signale sind jetzt auf myfxbook verfügbar: klicken Sie hier Einzigartige Set-Dateien und alle Empfehlungen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle zukünftigen Updates des Beraters sind im Preis enthalten. Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich und ich werde Ihnen helfen, zu installieren und konfigurieren Sie den Roboter richtig. Ich werde Ihnen auch Informationen darüber geben, wie Sie einen kostenlosen VPS von eine
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
TradeBuilderMT5
Sergey Deev
5 (2)
Experten
Der Experte ermöglicht es Ihnen, ein Handelssystem auf der Grundlage eines beliebigen Satzes von technischen Indikatoren MT5 zu bauen. Der EA verwendet die folgenden Signale: - OpenBuy / OpenSell - Eröffnen von Positionen; - StopBuy / StopSell - Schließen von Positionen; - TakeProfitBuy / TakeProfitSell - Erhalten von TP Levels; - StopLossBuy / StopLossSell - Erhalten von SL Levels; - NoLossBuy / NoLossSell - Überführung in den Break-Even-Zustand; - MinProfitBuy / MinProfitSell - Schließen eines
Shooter Gold IQ
Ahmed Qasim Hashim Hashim
Experten
Shooter Gold IQ - Expert Advisor für den Goldhandel Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial mit Shooter Gold IQ , einem intelligenten und sicheren Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) . Dieser EA wurde entwickelt, um ein sicheres und konsistentes Handelserlebnis zu bieten, besonders geeignet für Mikrokonten (Cent-Konten) . Hauptmerkmale: Entwickelt, um effizient auf jedem Zeitrahmen zu arbeiten und Ihnen Flexibilität und Kontrolle zu geben. Optimiert für den risikoarmen Handel , daher i
Donchian Queen MT5
Javier Comas Gonzalez
Experten
Donchian Queen ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Trendausbrüche mithilfe von Donchian-Kanälen zu erkennen. Er zielt darauf ab, starke Marktbewegungen mit striktem Risikomanagement und einem Fokus auf das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erfassen . Im Gegensatz zu vielen EAs, die unrealistische Gewinnraten (90 % oder mehr) versprechen, aber unter realen Marktbedingungen nicht überleben, ist Donchian Queen so konzipiert, dass er das Beste aus jedem Ausbruch macht, indem er Trades m
AW Heiken Ashi EA MT5
AW Trading Software Limited
Experten
Multifunktionaler automatisierter Berater, der mit den Signalen des Trendindikators AW Heiken Ashi arbeitet. Mit erweiterten und flexiblen Einstellungen für das Management von Risiken, Volumen, Einstiegslogik und Positionsunterstützung. Bei Bedarf nutzt er Mittelwertbildung, anpassbare Take-Profit- und Stop-Loss-Levels, eine integrierte Überlappungsfunktion und dynamische Schritte zwischen Orders. AW Heiken Ashi Indikator -   HIER   / MT4 Version des Advisors -   HIER Hauptfunktionen: Arbeiten m
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Experten
ADX Cross Sell - Präzision mit direktionaler Logik und fortschrittlichem dynamischem Management Aktuelle Version: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez "Kium" ️ Kompatibel mit: MetaTrader 5 ️ Typ: Automatischer Expertenberater (EA) Strategie: Trend mit Momentum-Validierung und Zeitfiltern Schutz: Dynamisches Risikomanagement (SL/TP/BE) Überblick . ADX Cross Buy ist ein trendorientierter Expert Advisor, der nach soliden Kaufgelegenheiten durch das Crossover des ADX-Indikators in Kombin
EuroDex
Marco Resseghini
Experten
ForexDex: Die intelligente Lösung für den Handel mit EUR/USD! ForexDex ist ein automatischer Trading-Bot, der ausschließlich für das EUR/USD-Paar mit einem Zeitrahmen von M15 entwickelt wurde. ForexDex wurde für diejenigen entwickelt, die nach langfristigen Strategien und Kapitaloptimierung suchen, um kalkulierte Entscheidungen zu treffen und Risiken effizient zu verwalten. Hauptmerkmale: M15-Zeitrahmen: Geeignet für diejenigen, die einen dynamischeren Handel wünschen, der jedoch immer auf ein
AW Three MA MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
Experten
Ein Expert Advisor, der am Schnittpunkt zweier gleitender Durchschnitte handelt, verwendet den dritten gleitenden Durchschnitt, um die aktuelle Trendrichtung zu filtern. Es hat flexible, aber gleichzeitig einfache Eingabeeinstellungen. Problemlösung ->   HIER   / MT4-Version ->   HIER   / Anleitung   ->       HIER     Vorteile: Intuitive einfache Einrichtung Geeignet für jede Art von Instrument und jeden Zeitrahmen Hat drei Arten von Benachrichtigungen Steckbares System zur Überlappung der erst
AW CCI based EA MT5
AW Trading Software Limited
Experten
Der Expert Advisor arbeitet mit den Signalen des klassischen CCI-Indikators. Das System verfügt über viele Szenarien und flexible Konfigurationen. Verwendet die Mittelwertbildung, die Funktion zum Schließen der ersten und letzten Korbaufträge und die Funktion der automatischen Losberechnung. Problem solving ->  HERE  / MT4 version ->   HERE  /  Instruction  ->   HERE   Vorteile: Einfache Einrichtung und intuitive Bedienoberfläche Anpassbare CCI-Anzeigesignale Verwendet bei Bedarf Mittelung Eing
The Simple Grid Trader
Pei Hoon Ng
Experten
Dieser einfache Grid-Trading-EA platziert Limit-Kaufaufträge oder Kauf-Stopp-Aufträge mit Gewinnmitnahme bei jedem Schritt auf der Grundlage der angegebenen Preisspanne. Der Benutzer muss die folgenden Einstellungen vornehmen: inputUpperRange - Dies definiert den Höchstpreis. Standardwert ist Ask + 1000 Punkte. inputLowerRange - Hier wird der untere Preis festgelegt, Standardwert ist Ask - 1000 Punkte . inputGridLevels - Hier wird die Anzahl der Level (oder Orders) festgelegt, die innerhalb des
Sakura Pipstorm
Edwin Mogusu Nyamache
Experten
Dieser Expert Advisor wurde sorgfältig für den ausschließlichen Handel mit dem USDJPY-Paar entwickelt und arbeitet auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen für optimale Präzision und Leistung. Er setzt fortschrittliche Strategien ein, darunter Trendfolge, Ausbruchserkennung und Multi-Timeframe-Analyse, die durch Volatilitätsfilter zur Identifizierung von Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit ergänzt werden. Mit einem Mindeststartguthaben von nur 100 $ ist es für Händler aller Stufen geeignet. Der Dr
Quad Rotation Stochastic Bitcoin EA
Csaba Horvath
Experten
QuadRotation Stochastic BTC/ETH Expert Advisor Überblick: QuadRotation Stochastic ist ein hochspezialisierter Trading-Bot, der für den Präzisionshandel auf den BTC- und ETH-Märkten entwickelt wurde. Unter Verwendung einer fortschrittlichen Stochastik-Oszillator-Logik in mehreren Konfigurationen identifiziert dieser EA dynamisch optimale Handelsmöglichkeiten und nutzt überkaufte/überverkaufte Bedingungen zur Maximierung der Erträge. Er arbeitet mit einem Zeitrahmen von M15 für eine verfeinert
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
Experten
V-Wave EA Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit V-Wave EA ! Dieser hochmoderne Expert Advisor integriert eine Reihe von robusten Indikatoren, darunter VWAP , gleitende Durchschnitte , IBS und FIBO-Levels für präzise Eingaben. Hauptmerkmale: 1. Leistungsstarke Indikatoren: VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis): Das Herzstück der Strategie, das einen optimalen Einstieg auf der Grundlage volumenabhängiger Markttrends gewährleistet. Zwei gleitende Durchschnitte: P
MA Strategies EA mt5
Tonny Obare
Experten
MA strategies EA ist ein Moving Average Cross EA, der mehrere MA Cross-Strategien unterstützen kann, die zwei oder drei gleitende Durchschnitte beinhalten. Der Kauf dieses EA kann Ihnen die Zeit ersparen, die Sie benötigen, um Ihre bestehende MA-Strategie zu automatisieren, indem Sie einen benutzerdefinierten EA programmieren. Außerdem hilft er Ihnen, profitable Strategien mit gleitenden Durchschnitten zu entdecken, da er vollständig mit dem Strategietester kompatibel ist und alle Einstellungen
Diamond X
Vitalii Buriagin
Experten
Ein leistungsstarker und professioneller Experte, der es Ihnen ermöglicht, stabile Gewinne mit minimalem Risiko zu erzielen. WICHTIG! Die Anweisungen (im Screenshot) zeigen die Einstellungen für EURUSD. Einstellungen für andere Währungspaare werden in Zukunft optimiert und hinzugefügt! WICHTIG! Die Häufigkeit der Eröffnungsgeschäfte kann zwischen 1 in wenigen Tagen und 5 in einem Tag liegen. Dies hängt direkt von der Marktlage und dem Algorithmus für die Suche nach Einstiegssignalen ab! WICHTIG!
Oscillator Trigger EA
Irina Cherkashina
Experten
Oscillator Trigger EA  is a expert advisor created by a professional prop trader and financial manager with many years of experience. This is a solution for those who seek stable profits without constant control over each transaction or monitoring the work of a trading advisor. Created for optimal conservative trading and investing through exchange instruments with long-term regular profits and minimal risks.This expert advisor works effectively on different timeframes and on all trading instrum
Yen Scalper Mt5
Samuel Mark Jackson
Experten
Nicht-Martingale- und Nicht-Grid-Strategie, die bei niedriger Volatilität des USDJPY auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit wartet. Kann auch für andere YEN-Paare und Zeitrahmen optimiert werden. Es gibt auch eine mt5-Version. Backtest mit Fill-Tick-Modell mit echten variablen Spreads mit 99,90% Qualität. Geeignet für Prop-Firmen und hat einen niedrigen Drawdown. Es wird empfohlen, mit einer Lotgröße von 0,01 pro 1000 USD Guthaben zu handeln, um einen maximalen Drawdown von 10 % zu vermeiden.
Moving 3
Kseniia Tretiakova
Experten
Der Trading Bot handelt nach der Strategie "Moving Averages Cross". Der Einstiegsparameter ist die Kreuzung des schnellen gleitenden Durchschnitts (mit einer kürzeren Periode) und des langsamen gleitenden Durchschnitts (mit einer längeren Periode) von oben nach unten. Der Stop-Loss wird beim Verkauf auf den vorherigen Höchststand gesetzt. Der Take-Profit wird auf der Grundlage des Stop-Loss-Wertes festgelegt. Der Trend wird anhand des dritten gleitenden Durchschnitts gefiltert.
Htf Xau
Murilo Neves Castro
Experten
HTF CAD JPY ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den CAD JPY-Handel entwickelt wurde. Er basiert auf der Clusteranalyse des maschinellen Lernens und genetischen Algorithmen. Der Expert Advisor enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standardhandelsindikatoren verwendet. Die Ein- und Ausstiegslogik funktioniert nur, wenn ein Balken geschlossen wird. Er filtert Marktgeräusche heraus, beschleunigt die Optimierung erheblich, vermeidet Stop-Loss-Hunt
LT Moving Average EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Steigern Sie Ihre Handelsaktivitäten mit unserem Supercharged Moving Average Expert Advisor! Sind Sie bereit, Ihren Handel auf das nächste Level zu heben? Der Gleitende Durchschnitt ist ein beliebtes Werkzeug von Händlern auf der ganzen Welt, und jetzt haben wir ihn aufgerüstet! Unser EA (Expert Advisor) ist darauf ausgelegt, Ihre Handelsstrategie zu optimieren, indem er die drei beliebtesten Gleitenden Durchschnittsmethoden integriert: Kreuzungssignale: Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn der
MA7 Agave C3 MT5
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C3 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal des eingebauten Indikators erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt den Takeprofit und das Niveau für die Eröffnung einer Durchschnittsposition. Wenn das Raster vollständig geöffnet ist, legt der Expertenberater einen Stoploss fest. Detaillierte Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Weitere Produkte dieses Autors
Blue Chip Investing MT5
Najlaa Alsalih
5 (1)
Experten
Wir stellen Blue Chip Investing vor, einen bahnbrechenden Forex-Roboter, der darauf ausgelegt ist, Gewinne mühelos zu maximieren. Spezialisiert auf Breakout- und Volatilitätstrading, ist es das ultimative Werkzeug für Trader, die nach konstanten Gewinnen streben. Für optimale Leistung verwenden Sie Blue Chip Investing ausschließlich mit dem Währungspaar EURCHF und im stündlichen Zeitrahmen ( H1 ). Hauptmerkmale: Angetrieben durch fortschrittliche KI-Technologie analysiert Blue Chip Investing E
Feyra
Najlaa Alsalih
Experten
Feyra - Die Zukunft des Handels One-Chart EA: Feyra sollte nur auf einem Chart ( XAUUSD ) M15  laufen und automatisch auf allen Symbolen handeln. Extra details on set-up: (link) - Bitte kontaktieren Sie uns nach dem Kauf für den Livestream-Link. Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 125. Kindly join our MQL5 channel : (link) Risikomanagement: Starke integrierte Stop-Loss- und Take-Profit-Funktionen sorgen dafür, dass Ihre Trade
Iron Silk MT5
Najlaa Alsalih
Experten
Iron Silk  - Die Zukunft des Handels Zusätzliche Details zur Einrichtung: (Link) Bitte kontaktieren Sie uns für den Live-Signal -Link nach dem Kauf. Treuebonus — schreiben Sie mir nach dem Kauf, um einen Geschenk-EA zu erhalten. Bitte treten Sie unserem MQL5-Kanal bei (für Telegram kontaktieren Sie mich):  (Link) Backtests funktionieren besser mit meinen bereitgestellten Einstellungen. Kontaktieren Sie mich für die Datei. Preise beginnen bei 1000 . Nur 1 Händler haben bisher Zugang. Nach 10 au
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension