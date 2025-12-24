Stocks Trade MT5
- Experten
- Evgeniy Ilin
- Version: 2.7
- Aktualisiert: 24 Dezember 2025
Stocks Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens
Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz, kombiniert mit einem streng begrenzten Sektor handelbarer Instrumente. Unser Hauptziel ist es, jedem Anleger – unabhängig von Vorkenntnissen – den sofortigen Einstieg in den Handel mit US-Aktien zu ermöglichen. Der Roboter handelt gleichzeitig möglichst viele der stabilsten US-Aktien, um maximale Depotsicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Renditen über eine relativ kurze Zeitspanne zu gewährleisten.
Links, die Ihnen helfen, mehr über das Produkt zu erfahren und Ihre Möglichkeiten zu erweitern
Wenn Sie möchten:
- Die MetaTrader 4 Version dieses Roboters erhalten
- Den gleichen Roboter, aber für den Handel mit 28 Währungspaaren
- Den gleichen Roboter, aber für den Kryptowährungshandel
- Unsere Telegram-Community beitreten — Kommunikation, Support, Updates
- Eine fortschrittlichere kostenlose Version dieser Lösung auf Basis derselben Technologie erhalten
- Die besonders fortschrittliche kostenpflichtige Version dieser Lösung auf Basis derselben Technologie erhalten
Für wen ist dieser Roboter geeignet?
- Für alle, die den Roboter einfach an ein Chart anhängen und kurzfristig Gewinne durch den Handel mit US-Aktien als Kernasset erzielen möchten. (Der Roboter funktioniert sofort ohne Voreinstellungen.)
- Wenn Sie am US-Aktienmarkt interessiert sind und an diese Assets glauben, haben Sie gute Chancen, mittel- oder langfristig Gewinn zu erzielen. (Hängt von vielen Faktoren ab.)
- Für Trader, die bereits mit US-Aktien handeln und neue Handelsansätze ausprobieren oder ihr Risiko diversifizieren möchten.
Vorteile und Funktionen
|Sektorspezialisierung
|Der Handel konzentriert sich ausschließlich auf einen Sektor — US-Aktien.
|KI-Training auf Remote-Servern
|Das maschinelle Lernen erfolgt auf leistungsstarken externen Servern. Optimierungsergebnisse werden von mir regelmäßig manuell ausgewählt und direkt in den Roboter eingebettet.
|Portfolio-Diversifikation
|Innerhalb des US-Aktien-Sektors verteilt der Roboter das Risiko über zahlreiche Instrumente und Zeiträume — dieser Ansatz reduziert Drawdowns automatisch.
|Ein-Klick-Installation
|Binden Sie den Expert Advisor einfach an ein beliebiges US-Aktien-Chart an (z. B. GOOGL) — er erkennt automatisch alle verfügbaren Instrumente des Sektors und beginnt sofort mit dem Handel. (In Einzelfällen ist eine zusätzliche Konfiguration möglich.)
|Flexible Risikosteuerung
|Die Lotgröße passt sich automatisch an die Depotgröße an, wobei die jährliche Rentabilitätsquote des Roboters erhalten bleibt.
|Zusätzliche Handelsmodi
|Können nach Wunsch aktiviert werden und sind dank Diversifikation sicherer. Risiken häufen sich nicht in einem einzigen Handelsinstrument.
Empfehlungen
- Mindestdepot: $100.
- Kontotyp: Hedging (empfohlen, Netting ist jedoch ebenfalls möglich).
- Empfohlene Broker: RoboForex, ByBit und viele andere — sie bieten ein vollständiges Angebot an US-Aktien.
- Vor dem Start: Unbedingt im Strategy Tester testen! Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker die benötigten Instrumente bereitstellt.
- Konfiguration der Instrumentennamen: Falls Ihr Broker Präfixe/Suffixe verwendet (z. B. stocks.GOOGL), tragen Sie diese in den Roboter-Parametern ein oder fragen Sie den Verkäufer um Unterstützung.
So funktioniert es — einfach erklärt
Meine Server analysieren das Verhalten aller US-Aktien, identifizieren die stabilsten Umkehrmuster und optimieren die Parameter für die aktuelle Marktphase. Die besten Ergebnisse werden dann zu einem einzigen Build „zusammengenäht“ — das ist Ihr Expert Advisor. Anstatt ein einziges Instrument zu handeln, versucht der Roboter, alle verfügbaren US-Aktien innerhalb des eingebetteten Builds zu nutzen: GOOGL, NVDA, TSLA usw. Dies erhöht die Handelszuverlässigkeit und senkt den Drawdown. Sowohl die Qualität des maschinellen Lernens als auch die Instrumentenpalette werden kontinuierlich an die aktuelle Marktlage angepasst.
Eingabeparameter für fortgeschrittene Nutzer
|Kategorie
|Parameter
|Beschreibung
|Anpassung an Instrumentenbezeichnungen
|To Lower Symbol
|Konvertiert Instrumentennamen in Kleinbuchstaben. Wird verwendet, wenn der Broker Symbole mit Kleinbuchstaben benennt (z. B. «!GOOGL_»).
|Symbol Prefix
|Zeichenkette, mit der der Instrumentenname beginnt (z. B. «!» oder «_»).
|Symbol Postfix
|Zeichenkette, mit der der Instrumentenname endet (z. B. «!» oder «_»).
|Zeitzone
|Source Shift Hours
|Zeitverschiebung relativ zu den Kursen des Brokers RoboForex, der als Referenz beim Training dient. Bei den meisten Brokern ist dieser Wert 0.
|Lot- und Risikomanagement
|Auto Lot
|Aktiviert die automatische Anpassung des Volumens an die Depotgröße. Ist deaktiviert, verhält sich der Roboter wie bei einem festen Lot.
|Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol)
|Hauptparameter zur Risikosteuerung. Je höher der Wert, desto größer die Positionsgrößen.
|Deposit Percent [1–100]
|Prozentualer Anteil des Depots, der diesem Roboter zugewiesen wird (funktioniert nur bei aktiviertem Auto Lot). Nützlich beim gleichzeitigen Einsatz mehrerer Expert Advisors.
|Martingale
|Lot Mode
|Modi: SIMPLE_LOT (Standard) und MARTINGALE.
|Martin Multiplier Steps Max
|Maximale Anzahl verlustbringender Trades, deren Lots zur Berechnung des Volumens der neuen Position summiert werden. Je höher der Wert, desto höher potenzieller Gewinn und Risiko.
|Verlustpositionen halten
|Linearization
|Wartet, bis eine Verlustposition profitabel wird.
|Minutes Hold For Linearization
|Maximale Wartezeit (in Minuten). Danach kann die Position aufgrund eines neuen entgegengesetzten Signals geschlossen werden.
|Aktualität der Einstellungen
|Days To Future
|Anzahl der Tage nach Ende der Optimierung, innerhalb derer neue Positionen erlaubt sind. Das Datum der letzten Optimierung wird in der grafischen Oberfläche des Expert Advisors angezeigt.
|Nachkauf-Effekte
|Effect
|Wahl des Betriebsmodus: vom Standardhandel bis hin zu fortschrittlichen Portfolio-Filtern und Durchschnittsbildung.
|First % Of Price Step
|Minimaler Abstand (in % des aktuellen Preises) zwischen den Preisen benachbarter Trades beim Nachkauf/Verkauf. Verhindert das Öffnen von Positionen in identischen Preisbereichen.
|Next Step Multiplier
|Multiplikator, der den Abstand zwischen nachfolgenden Trades anpasst. Bei Wert 1,0 bleibt der Abstand unverändert.
|Effekt-Typen
|• NO_EFFECT — Standardhandel.
• WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — Verringert den Einfluss identischer Währungen zur Senkung von Drawdowns.
• COLLECTIVE_REINFORCEMENT — Verstärkt den Einfluss identischer Währungen.
• SAFE_REPURCHASE — Hybride Durchschnittsbildung über verschiedene Zeiträume (ohne Erhöhung des Risikos).
• CLASSIC_REPURCHASE — Klassische Durchschnittsbildung (alle Positionen werden fächerförmig im Gewinn geschlossen).
• SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — Kombinationen von SAFE_REPURCHASE mit Abschwächung/Verstärkung von Währungen.
• CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — analog für CLASSIC_REPURCHASE.
• COST_MINIMIZATION — universeller Modus für HEDGING und NETTING: eine Position pro Instrument, Schließung basierend auf dem besten Signal eines beliebigen Zeitrahmens.
|Filter und Schutz
|Stop Loss % Of Average M1
|Stop-Loss als % der durchschnittlichen M1-Bar-Größe für das aktuelle Symbol (nicht in Pips und nicht in «_Point»). Bei Wert 0 deaktiviert.
|Take Profit % Of Average M1
|Take-Profit als % der durchschnittlichen M1-Bar-Größe für das aktuelle Symbol. Bei Wert 0 deaktiviert.
|MAX Spread % Of Average M1
|Maximal zulässiger Spread in «_Point»-Einheiten. Bei Überschreitung werden keine Trades eröffnet oder geschlossen.
|Swaps
|Handel nur in Richtungen mit positiven Swaps — Sie verdienen, selbst wenn Sie die Position halten, sowie weitere Varianten.
|Sonstiges
|Additional Profit Per Lot
|Fügt Positionen in den Modi Linearization und REPURCHASE einen obligatorischen Gewinn hinzu — kompensiert Provisionen und Handelskosten. Der Gewinn bezieht sich auf ein Lot des Handelsinstruments.
|Instrumenten- und Symbolfilter
|Include Instruments
|Nur die angegebenen Instrumente handeln. (z. B. «GOOGL,TSLA»).
|Exclude Instruments
|Die angegebenen Instrumente vom Handel ausschließen. (z. B. «GOOGL,TSLA»). Alle anderen Instrumente werden gehandelt.
|Exclude Currencies
|Alle Instrumente ausschließen, die die angegebenen Symbole enthalten (z. B. «GOOGL,USD»). Alle anderen Instrumente werden gehandelt.