GEN Smart Pulse Levels

https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller


GEN Smart Pulse Levels für MetaTrader 5

GEN Smart Pulse Levels ist ein visueller Indikator, der Händlern helfen soll, kurzfristige Momentum-Verschiebungen und Richtungsänderungen zu erkennen. Er stellt dynamische "Pulse Levels" dar, die von Hull Moving Average (HMA) Momentum-Übergängen abgeleitet sind. Diese Niveaus dienen als adaptive Referenzpunkte, die beim Lesen der Marktstruktur, beim Erkennen potenzieller Umkehrungen und bei der Validierung von Ausbrüchen oder falschen Durchbrüchen helfen. Der Indikator enthält Signalmarker auf dem Chart und unterstützt optional Push-/E-Mail-Benachrichtigungen.

Hauptmerkmale

  • Erkennt Momentum-Verschiebungen durch den Vergleich der aktuellen HMA-Werte mit den vorherigen Bars.
  • Bei einem bullischen Momentum wird das Impulsniveau auf das Tief der Kerze gesetzt, bei einem bärischen Momentum auf das Hoch der Kerze.
  • Das Niveau verlängert sich automatisch nach vorne, bis die nächste Schwungverschiebung erkannt wird.
  • Die Farbe der Kerzen (grün/rot/neutral) richtet sich nach ihrer Position in Bezug auf das aktive Impulsniveau.
  • Signalpfeile erscheinen bei falschen Ausbrüchen oder Ablehnungen in der Nähe des Levels.
  • Eine Informationstafel zeigt den aktuellen Pegelwert und den Marktstatus (Aufwärts / Abwärts / Neutral) an.
  • Das integrierte Warnsystem unterstützt Pop-up-Benachrichtigungen, Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone und optionale E-Mail-Warnungen.

Signal-Logik

Momentum-Shift-Erkennung

Der Indikator vergleicht die Werte des gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) mit einem Referenzbalken, um Richtungsänderungen zu erkennen:

  • Wenn der HMA über den vorherigen Wert steigt → Bullish Shift.
  • Wenn der HMA unter den vorherigen Wert fällt → Bearish Shift.

Impulspegel-Platzierung

  • Bei zinsbullischem Shift: Der Pegel wird auf das Tief der Shift-Kerze gesetzt.
  • Bei einem bärischen Shift: Das Niveau wird auf das Hoch der Shift-Kerze gesetzt.

Level-Erweiterung

Der Impuls-Level wird Takt für Takt nach vorne verlängert, bis ein neuer Momentum-Shift eintritt.

Ablehnungspfeil-Signale (optional)

  • Bärische Ablehnung: Wird angezeigt, wenn der Kurs das Niveau überschreitet, aber innerhalb von 3 Bars wieder darunter schließt.
  • Bullish Reject: Wird angezeigt, wenn der Kurs unter das Niveau bricht, aber wieder darüber schließt.

Visuelle Gestaltung

  • Die Kerzen werden automatisch entsprechend der Tendenz des Impulsniveaus (Bullish, Bearish oder Neutral) eingefärbt.
  • Die Impulspegel-Linie wird automatisch gezeichnet und in Echtzeit aktualisiert (keine Strahlenlinie).
  • Ablehnungspfeile (↑↑ / ↓↓) markieren potenzielle Umkehrpunkte.
  • Ein Informationsfeld in der Ecke zeigt den Namen des Indikators, den aktuellen Impulspegel und den Status der Marktrichtung an.
  • Sauberes Chart-Layout mit weißem Hintergrund, ausgeschaltetem Raster und sichtbarer Ask-Linie.

Verwendungsrichtlinien

  • Breakout Confirmation
    Steigen Sie in die Richtung des Ausbruchs ein, wenn der Kurs das Impulsniveau durchbricht und die Kerzenfarbe die Tendenz bestätigt.
  • Rejection Fade
    Verwenden Sie die Ablehnungspfeil-Signale (↑↑ oder ↓↓), um falsche Ausbrüche und potenzielle Umkehrungen zu erkennen.
  • Trendfilter
    Berücksichtigen Sie nur Kaufsignale, wenn der Kurs über dem Impulsniveau liegt, und Verkaufssignale, wenn er darunter liegt.
  • Multi-Timeframe Guidance
    Wenden Sie den Indikator auf höhere Timeframes an, um einen direktionalen Rahmen für den Handel auf niedrigeren Timeframes zu schaffen.

Tipps

  1. Verwenden Sie die Standardperiode von 55 für allgemeine Zwecke; verringern Sie sie für kurzfristiges Scalping, erhöhen Sie sie für längerfristige Trends.
  2. Kombinieren Sie sie mit volatilitätsbasierten Filtern oder Sitzungsindikatoren, um das Handels-Timing zu verbessern.
  3. Pulse Levels werden aus dem Hoch/Tief der Momentum Shift Candles abgeleitet. Vermeiden Sie die Verwendung bei geringem Volumen oder illiquiden Märkten.
  4. Alarme werden nur für den aktuellen Balken ausgelöst, um historischen Signal-Spam zu vermeiden.

Benachrichtigungs-Setup

  1. Aktivieren Sie InpEnableNotifications.
  2. Benachrichtigungstypen auswählen: InpSendPush und/oder InpSendEmail.
  3. Konfigurieren Sie die Plattformeinstellungen über Extras > Optionen > Benachrichtigungen/E-Mail in MT5.
  4. Stellen Sie sicher, dass der algorithmische Handel in den Terminaleinstellungen aktiviert ist.

Wichtige Hinweise

  • Dieser Indikator ist nur für den analytischen Gebrauch gedacht. Er platziert keine Trades automatisch.
  • Sobald ein Impulsniveau bestätigt wurde, wird es nicht erneut angezeigt. Neue Marktdaten können jedoch neue zukünftige Niveaus erzeugen.
  • Es wird empfohlen, den Indikator auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn im Live-Handel einsetzen.

Empfohlene Produkte
Airplanes Trends
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Die Einstiegspunkte des Airplane Trend sollten als potenzielle Marktumkehrpunkte genutzt werden. Der Indikator arbeitet mit der Funktion der zyklischen Wellenabhängigkeit. Daher sind alle Einstiegspunkte optimale Punkte, an denen sich die Bewegung ändert. Die einfachste Art, den Indikator zu verwenden, ist, einen Handel in Richtung eines bestehenden Trends zu eröffnen. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn der Indikator mit fundamentalen Nachrichten kombiniert wird. Er kann als Nachrichtenfilt
ZigZag SMC Premium MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Indikatoren
Wenn Sie auf der Suche nach Präzision bei der Identifizierung strategischer Höchst- und Tiefststände sind, ist der ZigZag SMC/SMT-Indikator für MT5 das Tool, das zu Ihrer technischen Analyse beitragen wird. Er wurde auf der Grundlage der fortschrittlichen Konzepte von Smart Money Concepts (SMC) und Smart Money Trap (SMT) entwickelt und bietet einen Einblick in das Marktverhalten, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Was finden Sie in diesem Indikator? Automatische Identifizierung von
Price Action Reversal
Puiu Alex
Indikatoren
Price Action ist eines der beliebtesten Handelskonzepte. Ein Händler, der weiß, wie man Price Action richtig einsetzt, kann seine Performance und seine Art, Charts zu betrachten, oft erheblich verbessern. Es sind jedoch immer noch viele Missverständnisse und Halbwahrheiten im Umlauf, die Händler verwirren und sie zum Scheitern verurteilen. Mit PA Trend Reversal wird es möglich sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit Erschöpfungsbewegungen eines Trends zu identifizieren. Merkmale Der Indikator gibt Wa
Heiken Ashi Supertrend Combine
Tri Yasin Satrio Adji Pranoto
Indikatoren
Überschrift: Stop Guessing, Start Winning. Entfesseln Sie die Kraft des Heiken Ashi Supertrend-Indikators. Text: Haben Sie genug von Marktgeräuschen, verwirrenden Charts und verpassten Chancen? Der Heiken Ashi Supertrend-Indikator ist das ultimative Werkzeug, das Ihnen ein für alle Mal Klarheit und Vertrauen in Ihren Handel bringt. Wir haben zwei der leistungsstärksten Konzepte der technischen Analyse in einem nahtlosen, einfach zu bedienenden Indikator kombiniert: Kristallklare Trends mit Heike
BinaryGrail MT5
Justine Kelechi Ekweh
Indikatoren
Ideal für binäre Optionen. Funktioniert auf allen Zeitrahmen. Empfohlen für M5 Zeitrahmen. eine Kerze Ablauf. Erfahrene Trader können erkunden. Die Strategie basiert auf Preis-Aktion und Multi Timeframe Analyse. Empfohlen während Sitzungen mit hoher Volatilität, wie die Sitzungen in London und New York. Für den M1-Zeitrahmen (eine Minute) können Händler den Ablauf von vier oder fünf Kerzen verwenden, d.h. er kann für 4, 5 oder mehr Minuten Ablaufzeit angewendet werden. Für Forex-Händler habe ich
Basic Candlestick Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Unser innovatives   Basic Candlestick Patterns Dashboard   wurde speziell entwickelt, um profitable Candlestick-Muster auf dem Chart automatisch zu erkennen. Dieses Dashboard nutzt fortschrittliche Algorithmen, um Kurscharts in Echtzeit zu scannen und eine breite Palette von Candlestick-Mustern zu erkennen, von klassisch bis komplex. Darüber hinaus verfügt es über eine einfach zu bedienende Schnittstelle, die es Ihnen ermöglicht, die erkannten Muster auf verschiedenen Zeitrahmen zu visualisiere
Binary Absorption
Bogdan Kupinsky
5 (1)
Indikatoren
Binärer Indikator findet das Candlestick-Muster "Absorption" und zeichnet das entsprechende Signal für den Markteinstieg. Er verfügt über eingebaute Filter und ein Panel zur Berechnung der Anzahl der erfolgreichen Trades. Eigenschaften Funktioniert für alle Währungspaare und alle Zeitrahmen. Der Indikator berücksichtigt je nach Einstellung eine Kombination von 2 oder 3 Candlesticks. Es ist möglich, Signale zu filtern, indem man die Anzahl der Kerzen derselben Farbe (Trend) vor der Bildung eine
RSI Arrows Profesional
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
RSI-Pfeile Professional v1.00 Fortgeschrittener technischer Indikator für MetaTrader 5 Überblick RSI Arrows Professional ist ein hochentwickelter technischer Indikator, der die Leistungsfähigkeit des traditionellen RSI (Relative Strength Index) mit einem intelligenten Richtungssignalsystem kombiniert. Dieser Indikator wurde speziell für Händler entwickelt, die optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt identifizieren möchten, und implementiert konservative Handelsstrategien, die auf der
Salinuis
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Salinui - Arrow Trend Indikator, ohne Verzögerung und Redrawing, wird von Händlern in Trend-Strategien im Handel auf den Finanzmärkten (Forex, CFD, binäre Optionen) verwendet. Der Indikator prognostiziert die wahrscheinlichste kurzfristige Kursbewegung auf der Grundlage komplexer mathematischer Berechnungen. Eine der größten Herausforderungen für Händler ist es, das richtige Handelssystem für sich zu finden. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Trends in der Kursbewegung zu erkennen, und ermög
Tatino Super Signals
Anthonius Soruh
Indikatoren
Tatino Super Signals ist ein Indikator für den Handel mit binären Optionen und den Forex-Handel, der nicht nachgemalt wird. Empfehlungen: Zeitrahmen: Alle Zeitrahmen. Für beste Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung auf M1, M5 und M15 Zeitrahmen. Währungspaare: Alle Paare Kontotyp: Alle Typen Broker-Zeit: Alle Makler : Alle Binäres Trading : Abgelaufen 1 Kerze Puffer Buy=1, Sell=0, Einstieg nächste Kerze Empfohlene Forex trading Stop Loss : 15 pips Empfohlene Forex tradingTake profit levels :
Fractal Support Resistance Pro
Huu Tri Nguyen
Indikatoren
Fractal Support & Resistance Pro - Automatische S/R-Erkennung Fractal Support & Resistance Pro ist ein leistungsfähiger und dennoch leichtgewichtiger Indikator, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage einer erweiterten fraktalen Logik ermittelt. Dieses Tool hilft Händlern, schnell Marktwendepunkte, Ausbruchszonen und wichtige Kursniveaus ohne manuelle Chartanalyse zu identifizieren. Kurzbeschreibung: Fractal Support & Resistance Pro erkennt und zeichnet autom
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Trend Master Arrow
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
In der Welt des Handels gibt es keinen universellen Indikator, der unabhängig von den Marktbedingungen immer außergewöhnlich profitable Signale liefert. Trotz Ihrer Beharrlichkeit gibt es ein solches Instrument einfach nicht. Mit dem Trend Master Arrow Indikator haben Sie jedoch einen zuverlässigen Assistenten bei der Erstellung Ihres eigenen Handelssystems. Obwohl die Verfolgung von Pfeilsignalen Vorsicht und zusätzliche Filter erfordert, liefert der Trend Master Arrow Indikator wertvolle Inf
EZT Future Candles
Tibor Rituper
Indikatoren
Der Indikator sagt die zukünftige Richtung der Kerzen voraus, indem er die Bewegung der vergangenen Kerzen abfragt. Basierend auf dem Prinzip: "Die Geschichte wiederholt sich". Programmiert nach der Kendall-Korrelation. Im Einstellungsmenü sind verschiedene Scan-Optionen verfügbar. Wenn der Indikator eine Übereinstimmung findet, werden zukünftige Kerzen von der aktuellen Kerze nach rechts und von der aktuellen Kerze nach links gezeichnet, um Ihnen das Kerzenmuster zu zeigen, auf dem das aktuell
Seconds Charts
Aleksandr Goryachev
Indikatoren
Mikro ******************* MT5 Sekundencharts ********************** Sie werden kein genaueres Tool für den Einstieg in den Handel finden. Eingabeparameter: Zeitrahmen, sek - Periode des Chartings, Sekunden Angezeigte Balken - angezeigte Balken Schritt der Preisniveaus, pp, 0-off - Schritt der Preisniveauzeichnung, Punkte Skala Punkte pro Balken, 0-off - Skala in Punkten pro Balken Linien anzeigen - Anzeige der aktuellen Niveaus Kommentar anzeigen - Kommentar anzeigen Standard-Farbschema - Stand
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indikatoren
Sind Sie bereit, Ihre Handelsreise zu neuen Höhen zu führen? Dann ist MarketMagnet genau das Richtige für Sie. Dieser bahnbrechende Indikator wurde entwickelt, um Ihren Handelserfolg mit Spannung und Genauigkeit voranzutreiben. MarketMagnet basiert auf der Konvergenz von Momentum und CCI (Commodity Channel Index) und gibt Händlern das ultimative Werkzeug an die Hand, um die Richtung und die Einstiegskurse für eine Vielzahl von empfohlenen Währungspaaren und Instrumenten zu bestimmen. Es wurde fü
Donchian Trend Alert MT5
Thushara Dissanayake
Indikatoren
Der       Donchian Trend Alarm       ist ein technischer Analysefilter, der entwickelt wurde, um objektiv zu messen       Trendstärke, Markttendenz und Umkehrsignale       unter Verwendung der Prinzipien von       Ausbrüche im Donchian-Kanal   . Dieser Indikator überwacht die Preisentwicklung im Verhältnis zu einem       benutzerdefinierter Periodenkanal       (Standard: 10 Takte), erzeugt       visuelle Pfeile und Echtzeitwarnungen       wenn signifikant       Ausbruchsbestätigungen oder Trendw
Key Candlepatterns
Raphael Lorenz Baumgartner
Indikatoren
Schlüssel Kerzenmuster Plattform: MetaTrader 5 Typ: Benutzerdefinierter Indikator Anzeige: Chart-Fenster (Candlestick-Overlay) Funktionen: Erkennt und kodiert spezifische Candlestick-Muster auf der Grundlage von Kerzenform, relativer Position und ATR-Filtern. Kerzen erhalten je nach Typ unterschiedliche Farben (z.B. innerer Balken, äußerer Balken, Engulfing, Hammer, Shooting Star usw.). Visuelle Muster können Händlern helfen zu erkennen, wo Käufer oder Verkäufer wahrscheinlich aktiv sind . Wende
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indikatoren
ATREND: Funktionsweise und Anwendung Wie es funktioniert The " ATREND " indicator for the MT5 platform is designed to provide traders with robust buy and sell signals by utilizing a combination of technical analysis methodologies. This indicator primarily leverages the Average True Range (ATR) for volatility measurement, alongside trend detection algorithms to identify potential market movements. Leave a massage after purchase and receive a special bonus gift. Hauptmerkmale: ⦁ Dynamische Tre
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Entschlüsseln Sie den verborgenen Bauplan des Marktes mit dem Advanced Pattern Recognizer Haben Sie es satt, auf Charts zu starren und sich abzumühen, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen? Was wäre, wenn Sie einen professionellen Analysten hätten, der die Märkte rund um die Uhr scannt, perfekte Trendlinien zeichnet und präzise Gewinnziele für Sie berechnet? Wir stellen Ihnen den Advanced Pattern Recognizer für MetaTrader 5 vor - Ihr automatisiertes Kraftpaket für die tec
Trend Eye MT5
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Trend Eye - Intelligentes Trend- und Signalsystem für sicheres Trading Trend Eye ist ein intelligenter Handelsindikator für MT5, der den stochastischen RSI, EMA-basierte Farbkerzen und ATR-basiertes automatisches Risikomanagement in eine übersichtliche und intuitive Oberfläche integriert. Der Indikator generiert KAUF-/VERKAUF-Signale, wenn der Stochastik RSI überkaufte oder überverkaufte Zonen mit Trendbestätigung verlässt, während er automatisch Stop-Loss- und drei flexible Take-Profit-Levels d
Buy sell pressure with order block
Minh Truong Pham
Indikatoren
Mehrere Dochte, die sich bei überverkauften und überkauften Niveaus bilden, erzeugen Kauf- und Verkaufsdruck. Dieser Indikator versucht, das Wesen des Kauf- und Verkaufsdrucks zu erfassen, der durch diese Dochte entsteht. Dochtdruck zeigt an, dass der Trend erschöpft ist. Der Orderblock sollte angezeigt werden, wenn der Docht Kauf- oder Verkaufsdruck erzeugt. Wenn der Preis innerhalb des Kaufauftragsblocks und bis außerhalb des Auftragsblocks geht, sollte der Händler einen Kaufauftrag in Betrach
Market Steps MT5
Mahdi Ebrahimzadeh
Indikatoren
Der Market Steps-Indikator wurde auf der Grundlage von Gann-Zeit/Kurs-Korrelationen entwickelt und durch Price Action-spezifische Regeln für den Devisenmarkt optimiert. Er nutzt die Konzepte des Market Order Flow, um potenzielle Preiszonen für ein hohes Auftragsvolumen vorherzusagen.  Indicator Levels kann für den Handel selbst oder als Kombination zum Filtern von falschen Signalen anderer Strategien/Indikatoren verwendet werden. Jeder Trader braucht ein solch leistungsstarkes Tool, um Multi-T
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
Fast Directional Indicator System
VÜqar Famİl Qanbarov
Indikatoren
FDIS v1.08 ist ein vielschichtiger Trend- und Signalindikator, der einen präzisen Einblick in Marktrichtung, Volatilität und Momentum bietet. Durch die Kombination von RSI-Glättung, Volatilitätsbändern und Signal-Cross-Warnungen hilft FDIS Händlern, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Hauptmerkmale: Grüne Linie : Geglätteter RSI (RSI-Kurslinie) Rote Linie : Handelssignallinie Orange Linie : Marktbasislinie (dynamische Unterstützung/Widerstand) Blaue Bänder : Volatili
Trend ML
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Trend ML Einstiegspunkte sollten als potenzielle Marktumkehrpunkte genutzt werden. Der Indikator arbeitet mit der Funktion der zyklischen Wellenabhängigkeit. Daher sind alle Einstiegspunkte optimale Punkte, an denen sich die Bewegung ändert. Die einfachste Art, den Indikator zu verwenden, ist, einen Handel in Richtung eines bestehenden Trends zu eröffnen. Das beste Ergebnis erhält man, wenn man den Indikator mit fundamentalen Nachrichten kombiniert. Er kann als Nachrichtenfilter fungieren, d.h
Flag Pattern Pro Mt5
Noiros Tech
Indikatoren
Flag Pattern pro ist ein Price Action (PA) Analysetool , das die als " Flag and Pennant Patterns " bekannten Fortsetzungsmuster scannt. Flaggen- und Wimpelmuster sind Fortsetzungsmuster, die durch eine Bewegung in eine vorherige Trendrichtung nach einem flachen Retracement gekennzeichnet sind, das normalerweise unter 50% der ursprünglichen Bewegung liegt. Tiefere Rücksetzer können jedoch manchmal bei den 61,8 %-Niveaus zu finden sein. Die ursprüngliche Bewegung wird als Fahnenstange und der Rüc
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT5 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. Funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohaktien Limitless MT5 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und nun die Hauptsache Warum Limitless MT5? 1 völliges Fehlen von Redrawing 2 zweijährige Tests durch die besten Spezialisten im Handel 3 die Genauigkeit der richtigen Signale übersteigt 80% 4 eine gute Performance beim Handel während de
Visual Tiger Momentum Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visual Tiger Momentum Indikator: Sehen Sie die nächste Bewegung des Marktes Haben Sie die Nase voll von Indikatoren, die Sie Ihre Trades hinterfragen lassen? Der Visual Tiger Momentum Indicator ist ein professionelles Analyse-Tool, das Ihnen einen klaren und vorausschauenden Vorteil in jedem Markt und auf jedem Zeitrahmen verschafft. Dieser Indikator ersetzt die veralteten gleitenden Durchschnitte durch eine fortschrittliche statistische Analyse und bietet eine dynamische, vorausschauende Ansic
PZ 123 Pattern MT5
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Das 123-Muster ist eines der beliebtesten, leistungsstärksten und flexibelsten Diagrammmuster. Das Muster besteht aus drei Preispunkten: einem Boden, einem Gipfel oder Tal und einem Fibonacci-Retracement zwischen 38,2% und 71,8%. Ein Muster gilt als gültig, wenn der Preis jenseits des letzten Gipfels oder Tals abbricht, in dem der Indikator einen Pfeil zeichnet, einen Alarm auslöst und der Handel platziert werden kann. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Pr
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator für die gleichzeitige Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen 3. Suche nach Mustern in allen möglichen Größen. Von den kleinsten bis z
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indikatoren
Automatisierte Angebots- und Nachfragezonen der nächsten Generation. Neuer und innovativer Algorithmus, der bei jedem Diagramm funktioniert. Alle Zonen werden dynamisch entsprechend der Preisbewegung des Marktes erstellt. ZWEI ARTEN VON WARNUNGEN --> 1) WENN DER PREIS EINE ZONE ERREICHT 2) WENN EINE NEUE ZONE BILDET WIRD Sie erhalten keinen weiteren nutzlosen Indikator. Sie erhalten eine vollständige Handelsstrategie mit nachgewiesenen Ergebnissen.     Neue Eigenschaften:     Warnungen, w
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal am Markt, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator scannt kontinuierlich den Chart nach einer stabilen Bewegung in eine Richtung und liefert ein präzises Einstiegssignal kurz vor der Hauptbewegung. Hier den Multi-Symbol- und Multi-Zeitrahmen-Scanner erhalten - Scanner für ACB Breakout Arrows MT5 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator bereitgestellt. Enthält ein MTF-
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indikatoren
TREND FLOW PRO hilft dabei zu erkennen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator hebt Trendwenden sowie Bereiche hervor, in denen große Marktteilnehmer erneut in den Markt eintreten. BOS -Markierungen im Chart stellen echte Trendwechsel und wichtige Levels höherer Timeframes dar. Die Daten des Indikators werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen jeder Kerze im Chart erhalten. Hauptelemente des Indikators: BOS FLOW – Trendwellen und echte Trendwechsel. Sie stel
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
Weitere Produkte dieses Autors
GEN Hydra EA
Gede Egi Narditya
5 (2)
Experten
GEN Hydra EA Entwickler: Gede Egi Überblick GEN Hydra EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für die MetaTrader 5 Plattform. Seine Kernlogik basiert auf einem Multi-Indikator-Bestätigungssystem. Der EA nutzt einen Pool von über 30 technischen Standardindikatoren, die in MT5 verfügbar sind. Er arbeitet nach dem "Voting"-Prinzip, bei dem jeder aktive Indikator ein bullisches oder bearisches Signal liefert. Ein Handel wird nur dann eingeleitet, wenn die Anzahl der gleichzeitigen Signale einen
FREE
GEN Target Trend Signal
Gede Egi Narditya
1 (1)
Indikatoren
INDICATOR: GEN TARGET TREND Signal Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN TARGET TREND Signal ist ein fortschrittlicher Trendfolge-Indikator, der entwickelt wurde, um potenzielle Handelssignale zu identifizieren und umfassende Zielvisualisierung zu bieten. Dieser Indikator verwendet eine Kombination aus Simple Moving Average (SMA) und Average True Range (ATR), um Trendwechsel zu erkennen und generiert dann klare KAUF- oder VERKAUFssignale. Dieses System verbessert die Handelserfahrung m
GEN Trend Sniper
Gede Egi Narditya
Experten
GEN Trend Sniper ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um potenzielle Trendanfänge oder Preisumkehrungen zu erkennen. Seine Kernstrategie basiert auf einem Volatilitätskanal, der aus einer Kombination von gleitendem Durchschnitt und Standardabweichung gebildet wird. Der EA verfügt über ein einzigartiges Positionsmanagementsystem, das zwei Arten von Gewinnmitnahmen (fest und dynamisch) und eine Umkehrlogik zur Anpassung an Marktveränderungen umfasst. Wie funktioniert er? Einstiegssignal:
FREE
GEN Pvp
Gede Egi Narditya
Experten
GEN Pvp Entwickler: Gede Egi Überblick GEN Pvp ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der mit einer Mean-Reversion-Strategie arbeitet. Dieser EA kombiniert zwei klassische Indikatoren - den RSI für kurze Zeiträume und die Bollinger-Bänder für lange Zeiträume - um starke Konvergenzsignale zu finden. Er sucht nach Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten, indem er potenzielle Umkehrpunkte identifiziert, wenn beide Indikatoren gleichzeitig ein Crossover-Signal liefern. Merkmale Duale Konfluenz-Strat
FREE
GEN ChronoBox
Gede Egi Narditya
Experten
EA GEN ChronoBox ist eine leistungsstarke automatisierte Handelslösung, die speziell für Händler entwickelt wurde, die eine Ausbruchsstrategie bevorzugen. Dieser EA arbeitet unermüdlich, um den Markt zu scannen und potenzielle Momente zu identifizieren, in denen der Preis bereit ist, eine große Bewegung zu machen, und führt Trades für Sie aus. Er ist perfekt geeignet, um das Marktmomentum zu erfassen, das oft auf Konsolidierungsphasen folgt, und verschafft Ihnen einen Vorteil, ohne dass Sie stä
FREE
GEN Trend Line
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Trend Line) erkennt automatisch Schwunghochs und -tiefs, zeichnet dynamische obere und untere Trendlinien mit adaptiver Neigung (ATR, Standardabweichung oder lineare Regressionsannäherung) und markiert Ausbruchspunkte visuell, wenn der Preis die Trendgrenzen überschreitet. Perfekt für Preisaktions-, Ausbruchs- und Trendbestätigungsstrategien über mehrere Zeitrahmen hinweg.
FREE
GEN QuantumFlux Trend
Gede Egi Narditya
Indikatoren
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller QuantumFlux Trend kombiniert Konzepte aus der statistischen Physik (Temperatur T & Energieschritt Alpha ) mit einer exponentiellen Gewichtung im Boltzmann-Stil, um eine Trendlinie zu erzeugen, die im Vergleich zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten "kontextadaptiver" ist. Das Ergebnis wird dann mit einem EMA geglättet, um klarere Signale zu liefern, die über alle Zeitrahmen hinweg leicht zu lesen sind. Der Indikator färbt Kerzen und Trendlinien
FREE
GEN TurboTrend Signals
Gede Egi Narditya
3 (1)
Indikatoren
VOLLVERSION https://www.mql5.com/en/market/product/145203?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN TurboTrend Signals ist ein adaptiver volatilitätsbasierter Trendindikator, der Händlern helfen soll, dominante Trendrichtungen, wichtige Momentum-Übergangspunkte und voraussichtliche Gewinnmitnahmezonen auf visuelle und intuitive Weise zu identifizieren. Der Indikator nutzt einen zeitlich gewichteten gleitenden Durchschnitt in Kombination mit einer statistischen Streuung über
FREE
GEN Band xp
Gede Egi Narditya
Experten
GEN Band-XP Entwickler: Gede Egi Überblick GEN Band-XP ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der eine einzigartige, auf Bollinger Bands (BB) basierende Strategie anwendet. Im Gegensatz zu herkömmlichen BB-Strategien, die sich auf Umkehrungen von Bandberührungen konzentrieren, identifiziert dieser EA Verschiebungen im Marktmomentum. Handelssignale werden generiert, wenn ein "Crossover" in der Abfolge der Bandberührungen auftritt - ein Kaufsignal erscheint beispielsweise, wenn eine Berühr
FREE
GEN Zenith
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indikatoren
INDICATOR: GEN Zenith Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Zenith ist ein technischer Indikator zur automatischen Erkennung von Preisumkehrmustern (Zenith) auf der Grundlage der Erkennung von Pivotpreisen und Delta-Volumenbewegungen. Dieser Indikator sucht nach Punkten, an denen der Preis ein Swing-Hoch oder Swing-Tief bildet, und erkennt dann einen Ausbruch aus diesem Bereich, um ein starkes Umkehrsignal zu bestätigen. Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Umkehr- und Ausbru
FREE
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN RSI Jäger Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN RSI Hunter ist ein technischer Indikator, der auf dem Relative Strength Index (RSI) basiert und automatisch potenzielle KAUF- und VERKAUFSSIGNALE auf der Grundlage von überkauften/überverkauften Bedingungen und Preisumkehrmustern erkennt. Dieser Indikator eignet sich perfekt für Händler, die kurzfristige Swing-Chancen nutzen möchten, indem sie Kursbewegungen und Kursmuster wie Double Top und Double Bottom bestätigen. Die S
FREE
GEN JanusEA
Gede Egi Narditya
Experten
JanusEA Pro: Ein Marktstruktur-Expertenratgeber Entwickler: Gede Egi Überblick JanusEA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf dem Konzept der Marktstruktur basiert. Der EA identifiziert automatisch Angebots- (Pivot High) und Nachfrage- (Pivot Low) Zonen auf dem Chart. Basierend auf diesen identifizierten Zonen kann JanusEA Trades mit einer von zwei unterschiedlichen, auswählbaren Handelslogiken ausführen: Breakout oder Reversal. Der Name ist vom römischen Gott Janus inspiriert und spi
FREE
GEN candle timer
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller Das Design zeigt ein auffälliges orangefarbenes Countdown-Timer-Symbol vor einem dunkelgrauen Hintergrund, wobei die Uhrzeiger nach rechts oben zeigen. Unterhalb des Timers zeigt ein Candlestick-Chart grüne und rote Balken, die Kursbewegungen über verschiedene Zeiträume hinweg darstellen, mit scharfen Details und ausgewogener Komposition. Die Countdown-Zeit von "05:17" wird prominent neben der Uhr angezeigt und verleiht dem Bild ein dynamisches und i
FREE
GEN rsi swing signal
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller Das Logo "RSI+ with 123 Fractals" wurde entwickelt, um eine klare und professionelle visuelle Darstellung eines komplexen technischen Indikators zu bieten, der sich auf präzise Marktanalysen und zuverlässige Muster konzentriert. Jedes Element des Designs ist so gestaltet, dass es die Philosophie und die Stärken des Indikators in der Handelswelt widerspiegelt. Gestaltungselemente: "RSI+"-Text in Fettdruck und Weiß: Der Haupttext "RSI+" steht im Mitte
FREE
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller Der GEN-Indikator ist ein multifunktionales technisches Analysetool für die Plattform MetaTrader 5 (MT5). Er wurde entwickelt, um automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S&R) zu identifizieren und anzuzeigen und falsche Ausbruchssignale zu erkennen, indem er klare und visuelle Handelshinweise direkt auf Ihrem Chart liefert. Sein primäres Ziel ist es, Händlern dabei zu helfen, potenzielle Kursumkehrpunkte zu identifizieren und Mar
FREE
GEN SmartZone
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Smart Zone Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Smart Zone ist ein MetaTrader 5 (MT5) Indikator, der entwickelt wurde, um automatisch starke Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S/R) zu identifizieren und zu visualisieren. Er analysiert Kursbewegungen auf einem höheren Zeitrahmen, um signifikante S/R-Zonen zu finden und projiziert diese dann auf das aktuelle Chart. Sein Zweck ist es, Händlern eine klare visuelle Anleitung zu Schlüsselbereichen zu geben, die für die E
GEN Trend Fib Zones
Gede Egi Narditya
Indikatoren
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Trend-Fib-Zonen) GEN (Trend Fib Zones) ist ein professioneller Indikator für die technische Analyse, der automatisch Trendstrukturverschiebungen anhand von Swing Highs/Lows erkennt und dynamisch wichtige Fibonacci-Retracement- und Extension-Zonen einzeichnet. Hauptmerkmale: Automatische Trendstruktur-Erkennung Identifiziert Marktstrukturveränderungen mit Hilfe der CHoCH (Change of Character) und BOS (Break of Structure) Logik. Hebt die Tren
FREE
GEN OBMatrix Pro
Gede Egi Narditya
Indikatoren
OBMatrix Pro ist ein professioneller Indikator, der die Erkennung von Marktstrukturen (Break of Structure/BOS und Change of Character/CHoCH) mit der automatischen Identifizierung von Orderblöcken (OB) kombiniert. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) verwenden, und hilft bei der Visualisierung von institutionellen Preiszonen und strukturellen Verschiebungen direkt auf Ihrem Chart. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung von BOS (Break of Structure) und CHoCH
GEN FXTrendZones
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN FXTrendZones GEN FXTrendZones ist ein Indikator für die technische Analyse, der entwickelt wurde, um mit Hilfe von Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels wichtige Preiszonen zu identifizieren und gleichzeitig Marktstrukturveränderungen wie Break of Structure (BoS) und Change of Character (CHoCH) zu erkennen. Der Indikator hilft Händlern, kritische Swing-Bereiche und potenzielle Trendfortsetzungs- oder -umkehrzonen zu erkennen. Er umfasst ein
FREE
GEN Support and Resistance Pivot
Gede Egi Narditya
Indikatoren
PRO VERSION https://www.mql5.com/en/market/product/144989?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN Support & Resistance (EGGII77) ist ein MT5-Indikator, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage von Pivot-Hochs und -Tiefs erkennt und einzeichnet. Der Indikator verfügt über zwei Sätze von S&R (Hauptstruktur und Quick Levels), eine anpassbare maximale Anzahl von Linien, anpassbare Farben und eine übersichtliche Chartanzeige für eine klarere Preisa
FREE
GEN Support and Resistance Pivot Pro
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Support and Resistance Pro Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Support and Resistance Pro ist ein technischer Indikator für MetaTrader, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S&R) mit Hilfe der Preis-Pivot-Logik identifiziert. Er unterstützt Multi-Timeframe-Analysen und enthält ein System zur Erkennung von Trendmomenten, das Händlern hilft, die aktuelle Markttendenz mit zusätzlichen visuellen und Warn-Tools zu verstehen. Wichtigste Merkmale Automatisch
GEN Fibo Nova
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller FIBO NOVA ist ein Indikator, der auf EMA + ATR/StdDev basiert und Fibonacci-Volatilitätsbänder (0,618 - 2,618) bildet, um Trendrichtung (Aufwärtstrend/Abwärtstrend) , Einstiegssignale , Take Profit (Ablehnung) und Bounce (Trendfortsetzung) zu erkennen. Es verfügt über Pop-up-Warnungen und Push-Benachrichtigungen sowie eine übersichtliche visuelle Anzeige mit trendfarbenen Zonen. Kurzanleitung für die Verwendung Trend erkennen Nur untere Bänder aktiv
GEN Vertex Trading System
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Vertex Trading System Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Vertex Trading System ist ein umfassendes Handelssystem, das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Dieser Indikator kombiniert zwei leistungsstarke Marktanalysemethoden in einem einzigen Tool: ein dynamisches Trendmodul (TurboTrend ) und ein Modul zur Marktstrukturanalyse (Market Structure ). Sein Ziel ist es, klare Trendsignale zu liefern, wichtige Niveaus auf der Grundlage von Smart Money Concepts (SMC) zu
GEN TradeZones
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN TradeZones Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN TradeZones ist ein preisaktionsbasierter Indikator, der automatisch wichtige Marktbereiche anhand von Preisschwankungs- und Volatilitätsmustern (ATR) identifiziert. Er wurde entwickelt, um potenzielle KAUF- oder VERKAUFS-Einstiegspunkte auf der Grundlage von Preisausbrüchen aus einer dynamisch berechneten Durchschnittszone zu erkennen. Dieser Indikator eignet sich für Breakout-, Reversal- oder Mean-Reversion-Strategien so
GEN TriFactaX
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDIKATOR: GEN TriFactaX Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN TriFactaX ist ein technischer Indikator zur automatischen Erkennung und Visualisierung des 1-2-3 Patterns oder Preisumkehrmusters. Dieses Muster ist eine klassische Preisaktionsformation, die häufig von Händlern verwendet wird, um potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen. Dieser Indikator zeigt nicht nur das 1-2-3-Muster auf dem Chart an, sondern identifiziert auch automatisch das Ausbruchssignal vom kritischen Niveau (Pun
GEN SignalBunker
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN SignalBunker Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN SignalBunker ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um starke Handelssignale zu identifizieren, nachdem der Markt eine Phase der Konsolidierung (Seitwärtsbewegung) durchlaufen hat. Dieser Indikator erkennt automatisch Marktbedingungen, die sich in einer Bandbreite befinden, indem er zwei wählbare Methoden anwendet: die ADX-Methode oder die Volatilitätsmethode . Sobald eine Spanne erkannt wird, wartet der Indikator auf
GEN UT Bot
Gede Egi Narditya
Experten
GEN UT Bot Entwickler: Gede Egi Überblick GEN UT Bot ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der die Handelsstrategie basierend auf dem beliebten Indikator "UT Bot Alerts" vollständig automatisiert. Dieser EA ist als reines Trendfolgesystem konzipiert, bei dem Handelssignale generiert werden, wenn der Kurs eine dynamische Trendlinie überquert, die aus der Average True Range (ATR) berechnet wird. Mit seinem umfassenden Risikomanagement ist dieser EA für Händler geeignet, die einen systemat
FREE
GEN Sniper Entry
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Sniper Eintrag Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Sniper Entry ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der dazu dient, potenzielle Einstiegspunkte auf der Grundlage von Divergenzen zwischen dem Preis und dem Relative Strength Index (RSI) zu identifizieren. Dieser Indikator sucht speziell nach scharfen und präzisen "Sniper"-Divergenzen an Kurshochs und -tiefs. Ein einzigartiges Merkmal ist seine Fähigkeit, automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP)
GEN Ichimoku Signal
Gede Egi Narditya
Indikatoren
GEN Ichimoku Signal Entwickler: gedeegi Übersicht GEN Ichimoku Signal ist ein technischer Indikator für die MetaTrader 5 Plattform. Er kombiniert zwei verschiedene Trendanalysesysteme, Ichimoku Kinko Hyo und HalfTrend, in einem einzigen visuellen Werkzeug. Die Hauptfunktion des Indikators ist die Einfärbung der Candlesticks auf dem Chart, je nachdem, ob die Bedingungen dieser beiden Systeme übereinstimmen. Der Indikator bietet eine visuelle Darstellung der Marktbedingungen, indem er eine von dre
FREE
GEN TrendPivot Hunter
Gede Egi Narditya
Indikatoren
GEN TrendPivot Hunter Entwickler: Gede Egi Überblick GEN TrendPivot Hunter ist ein multifunktionaler Indikator für MetaTrader 5. Er kombiniert Pivot-basierte Support & Resistance, Fair Value Gaps (FVG) und Trendlinien in einem Analysetool. Der Indikator hilft dabei, mögliche Preisreaktionsbereiche und Marktstrukturen direkt auf dem Chart zu visualisieren. Alle Zeichenstile, Alarme und Benachrichtigungen können über die Eingabeparameter angepasst werden. Das Tool generiert nicht automatisch Hand
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension