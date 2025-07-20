GEN Smart Pulse Levels
- Indikatoren
- Gede Egi Narditya
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
GEN Smart Pulse Levels für MetaTrader 5
GEN Smart Pulse Levels ist ein visueller Indikator, der Händlern helfen soll, kurzfristige Momentum-Verschiebungen und Richtungsänderungen zu erkennen. Er stellt dynamische "Pulse Levels" dar, die von Hull Moving Average (HMA) Momentum-Übergängen abgeleitet sind. Diese Niveaus dienen als adaptive Referenzpunkte, die beim Lesen der Marktstruktur, beim Erkennen potenzieller Umkehrungen und bei der Validierung von Ausbrüchen oder falschen Durchbrüchen helfen. Der Indikator enthält Signalmarker auf dem Chart und unterstützt optional Push-/E-Mail-Benachrichtigungen.
Hauptmerkmale
- Erkennt Momentum-Verschiebungen durch den Vergleich der aktuellen HMA-Werte mit den vorherigen Bars.
- Bei einem bullischen Momentum wird das Impulsniveau auf das Tief der Kerze gesetzt, bei einem bärischen Momentum auf das Hoch der Kerze.
- Das Niveau verlängert sich automatisch nach vorne, bis die nächste Schwungverschiebung erkannt wird.
- Die Farbe der Kerzen (grün/rot/neutral) richtet sich nach ihrer Position in Bezug auf das aktive Impulsniveau.
- Signalpfeile erscheinen bei falschen Ausbrüchen oder Ablehnungen in der Nähe des Levels.
- Eine Informationstafel zeigt den aktuellen Pegelwert und den Marktstatus (Aufwärts / Abwärts / Neutral) an.
- Das integrierte Warnsystem unterstützt Pop-up-Benachrichtigungen, Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone und optionale E-Mail-Warnungen.
Signal-Logik
Momentum-Shift-Erkennung
Der Indikator vergleicht die Werte des gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) mit einem Referenzbalken, um Richtungsänderungen zu erkennen:
- Wenn der HMA über den vorherigen Wert steigt → Bullish Shift.
- Wenn der HMA unter den vorherigen Wert fällt → Bearish Shift.
Impulspegel-Platzierung
- Bei zinsbullischem Shift: Der Pegel wird auf das Tief der Shift-Kerze gesetzt.
- Bei einem bärischen Shift: Das Niveau wird auf das Hoch der Shift-Kerze gesetzt.
Level-Erweiterung
Der Impuls-Level wird Takt für Takt nach vorne verlängert, bis ein neuer Momentum-Shift eintritt.
Ablehnungspfeil-Signale (optional)
- Bärische Ablehnung: Wird angezeigt, wenn der Kurs das Niveau überschreitet, aber innerhalb von 3 Bars wieder darunter schließt.
- Bullish Reject: Wird angezeigt, wenn der Kurs unter das Niveau bricht, aber wieder darüber schließt.
Visuelle Gestaltung
- Die Kerzen werden automatisch entsprechend der Tendenz des Impulsniveaus (Bullish, Bearish oder Neutral) eingefärbt.
- Die Impulspegel-Linie wird automatisch gezeichnet und in Echtzeit aktualisiert (keine Strahlenlinie).
- Ablehnungspfeile (↑↑ / ↓↓) markieren potenzielle Umkehrpunkte.
- Ein Informationsfeld in der Ecke zeigt den Namen des Indikators, den aktuellen Impulspegel und den Status der Marktrichtung an.
- Sauberes Chart-Layout mit weißem Hintergrund, ausgeschaltetem Raster und sichtbarer Ask-Linie.
Verwendungsrichtlinien
- Breakout Confirmation
Steigen Sie in die Richtung des Ausbruchs ein, wenn der Kurs das Impulsniveau durchbricht und die Kerzenfarbe die Tendenz bestätigt.
- Rejection Fade
Verwenden Sie die Ablehnungspfeil-Signale (↑↑ oder ↓↓), um falsche Ausbrüche und potenzielle Umkehrungen zu erkennen.
- Trendfilter
Berücksichtigen Sie nur Kaufsignale, wenn der Kurs über dem Impulsniveau liegt, und Verkaufssignale, wenn er darunter liegt.
- Multi-Timeframe Guidance
Wenden Sie den Indikator auf höhere Timeframes an, um einen direktionalen Rahmen für den Handel auf niedrigeren Timeframes zu schaffen.
Tipps
- Verwenden Sie die Standardperiode von 55 für allgemeine Zwecke; verringern Sie sie für kurzfristiges Scalping, erhöhen Sie sie für längerfristige Trends.
- Kombinieren Sie sie mit volatilitätsbasierten Filtern oder Sitzungsindikatoren, um das Handels-Timing zu verbessern.
- Pulse Levels werden aus dem Hoch/Tief der Momentum Shift Candles abgeleitet. Vermeiden Sie die Verwendung bei geringem Volumen oder illiquiden Märkten.
- Alarme werden nur für den aktuellen Balken ausgelöst, um historischen Signal-Spam zu vermeiden.
Benachrichtigungs-Setup
- Aktivieren Sie InpEnableNotifications.
- Benachrichtigungstypen auswählen: InpSendPush und/oder InpSendEmail.
- Konfigurieren Sie die Plattformeinstellungen über Extras > Optionen > Benachrichtigungen/E-Mail in MT5.
- Stellen Sie sicher, dass der algorithmische Handel in den Terminaleinstellungen aktiviert ist.
Wichtige Hinweise
- Dieser Indikator ist nur für den analytischen Gebrauch gedacht. Er platziert keine Trades automatisch.
- Sobald ein Impulsniveau bestätigt wurde, wird es nicht erneut angezeigt. Neue Marktdaten können jedoch neue zukünftige Niveaus erzeugen.
- Es wird empfohlen, den Indikator auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn im Live-Handel einsetzen.