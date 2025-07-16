GEN OBMatrix Pro

OBMatrix Pro ist ein professioneller Indikator, der die Erkennung von Marktstrukturen (Break of Structure/BOS und Change of Character/CHoCH) mit der automatischen Identifizierung von Orderblöcken (OB) kombiniert.

Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) verwenden, und hilft bei der Visualisierung von institutionellen Preiszonen und strukturellen Verschiebungen direkt auf Ihrem Chart.

🔍 Hauptmerkmale:

✅ Automatische Erkennung von BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character)

✅ Markiert Schwungpunkte: HH, LL, HL, LH

✅ Zeichnet Bullish- und Bearish-Order-Blöcke mit Echtzeit-Abschwächungserkennung

✅ Unterstützt Mitigationslogik mit Wick oder Close

✅ Filtert OBs mit Volume Pivot Bestätigung für zusätzliche Stärke

✅ Optionale 0,5-Retracement-Linie wird nach Strukturbrüchen angezeigt

✅ Vollständig anpassbar: Etikettenstile, Farben, Anzahl der angezeigten OBs

✅ Leichter und optimierter Code für hohe Leistung

⚙️ Empfohlene Verwendung:

Funktioniert auf allen Zeitrahmen

Geeignet für Trendpaare mit klarem Strukturverlauf (z.B. H1, H4, Daily)

🛠️ Haupteingabeeinstellungen:

Marktstrukturparameter (Swing-Größe, BOS-Bestätigungstyp)

Orderblock-Logik (Volumen-Pivot-Länge, minimale OB-Größe)

Anzeigeoptionen (Info-Labels, maximal anzuzeigende OBs)

Bullish/Bearish OB Farbanpassung

❗ Anmerkungen:

Dies ist ein manuelles Analysetool , kein automatisches Handelssystem.

Es platziert oder verwaltet keine Trades .

Alle Zeichnungen werden automatisch erstellt, um Ihre Preisaktionsanalyse zu unterstützen.



