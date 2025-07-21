GEN Support and Resistance Pivot
- Indikatoren
- Gede Egi Narditya
- Version: 1.0
PRO VERSION https://www.mql5.com/en/market/product/144989?source=Site
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller
GEN Support & Resistance (EGGII77) ist ein MT5-Indikator, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage von Pivot-Hochs und -Tiefs erkennt und einzeichnet. Der Indikator verfügt über zwei Sätze von S&R (Hauptstruktur und Quick Levels), eine anpassbare maximale Anzahl von Linien, anpassbare Farben und eine übersichtliche Chartanzeige für eine klarere Preisaktionsanalyse.