GEN Hydra EA

Entwickler: Gede Egi

Überblick

GEN Hydra EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für die MetaTrader 5 Plattform. Seine Kernlogik basiert auf einem Multi-Indikator-Bestätigungssystem. Der EA nutzt einen Pool von über 30 technischen Standardindikatoren, die in MT5 verfügbar sind.

Er arbeitet nach dem "Voting"-Prinzip, bei dem jeder aktive Indikator ein bullisches oder bearisches Signal liefert. Ein Handel wird nur dann eingeleitet, wenn die Anzahl der gleichzeitigen Signale einen benutzerdefinierten Schwellenwert erreicht. Diese Methode wurde entwickelt, um die Marktbedingungen zu filtern, indem eine Bestätigung von mehreren analytischen Quellen verlangt wird, bevor ein Handel ausgeführt wird.

Merkmale

Multi-Indikator-Engine: Verwendet eine Reihe von Standardindikatoren, darunter gleitende Durchschnitte, MACD, RSI, Bollinger Bands, Ichimoku und andere, zur Signalgenerierung.

Verwendet eine Reihe von Standardindikatoren, darunter gleitende Durchschnitte, MACD, RSI, Bollinger Bands, Ichimoku und andere, zur Signalgenerierung. Schwellenwertbasierter Einstieg: Eröffnet Trades auf der Grundlage einer konfigurierbaren Anzahl von bestätigenden Indikatorsignalen (z. B. sind 10 bullische Indikatoren erforderlich, um einen Kauf-Trade zu eröffnen).

Eröffnet Trades auf der Grundlage einer konfigurierbaren Anzahl von bestätigenden Indikatorsignalen (z. B. sind 10 bullische Indikatoren erforderlich, um einen Kauf-Trade zu eröffnen). Signal-basierte Ausstiegslogik: Positionen können automatisch geschlossen werden, wenn eine bestimmte Anzahl von Indikatoren ein Signal in die entgegengesetzte Richtung des geöffneten Handels gibt.

Positionen können automatisch geschlossen werden, wenn eine bestimmte Anzahl von Indikatoren ein Signal in die entgegengesetzte Richtung des geöffneten Handels gibt. Geld-Management: Enthält Optionen für eine feste Losgröße oder eine automatische Losberechnung auf der Grundlage eines Prozentsatzes des Kontokapitals. Zur Risikokontrolle kann eine maximale Losgröße festgelegt werden.

Enthält Optionen für eine feste Losgröße oder eine automatische Losberechnung auf der Grundlage eines Prozentsatzes des Kontokapitals. Zur Risikokontrolle kann eine maximale Losgröße festgelegt werden. Tools zur Positionsverwaltung: Ausgestattet mit Stop Loss, Take Profit und einer Trailing Stop-Funktion zur Verwaltung offener Positionen.

Ausgestattet mit Stop Loss, Take Profit und einer Trailing Stop-Funktion zur Verwaltung offener Positionen. On-Chart-Informationspanel: Zeigt ein Dashboard mit Echtzeitdaten an, z. B. die aktuelle Anzahl der bullischen und bärischen Signale und den aktiven Handelsstatus.

Zeigt ein Dashboard mit Echtzeitdaten an, z. B. die aktuelle Anzahl der bullischen und bärischen Signale und den aktiven Handelsstatus. Anpassbare Indikatorauswahl: Benutzer können jeden der über 30 Indikatoren einzeln aktivieren oder deaktivieren, um eine individuelle Logik zu erstellen.

Eingabe-Parameter

Das Verhalten des EA wird durch einen umfassenden Satz von Eingabeparametern gesteuert, die der Übersichtlichkeit halber gruppiert sind. Gemäß den MQL5 Marktregeln sind alle Parameternamen und Beschreibungen in Englisch.

Trade Entry & Exit Logik

BuyIndicatorsThreshold: Die Mindestanzahl an bullischen Signalen, die erforderlich ist, um einen BUY-Handel zu eröffnen.

Die Mindestanzahl an bullischen Signalen, die erforderlich ist, um einen BUY-Handel zu eröffnen. SellIndicatorsThreshold (Verkaufsindikatoren-Schwelle): Die Mindestanzahl an bearishen Signalen, die erforderlich ist, um einen SELL-Trade zu eröffnen.

Die Mindestanzahl an bearishen Signalen, die erforderlich ist, um einen SELL-Trade zu eröffnen. CloseIndicatorsThreshold: Die Anzahl der entgegengesetzten Signale, die erforderlich sind, um einen bestehenden Handel zu schließen.

Geldmanagement & Risiko

UseAutoLot: Setzen Sie diese Option auf 'true', um die automatische Losgröße auf Basis des Risikos zu aktivieren.

Setzen Sie diese Option auf 'true', um die automatische Losgröße auf Basis des Risikos zu aktivieren. RisikoProzentsatz: Der Risikoprozentsatz des Kontostands, der zur Berechnung der Losgröße verwendet wird, wenn UseAutoLot wahr ist.

Der Risikoprozentsatz des Kontostands, der zur Berechnung der Losgröße verwendet wird, wenn UseAutoLot wahr ist. LosGröße: Die feste Losgröße, die verwendet wird, wenn UseAutoLot falsch ist.

Die feste Losgröße, die verwendet wird, wenn UseAutoLot falsch ist. MaxAllowedLot: Die maximal zulässige Losgröße für einen einzelnen Handel.

Die maximal zulässige Losgröße für einen einzelnen Handel. StopLossPoints: Der StopLoss-Abstand in Punkten.

Der StopLoss-Abstand in Punkten. TakeProfitPoints: Der Take-Profit-Abstand in Punkten.

Positionsverwaltung

TrailingTriggerPips: Die Anzahl der Pips im Gewinn, bei der der Trailing-Stop aktiviert wird.

Die Anzahl der Pips im Gewinn, bei der der Trailing-Stop aktiviert wird. TrailingDistancePips: Der Abstand in Pips, den der Trailing-Stop vom aktuellen Kurs einhält.

Indikator-Konfiguration

Verwenden_[Indikatorname]: Eine Reihe von Wahr/Falsch-Schaltern, um jeden spezifischen Indikator in der Logik des EA zu aktivieren oder zu deaktivieren (z. B. Use_MA, Use_RSI usw.).

Empfohlene Verwendung

Dieser EA ist ein Tool, das ordnungsgemäß konfiguriert und getestet werden muss.

Die Leistung kann zwischen verschiedenen Finanzinstrumenten und Zeitrahmen erheblich variieren.

Es wird empfohlen, Tests und Optimierungen im Strategy Tester durchzuführen, um die für ein bestimmtes Instrument geeigneten Einstellungen zu finden.

Beginnen Sie immer mit dem Testen auf einem Demokonto, bevor Sie den Einsatz auf einem Live-Konto in Betracht ziehen.

Haftungsausschluss

Der Handel an den Finanzmärkten birgt ein hohes Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA ist ein Hilfsmittel und garantiert keine Gewinne. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung für seine Handelsentscheidungen und deren Ergebnisse. Verwenden Sie jederzeit ein angemessenes Risikomanagement.