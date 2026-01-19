Aklamavo RSI Crossover Advanced Robot

Dieser EA ist einRSI Crossover Trading System mit fortschrittlichen Positionsmanagement-Funktionen. Dies ist nicht einer dieser EAs mit gefälschten/manipulierten Testergebnissen da draußen. Der RSI Crossover Advanced Robot ist robust und für Händler geeignet, die einen automatisierten RSI-basierten Handel mit professionellem Positionsmanagement wünschen. Er ist besonders nützlich in Trendmärkten, wo RSI-Signale zuverlässige Ein- und Ausstiegspunkte liefern können.

Empfohlene Einstellungen getestet mit 1HR Zeitrahmen mit ICMarkets Tickers auf 3 Jahre historische Daten:

RSI - Zeitraum=3. USTEC, XLK, QCOM, MSFT, USDJPY, EURGBP, BAC, AUDUSD, AUDJPY.

RSI - Zeitraum=10. USDJPY, APPL, TSLA, EURUSD, USDCHF, BAC, XLK, USDCAD.

RSI - Zeitraum=18. USTEC, USDJPY, AUDJPY, BAC, XLK, USDCAD, EURGBP, USDCHF.

RSI - Zeitraum=21. USTEC, USDCAD, EURGBP, GBPUSD, XLK.

Kern-Handels-Strategien

1. Einzelne RSI-Strategie

  • Einstieg: Eröffnet KAUFEN, wenn RSI > Middle Level (Standard 50), VERKAUFEN, wenn RSI < Middle Level

  • Ausstiegsoptionen:

    • Ausstieg, wenn das gegenteilige Signal erscheint (RSI kreuzt auf die andere Seite)

    • Ausstieg, wenn der RSI das mittlere Niveau (50) überschreitet

2. Doppelte RSI-Crossover-Strategie

  • Einstieg: Eröffnet KAUFEN, wenn der schnelle RSI über den langsamen RSI kreuztUND beide über dem mittleren Niveau (50) liegen

  • Ausstieg: Eröffnet einen VERKAUF, wenn der schnelle RSI unter dem langsamen RSI kreuztUND beide unter dem mittleren Level (50) liegen.

  • Konservativer als ein einzelner RSI, da er zwei Bestätigungen erfordert

Hauptmerkmale:

Positionsmanagement

  1. Stop Loss & Take Profit: Konfigurierbar in Punkten

  2. Nachlaufendes Stop-System:

    • Kann sofort oder nach Erreichen eines bestimmten Prozentsatzes des TP-Abstands aktiviert werden

    • Einstellbarer Trailing-Abstand und Schrittgröße

    • Optionale Breakeven-Stop-Aktivierung

  3. Erweiterte SL-Anpassung:

    • Kann den ursprünglichen SL anpassen, wenn der Trailing-Stop aktiviert wird (z. B. zum Breakeven bewegen)

    • Option, den angepassten SL zu sperren, damit er sich durch das Trailing nicht weiter bewegt

  4. Wiedereinstiegs-System:

    • Nachdem der TP erreicht wurde, wird gewartet, bis die Kerze über/unter dem TP-Preis schließt, bevor wieder eingestiegen wird.

    • Wiedereinstieg nur, wenn RSI in der gleichen Richtung bleibt

Kontrolle des Handelsumfangs

  • Sie können auf allen Charts handeln oder sich nur auf das Symbol/Zeitfenster des aktuellen Charts beschränken.

  • Nützlich für den Betrieb mehrerer Instanzen ohne Interferenzen

Ausstiegs-Verhaltensweisen

  • Konfigurierbare Auslöser für den Ausstieg basierend auf RSI-Signalen

  • Kann bei entgegengesetzten Signalen oder mittleren Kreuzen aussteigen

Risiko-Management

  • Magische Zahl zur Handelsidentifikation

  • Konfigurierbare Losgröße

  • Punktbasierte SL/TP-Berechnungen

  • Handelskommentare zur einfachen Nachverfolgung

Anwendungsfälle

  1. Trendfolge: Einzelner RSI über/unter 50 zur Trendidentifizierung

  2. Momentum-Handel: Zweifacher RSI-Crossover für bestätigte Momentum-Verschiebungen

  3. Multi-Chart-Handel: Kann bei mehreren Paaren mit der Einstellung CURRENT_CHART_ONLY ausgeführt werden

  4. Automatisiertes Risikomanagement: Mit Trailing-Stops und SL-Anpassungen

Weitere Produkte dieses Autors
Aklamavo HTF Candles with ICT FVG
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Sie dieses Produkt mögen, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator projiziert Kerzen mit höherem Zeitrahmen (HTF) auf den aktuellen Chart und zeigt optional ihre OHLC-Linien und Fair Value Gaps (FVGs) unter Verwendung der ICT-3-Kerzen-Logik an. Projiziert mehrere Kerzen mit höherem Zeitrahmen. Behält HTF OHLC auf jedem niedrigeren Zeitrahmen genau bei. Ermöglicht die Anpassung der Abstände zwischen den projizierten Kerzen. Zeigt optional h
FREE
Aklamavo Candle Range Premium Discount
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet die Premium- und Discount-Zonen einer einzelnen Kerze aus einem beliebigen Zeitrahmen auf Ihrem Chart. Sie wählen die Kerze (aktuelle oder vorherige) mit CandleOffset, und der Indikator ruft automatisch das Hoch, das Tief und den Mittelpunkt dieser Kerze ab. Anschließend wird visuell angezeigt: Premium Zone (Upper 50%) Ein schattiertes Rechteck vom Mittelpunkt
FREE
Aklamavo ADR
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein ausgeklügeltes MetaTrader 5-Tool, das die durchschnittlichen Tagesschwankungsbreiten (ADR) berechnet und auf Ihrem Chart anzeigt. Er zeichnet horizontale Linien, die die erwarteten Preisbewegungsbereiche auf der Grundlage der historischen täglichen Volatilität darstellen und hilft Händlern, potenzielle Tageshochs und -tiefs zu identifizieren. ADR (Average Daily Range) = Die durchschnittliche Differenz zwischen dem Tageshoch und dem Tagestief über einen bestimmten Zeitrau
FREE
Aklamavo Inside and Outside Bars
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Sie dieses Produkt mögen, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Innerer Balken: Eine Kerze, die vollständig im Hoch-Tief-Bereich der vorherigen Kerze enthalten ist Outside Bar: Eine Kerze, die den Hoch-Tief-Bereich der vorhergehenden Kerze vollständig verschlingt (auch "Engulfing Bar" genannt) Innere Balken Konsolidierungssignale : Zeigt die Unentschlossenheit/Kompression des Marktes an Ausbruchs-Setup : Geht oft bedeutenden Kursbewegungen voraus Forts
FREE
Aklamavo ICT FVGs
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator identifiziert und zeigt Fair Value Gaps (FVG) auf Preisdiagrammen an. Fair Value Gaps sind Preiszonen, in denen ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck besteht, wodurch "Lücken" im Preisgeschehen entstehen. Der Indikator erkennt zwei Arten und wann sie gemildert (berührt) werden: Bullish FVG: Wenn das Tief einer Kerze über dem Hoch einer Kerze
FREE
Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet vertikale Linien, die die wichtigsten Devisenhandelssitzungen (Asien, London, New York) für eine konfigurierbare Anzahl von vergangenen Tagen markieren . Diese "Silver Bullet"-Linien helfen Händlern, die Start- und Endzeiten der Sitzungen im Chart schnell zu erkennen. Anzuzeigende Tage: Wie viele Sitzungslinien der vergangenen Tage angezeigt werden sollen. Sitz
FREE
Aklamavo Quarterly Open
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet horizontale Trendlinien am Eröffnungskurs jedes Quartals (Q1-Q4) auf dem Chart. Diese Linien stellen visuell die vierteljährlichen Eröffnungsniveaus des laufenden Jahres dar, die von Händlern oft als Unterstützung/Widerstand oder Referenzpunkte verwendet werden. Zeichnet automatisch die Eröffnungskurse von Q1-Q4 als Trendlinien im Diagramm ein. Die Linien sind g
FREE
Aklamavo ICT KillZones
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dieser MetaTrader 5-Indikator zeichnet ICT Killzone-Sitzungsmarker mit vertikalen Linien in das Diagramm ein. Er zeichnet die Anfangs- und Endzeiten für drei institutionelle Handelssitzungen - Asien , London und New York - für eine benutzerdefinierte Anzahl von historischen Tagen. Es werden keine Puffer oder Plots verwendet; stattdessen stützt sich der Indikator vollständig auf Chart-Objekte (OBJ_VLINE) . 1. Eingaben und Parameter Der Indikator ermöglicht die vollständige Anpassung jedes Killzo
FREE
Aklamavo ICT Central Bank Dealing Range
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dies ist ein extrem sauberer, effizienter und gut durchdachter CBDR-Motor. Berechnet die Central Bank Dealers Range (CBDR) der ICT Nur mit Kerzenkörpern - NICHT mit Dochten (Open-Close-Struktur). Für ein definiertes Zeitfenster (z.B. 00:00-05:00 New York). Für jeden vergangenen Tag und auch für heute in Echtzeit. Zeichnet das Folgende im Chart: Ein Rechteck , das den gesamten CBDR-Körperbereich zeigt Die CBDR Hoch-Linie (Körper oben) Die CBDR-Tief-Linie (Körper unten) Eine optionale Mittellinie
FREE
Aklamavo Pivot Points
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator berechnet und zeichnet Pivot-Punkte und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus sowohl für den täglichen als auch für den wöchentlichen Zeitrahmen: Pivot (zentrales) Niveau Unterstützungsniveaus S1, S2, S3 Widerstandsniveaus R1, R2, R3 Es ermöglicht die Anzeige von täglichen, wöchentlichen oder beiden Sets von Pivots , um Händlern visuelle Referenzen für potentielle Unterstüt
FREE
Aklamavo Trading Sessions
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dieser ForexTrading Sessions-Indikator ist ein leistungsstarkes visuelles Tool für MetaTrader 5, das die drei wichtigsten Forex-Handelssitzungen (Asien, London und New York) auf Ihrem Chart mit der asiatischen Mittellinie hervorhebt . 1. Visualisierung der Handelssitzungen Asiatische Sitzung : 00:00 - 09:00 GMT (blau/aqua Farbe) Londoner Sitzung : 08:00 - 17:00 GMT (magentafarben) New Yorker Sitzung : 13:00 - 22:00 Uhr GMT (orange Farbe) 2. Zeitzonenanpassung Die TimeZoneShift-Eingabe ermöglicht
FREE
Aklamavo ATR
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein vielseitiges MetaTrader 5-Tool, das die Average True Range (ATR)-Stufen auf Ihrem Chart berechnet und anzeigt. Er zeichnet horizontale Linien, die Kursniveaus auf der Grundlage von ATR-Multiplikatoren des täglichen Eröffnungskurses darstellen und Händlern helfen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren. 1. mehrere ATR-Levels ATR1 : Standard-ATR-Level (Standard: 1x ATR) ATR2 : Mittleres Niveau (Standard: 2x ATR) ATR3 : Extreme Stufe (Standard: 3
FREE
Aklamavo Previous Year High and Low
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet horizontale Linien in das Diagramm ein, die die Höchst- und Tiefstkurse des Vorjahres darstellen . Diese Niveaus werden in der technischen Analyse häufig als wichtige Unterstützungs- und Widerstandsmarken verwendet. Identifiziert automatisch die Höchst- und Tiefstkurse des vergangenen Kalenderjahres . Zeichnet horizontale Linien auf dem Diagramm auf diesen Nive
FREE
Aklamavo Dynamic News Calendar MT5
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
h ttps://youtu.be /rWOUHaaBMMM Der Indikator liest den eingebauten Wirtschaftskalender des MT5 und ordnet die Ereignisse in drei horizontalen Bahnen an: Ereignisse mit hohem Einfluss (rot) Mittelschwere Ereignisse (orange) Ereignisse mit geringer Auswirkung (grau) (optional) Jede Spur bewegt sich horizontal über das Diagramm wie eine Laufschrift. Sie können wählen, ob sie angezeigt werden soll: Nur die Ereignisse von heute oder alle Ereignisse der aktuellen Woche Dies ist ein komplettes fundamen
Aklamavo Multiple Premium Discount Ranges
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dieser MT5-Indikator zeigt wichtige Preiszonen aus verschiedenen Zeitrahmen auf Ihrem aktuellen Chart an und hilft Ihnen dabei, zu erkennen, wo der Preis auf der Grundlage einer höheren Zeitrahmenstruktur Unterstützung oder Widerstand finden könnte. Der Indikator zieht drei Preiszonen aus ausgewählten historischen Kerzen: Premium Zone : Obere 50 % des Bereichs einer historischen Kerze Discount-Zone : Untere 50% der Spanne einer historischen Kerze Mittellinie : Genau in der Mitte zwischen Hoch u
Aklamavo Market Sessions Monitor
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Aklamavo Market Sessions Monitor-EA (Expert Advisor) ist ein globales Börsensitzungs-Dashboard für MetaTrader 5. Es bietet eine umfassende visuelle Darstellung des Eröffnungsstatus und der Handelszeiten der 7 wichtigsten Börsen der Welt. Der EA erstellt ein Echtzeit-Dashboard, das anzeigt, ob die einzelnen Börsen gerade geöffnet sind: OFFEN ( grüner Hintergrund) GESCHLOSSEN ( roter Hintergrund) PRE-MARKET ( Hellgrüner Hintergrund) POST-MARKET ( Hellrosa Hintergrund) Einzigartige Funktionen: Fort
Aklamavo Cumulative Volume Delta CVD
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Dies ist ein kumulativer Volumen-Delta-Indikator (CVD) für MetaTrader 5, der das Ungleichgewicht der Orderflüsse zwischen Kauf- und Verkaufsdruck visualisiert . Der Indikator berechnet und zeigt die kumulative Differenz zwischen Kauf- (Bid) und Verkaufsvolumen (Ask) über die Zeit an und gibt Aufschluss darüber, ob Käufer oder Verkäufer den Markt kontrollieren. 1. Visuelle Anzeigen: Kumulative Delta-Linie ( blau): Laufende Summe des Volumen-Deltas über mehrere Balken Positives Balken-Delta-Histog
