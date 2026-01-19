Aklamavo RSI Crossover Advanced Robot
- Experten
- Sylvester Aklamavo
- Version: 2.1
- Aktualisiert: 19 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
Dieser EA ist einRSI Crossover Trading System mit fortschrittlichen Positionsmanagement-Funktionen. Dies ist nicht einer dieser EAs mit gefälschten/manipulierten Testergebnissen da draußen. Der RSI Crossover Advanced Robot ist robust und für Händler geeignet, die einen automatisierten RSI-basierten Handel mit professionellem Positionsmanagement wünschen. Er ist besonders nützlich in Trendmärkten, wo RSI-Signale zuverlässige Ein- und Ausstiegspunkte liefern können.
Empfohlene Einstellungen getestet mit 1HR Zeitrahmen mit ICMarkets Tickers auf 3 Jahre historische Daten:
RSI - Zeitraum=3. USTEC, XLK, QCOM, MSFT, USDJPY, EURGBP, BAC, AUDUSD, AUDJPY.
RSI - Zeitraum=10. USDJPY, APPL, TSLA, EURUSD, USDCHF, BAC, XLK, USDCAD.
RSI - Zeitraum=18. USTEC, USDJPY, AUDJPY, BAC, XLK, USDCAD, EURGBP, USDCHF.
RSI - Zeitraum=21. USTEC, USDCAD, EURGBP, GBPUSD, XLK.
Kern-Handels-Strategien
1. Einzelne RSI-Strategie
-
Einstieg: Eröffnet KAUFEN, wenn RSI > Middle Level (Standard 50), VERKAUFEN, wenn RSI < Middle Level
-
Ausstiegsoptionen:
-
Ausstieg, wenn das gegenteilige Signal erscheint (RSI kreuzt auf die andere Seite)
-
Ausstieg, wenn der RSI das mittlere Niveau (50) überschreitet
-
2. Doppelte RSI-Crossover-Strategie
-
Einstieg: Eröffnet KAUFEN, wenn der schnelle RSI über den langsamen RSI kreuztUND beide über dem mittleren Niveau (50) liegen
-
Ausstieg: Eröffnet einen VERKAUF, wenn der schnelle RSI unter dem langsamen RSI kreuztUND beide unter dem mittleren Level (50) liegen.
-
Konservativer als ein einzelner RSI, da er zwei Bestätigungen erfordert
Hauptmerkmale:
Positionsmanagement
-
Stop Loss & Take Profit: Konfigurierbar in Punkten
-
Nachlaufendes Stop-System:
-
Kann sofort oder nach Erreichen eines bestimmten Prozentsatzes des TP-Abstands aktiviert werden
-
Einstellbarer Trailing-Abstand und Schrittgröße
-
Optionale Breakeven-Stop-Aktivierung
-
-
Erweiterte SL-Anpassung:
-
Kann den ursprünglichen SL anpassen, wenn der Trailing-Stop aktiviert wird (z. B. zum Breakeven bewegen)
-
Option, den angepassten SL zu sperren, damit er sich durch das Trailing nicht weiter bewegt
-
-
Wiedereinstiegs-System:
-
Nachdem der TP erreicht wurde, wird gewartet, bis die Kerze über/unter dem TP-Preis schließt, bevor wieder eingestiegen wird.
-
Wiedereinstieg nur, wenn RSI in der gleichen Richtung bleibt
-
Kontrolle des Handelsumfangs
-
Sie können auf allen Charts handeln oder sich nur auf das Symbol/Zeitfenster des aktuellen Charts beschränken.
-
Nützlich für den Betrieb mehrerer Instanzen ohne Interferenzen
Ausstiegs-Verhaltensweisen
-
Konfigurierbare Auslöser für den Ausstieg basierend auf RSI-Signalen
-
Kann bei entgegengesetzten Signalen oder mittleren Kreuzen aussteigen
Risiko-Management
-
Magische Zahl zur Handelsidentifikation
-
Konfigurierbare Losgröße
-
Punktbasierte SL/TP-Berechnungen
-
Handelskommentare zur einfachen Nachverfolgung
Anwendungsfälle
-
Trendfolge: Einzelner RSI über/unter 50 zur Trendidentifizierung
-
Momentum-Handel: Zweifacher RSI-Crossover für bestätigte Momentum-Verschiebungen
-
Multi-Chart-Handel: Kann bei mehreren Paaren mit der Einstellung CURRENT_CHART_ONLY ausgeführt werden
-
Automatisiertes Risikomanagement: Mit Trailing-Stops und SL-Anpassungen