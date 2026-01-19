Aklamavo RSI Crossover Advanced Robot

Dieser EA ist einRSI Crossover Trading System mit fortschrittlichen Positionsmanagement-Funktionen. Dies ist nicht einer dieser EAs mit gefälschten/manipulierten Testergebnissen da draußen. Der RSI Crossover Advanced Robot ist robust und für Händler geeignet, die einen automatisierten RSI-basierten Handel mit professionellem Positionsmanagement wünschen. Er ist besonders nützlich in Trendmärkten, wo RSI-Signale zuverlässige Ein- und Ausstiegspunkte liefern können.

Empfohlene Einstellungen getestet mit 1HR Zeitrahmen mit ICMarkets Tickers auf 3 Jahre historische Daten:

RSI - Zeitraum=3. USTEC, XLK, QCOM, MSFT, USDJPY, EURGBP, BAC, AUDUSD, AUDJPY.

RSI - Zeitraum=10. USDJPY, APPL, TSLA, EURUSD, USDCHF, BAC, XLK, USDCAD.

RSI - Zeitraum=18. USTEC, USDJPY, AUDJPY, BAC, XLK, USDCAD, EURGBP, USDCHF.

RSI - Zeitraum=21. USTEC, USDCAD, EURGBP, GBPUSD, XLK.

Kern-Handels-Strategien

1. Einzelne RSI-Strategie

Einstieg : Eröffnet KAUFEN, wenn RSI > Middle Level (Standard 50), VERKAUFEN, wenn RSI < Middle Level

Ausstiegsoptionen : Ausstieg, wenn das gegenteilige Signal erscheint (RSI kreuzt auf die andere Seite) Ausstieg, wenn der RSI das mittlere Niveau (50) überschreitet



2. Doppelte RSI-Crossover-Strategie

Einstieg : Eröffnet KAUFEN, wenn der schnelle RSI über den langsamen RSI kreuzt UND beide über dem mittleren Niveau (50) liegen

Ausstieg : Eröffnet einen VERKAUF, wenn der schnelle RSI unter dem langsamen RSI kreuzt UND beide unter dem mittleren Level (50) liegen.

Konservativer als ein einzelner RSI, da er zwei Bestätigungen erfordert

Hauptmerkmale:

Positionsmanagement

Stop Loss & Take Profit: Konfigurierbar in Punkten Nachlaufendes Stop-System: Kann sofort oder nach Erreichen eines bestimmten Prozentsatzes des TP-Abstands aktiviert werden

Einstellbarer Trailing-Abstand und Schrittgröße

Optionale Breakeven-Stop-Aktivierung Erweiterte SL-Anpassung: Kann den ursprünglichen SL anpassen, wenn der Trailing-Stop aktiviert wird (z. B. zum Breakeven bewegen)

Option, den angepassten SL zu sperren, damit er sich durch das Trailing nicht weiter bewegt Wiedereinstiegs-System: Nachdem der TP erreicht wurde, wird gewartet, bis die Kerze über/unter dem TP-Preis schließt, bevor wieder eingestiegen wird.

Wiedereinstieg nur, wenn RSI in der gleichen Richtung bleibt

Kontrolle des Handelsumfangs

Sie können auf allen Charts handeln oder sich nur auf das Symbol/Zeitfenster des aktuellen Charts beschränken.

Nützlich für den Betrieb mehrerer Instanzen ohne Interferenzen

Ausstiegs-Verhaltensweisen

Konfigurierbare Auslöser für den Ausstieg basierend auf RSI-Signalen

Kann bei entgegengesetzten Signalen oder mittleren Kreuzen aussteigen

Risiko-Management

Magische Zahl zur Handelsidentifikation

Konfigurierbare Losgröße

Punktbasierte SL/TP-Berechnungen

Handelskommentare zur einfachen Nachverfolgung

Anwendungsfälle