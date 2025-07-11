GEN Support and Resistance

https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller Der GEN-Indikator ist ein multifunktionales technisches Analysetool für die Plattform MetaTrader 5 (MT5). Er wurde entwickelt, um automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S&R) zu identifizieren und anzuzeigen und falsche Ausbruchssignale zu erkennen, indem er klare und visuelle Handelshinweise direkt auf Ihrem Chart liefert.

Sein primäres Ziel ist es, Händlern dabei zu helfen, potenzielle Kursumkehrpunkte zu identifizieren und Marktfallen zu vermeiden, wenn der Kurs es nicht schafft, die Schlüsselniveaus entscheidend zu durchbrechen.

Wichtigste Merkmale

Zwei S&R-Erkennungssysteme: Der Indikator umfasst zwei unabhängige S&R-Module (S&R #1 und S&R #2), die jeweils mit unterschiedlichen Empfindlichkeiten konfiguriert werden können ( pivotBarsA und pivotBarsB ). Dadurch können Sie sowohl langfristige als auch kurzfristige S&R-Niveaus gleichzeitig überwachen.

Erkennung von Fehlausbrüchen: Eine leistungsstarke Funktion, die erkennt, wenn der Kurs kurzzeitig ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau durchbricht, nur um dann schnell wieder umzukehren. Dieses Signal ist äußerst effektiv für den Handel entgegen der ursprünglichen Ausbruchsrichtung.

Dynamisches Linienmanagement: Neu gebildete S&R-Linien werden länger gezogen, während ältere Linien automatisch verkürzt werden. Dies hilft Ihnen, sich auf die zum aktuellen Zeitpunkt wichtigsten Niveaus zu konzentrieren.

Klare visuelle Signale: Widerstandsniveaus werden mit horizontalen Linien und roten/blauen Punktpfeilen markiert. Unterstützungsniveaus werden mit horizontalen Linien und grünen/blauen Pfeilpunkten markiert. Sell (Bearish) False Breakout Signale werden durch eine kurze rote Trendlinie und einen großen Pfeil, der nach unten zeigt , angezeigt. Kaufen (Bullish) Falsche Ausbruchssignale werden durch eine kurze lindgrüne Trendlinie und einen großen Pfeil, der nach oben zeigt, angezeigt.

Vollständig anpassbar: Nahezu alle Parameter können angepasst werden, von der Pivot-Empfindlichkeit über die Anzahl der angezeigten Linien und die Linienlänge bis hin zu den Farben, so dass Sie den Indikator an Ihren spezifischen Handelsstil anpassen können.

Wie es funktioniert

1. Erkennung von Unterstützungen und Widerständen (S&R)

Der Indikator verwendet die klassische Pivot-Punkt-Methode, um S&R-Levels zu finden.

Ein Widerstandsniveau wird erkannt, wenn der Höchststand einer Kerze höher ist als die Höchststände einer bestimmten Anzahl von Kerzen links und rechts davon (bestimmt durch die Eingabe pivotBarsA oder pivotBarsB).

Ein Unterstützungsniveau ist gegeben, wenn das Tief einer Kerze niedriger ist als die Tiefs der umliegenden Kerzen.

Ein größerer pivotBars-Wert führt zu signifikanteren, selektiven S&R-Ebenen (geeignet für höhere Zeitrahmen). Umgekehrt wird ein kleinerer Wert kleinere S&R-Levels erkennen (ideal für Scalping oder niedrigere Zeitrahmen).

2. Erkennung falscher Ausbrüche

Diese Logik ist komplexer und stellt die Hauptstärke dieses Indikators dar:

Swing-Erkennung: Der Indikator sucht nach den jüngsten Höchst- und Tiefstkursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums (Eingabe prd ). Signal-Bedingung: Ein "False Breakout"-Signal erscheint nur, wenn es mindestens zwei aufeinanderfolgende Schwünge in dieselbe Richtung gegeben hat. Ein Kaufsignal (Pfeil nach oben) erfordert beispielsweise zwei bestätigte Tiefststände. Falsches Ausbruchssignal: Verkaufssignal (Falscher Ausbruch nach oben): Tritt auf, wenn der Kurs vorübergehend unter das letzte Unterstützungsniveau ( val_supp ) fällt, die folgende Kerze jedoch wieder über diesem Niveau schließt. Dies deutet darauf hin, dass es den Verkäufern nicht gelungen ist, den Kurs nach unten zu drücken, und die Käufer die Kontrolle übernommen haben.

Kaufsignal (Falscher Ausbruch nach unten): Tritt auf, wenn der Kurs vorübergehend über das letzte Widerstandsniveau ( val_resist ) ausbricht, die folgende Kerze jedoch wieder darunter schließt. Dies deutet darauf hin, dass den Käufern der Schwung ausgegangen ist und die Verkäufer in den Markt eintreten. Zeit-Filter: Die Signale werden auch nach minperiod (Mindestanzahl von Balken zwischen den Signalen) und maxperiod (die Dauer, für die ein Swing-Level gültig ist, um ein Signal auszulösen) gefiltert, um unübersichtliche Signale zu reduzieren.

Eingang Leitfaden