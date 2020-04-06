GEN Pvp
- Experten
- Gede Egi Narditya
- Version: 1.0
GEN Pvp
Entwickler: Gede Egi
Überblick
GEN Pvp ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der mit einer Mean-Reversion-Strategie arbeitet. Dieser EA kombiniert zwei klassische Indikatoren - den RSI für kurze Zeiträume und die Bollinger-Bänder für lange Zeiträume - um starke Konvergenzsignale zu finden. Er sucht nach Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten, indem er potenzielle Umkehrpunkte identifiziert, wenn beide Indikatoren gleichzeitig ein Crossover-Signal liefern.
Merkmale
- Duale Konfluenz-Strategie: Ein Signal ist nur dann gültig, wenn zwei Crossover-Ereignisse gleichzeitig eintreten: der RSI kreuzt seine Mittellinie und der Kurs kreuzt ein äußeres Bollinger Band, was einen potenziellen Umkehrpunkt signalisiert.
- Limit-Order-Ausführung: Anstatt direkt in den Markt einzusteigen, platziert der EA eine Limit Order auf der Bollinger Band-Linie, um bei einem Pullback einen besseren Einstiegskurs zu erzielen.
- Multi-Timeframe (MTF) Analyse: Benutzer können den EA so einstellen, dass er die Indikatordaten (RSI & BB) auf einem anderen Zeitrahmen als dem aktiven Chart analysiert.
- Flexibles Risikomanagement: Unterstützt zwei Arten der Losgröße: ein festes Los oder ein dynamisches Los, das auf einem Prozentsatz des Aktienrisikos basiert.
Wie es funktioniert
- Suche nach Konfluenzsignalen: Der EA überwacht den Markt kontinuierlich auf zwei Signalbedingungen:
- Ein Kaufsignal wird erkannt, wenn der RSI(2) über das 50-Niveau UND der Preis über die untere Bollinger Bands(200)-Linie klettert.
- Ein Verkaufssignal wird erkannt, wenn der RSI(2) unter das 50-Niveau UND der Preis unter die obere Bollinger Bands(200)-Linie fällt.
- Platzierung der Limit-Order: Nachdem ein Signal erkannt wurde, eröffnet der EA nicht sofort eine Position. Stattdessen platziert er eine schwebende Order:
- Bei einem Kaufsignal wird ein Kauflimit direkt auf der unteren Bollinger Band-Linie platziert.
- Bei einem Verkaufssignal wird ein Verkaufslimit direkt auf der oberen Bollinger-Band-Linie platziert.
- Positionsverwaltung: Wenn die Limit-Order ausgelöst wird, wird eine Position mit einem vordefinierten punktbasierten Stop Loss und Take Profit eröffnet. Bestehende Positionen oder Aufträge werden automatisch geschlossen, wenn ein gegenteiliges Signal erscheint.
Eingabeparameter (Haupteinstellungen)
|Einstellung
|Kurzbeschreibung
|Strategie-Parameter
|
|Lot-Größe
|
|Stop Loss & Take Profit
|