Entwickler: Gede Egi

Überblick

GEN Pvp ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der mit einer Mean-Reversion-Strategie arbeitet. Dieser EA kombiniert zwei klassische Indikatoren - den RSI für kurze Zeiträume und die Bollinger-Bänder für lange Zeiträume - um starke Konvergenzsignale zu finden. Er sucht nach Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten, indem er potenzielle Umkehrpunkte identifiziert, wenn beide Indikatoren gleichzeitig ein Crossover-Signal liefern.

Merkmale

  • Duale Konfluenz-Strategie: Ein Signal ist nur dann gültig, wenn zwei Crossover-Ereignisse gleichzeitig eintreten: der RSI kreuzt seine Mittellinie und der Kurs kreuzt ein äußeres Bollinger Band, was einen potenziellen Umkehrpunkt signalisiert.
  • Limit-Order-Ausführung: Anstatt direkt in den Markt einzusteigen, platziert der EA eine Limit Order auf der Bollinger Band-Linie, um bei einem Pullback einen besseren Einstiegskurs zu erzielen.
  • Multi-Timeframe (MTF) Analyse: Benutzer können den EA so einstellen, dass er die Indikatordaten (RSI & BB) auf einem anderen Zeitrahmen als dem aktiven Chart analysiert.
  • Flexibles Risikomanagement: Unterstützt zwei Arten der Losgröße: ein festes Los oder ein dynamisches Los, das auf einem Prozentsatz des Aktienrisikos basiert.

Wie es funktioniert

  1. Suche nach Konfluenzsignalen: Der EA überwacht den Markt kontinuierlich auf zwei Signalbedingungen:
    • Ein Kaufsignal wird erkannt, wenn der RSI(2) über das 50-Niveau UND der Preis über die untere Bollinger Bands(200)-Linie klettert.
    • Ein Verkaufssignal wird erkannt, wenn der RSI(2) unter das 50-Niveau UND der Preis unter die obere Bollinger Bands(200)-Linie fällt.
  2. Platzierung der Limit-Order: Nachdem ein Signal erkannt wurde, eröffnet der EA nicht sofort eine Position. Stattdessen platziert er eine schwebende Order:
    • Bei einem Kaufsignal wird ein Kauflimit direkt auf der unteren Bollinger Band-Linie platziert.
    • Bei einem Verkaufssignal wird ein Verkaufslimit direkt auf der oberen Bollinger-Band-Linie platziert.
  3. Positionsverwaltung: Wenn die Limit-Order ausgelöst wird, wird eine Position mit einem vordefinierten punktbasierten Stop Loss und Take Profit eröffnet. Bestehende Positionen oder Aufträge werden automatisch geschlossen, wenn ein gegenteiliges Signal erscheint.

Eingabeparameter (Haupteinstellungen)

Einstellung Kurzbeschreibung
Strategie-Parameter
  • RSI & BB Einstellungen: Konfigurieren Sie den Zeitraum, das Niveau und die Abweichung für beide Indikatoren.
  • Indikator-Zeitrahmen: Wählen Sie den Zeitrahmen für die Indikatorberechnungen, der sich vom Zeitrahmen des aktuellen Charts unterscheiden kann (MTF-Funktion).
Lot-Größe
  • LOT-Modus: Wählen Sie zwischen "LOT_FIXED" und "AUTO_LOT_RISK" (dynamisches Lot auf Basis des Risikos).
  • Risikoprozentsatz / Lose: Geben Sie den Risikoprozentsatz oder die feste Losgröße an, die verwendet werden soll.
Stop Loss & Take Profit
  • StopLossPunkte / TakeProfitPunkte: Definieren Sie den Abstand von StopLoss und TakeProfit in Punkten vom Einstiegskurs.
