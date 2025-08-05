INDICATOR: GEN SignalBunker

Entwickler: gedeegi

Allgemeine Beschreibung

GEN SignalBunker ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um starke Handelssignale zu identifizieren, nachdem der Markt eine Phase der Konsolidierung (Seitwärtsbewegung) durchlaufen hat. Dieser Indikator erkennt automatisch Marktbedingungen, die sich in einer Bandbreite befinden, indem er zwei wählbare Methoden anwendet: die ADX-Methode oder die Volatilitätsmethode.

Sobald eine Spanne erkannt wird, wartet der Indikator auf ein Ausbruchssignal aus seinem dynamischen Kanal. Wenn ein Ausbruch erfolgt, generiert er ein klares KAUF- oder VERKAUFSSIGNAL, zusammen mit einer Visualisierung der automatisch berechneten Bereiche für Stop Loss (SL) und Take Profit (TP). Dies ist ein ideales Tool für Händler, die sich auf Ausbruchsstrategien konzentrieren.

Hauptmerkmale

Automatische Erkennung von schwankenden (seitwärts gerichteten) Märkten mit zwei Methodenoptionen: ADX oder Volatilität.

Generiert klare BUY/SELL-Handelssignale, wenn ein Ausbruch aus dem Konsolidierungsbereich erfolgt.

Visualisierung von Risiko- (Stop Loss) und Gewinnzonen (Take Profit) in Form von farbigen Boxen auf dem Chart.

Visuelle Markierungen (Pfeile) am Signaleinstiegspunkt.

Ein Push-Benachrichtigungssystem für mobile Geräte, wenn ein neues Signal erkannt wird.

Eine "Cooldown"-Periode, um mehrfache, häufige Signale zu verhindern.

Flexible Einstellungen zur Anpassung des Zeitraums, der Multiplikatoren und der Schwellenwerte.

Eingabe-Parameter

Kernmethode & Berechnung

Bereichserkennungsmethode: Wählen Sie die Methode zur Bereichserkennung (ADX oder Volatilität).

Wählen Sie die Methode zur Bereichserkennung (ADX oder Volatilität). Bereich Zeitraum: Der Zeitraum, der für die Berechnungen der Bereichserkennung verwendet wird.

Der Zeitraum, der für die Berechnungen der Bereichserkennung verwendet wird. Bereichsmultiplikator: Der Multiplikator zur Bestimmung der Breite des dynamischen Kanals.

Zielparameter (SL/TP)

SL/TP-Abklingzeit: Die Mindestanzahl von Takten zwischen den Signalen.

Die Mindestanzahl von Takten zwischen den Signalen. SL-Multiplikator: Der Multiplikator zur Bestimmung des Stop-Loss-Niveaus.

Der Multiplikator zur Bestimmung des Stop-Loss-Niveaus. Risikobox anzeigen: Zeigt die visuelle Box für den Risikobereich (SL) an.

Zeigt die visuelle Box für den Risikobereich (SL) an. TP1-Multiplikator: Der Multiplikator zur Bestimmung des ersten Take Profit-Levels.

Der Multiplikator zur Bestimmung des ersten Take Profit-Levels. Reward-Box anzeigen: Zeigt die visuelle Box für den Belohnungsbereich (TP) an.

ADX-Parameter

ADX Schwellenwert: Der Schwellenwert des ADX-Niveaus zur Bestätigung einer Bereichsbedingung.

Volatilitäts-Parameter

StdDev-Multiplikator: Der Multiplikator für den Schwellenwert der Standardabweichung.

Der Multiplikator für den Schwellenwert der Standardabweichung. Varianz-Multiplikator: Der Multiplikator für den Schwellenwert der Varianz.

Der Multiplikator für den Schwellenwert der Varianz. ATR-Multiplikator: Der Multiplikator für den Schwellenwert Average True Range (ATR).

Signalfarben

Risikofarbe: Die Farbe des Stop-Loss-Feldes.

Die Farbe des Stop-Loss-Feldes. Farbe Belohnung: Die Farbe des Feldes Gewinnmitnahme.

Benachrichtigungen

Mobile Benachrichtigungen aktivieren: Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen für ein mobiles Gerät.

Signal-Logik

Der Indikator überwacht ständig die Marktbedingungen anhand der ausgewählten Methode (ADX oder Volatilität). Wenn eine Marktlage bestätigt wird, wartet der Indikator, bis der Kurs aus seinem dynamischen Kanal ausbricht. Ein KAUFEN-Signal wird ausgelöst, wenn der Kurs über den Kanal ausbricht. Ein VERKAUFSSIGNAL wird ausgelöst, wenn der Kurs unter den Kanal ausbricht. Sobald ein Signal ausgelöst wird, zeichnet der Indikator einen Einstiegspfeil und die SL/TP-Boxen, die aus dem Einstiegsniveau und den angegebenen Multiplikatoren berechnet werden.

Verwendung