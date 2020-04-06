GEN UT Bot
Überblick
GEN UT Bot ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der die Handelsstrategie basierend auf dem beliebten Indikator "UT Bot Alerts" vollständig automatisiert. Dieser EA ist als reines Trendfolgesystem konzipiert, bei dem Handelssignale generiert werden, wenn der Kurs eine dynamische Trendlinie überquert, die aus der Average True Range (ATR) berechnet wird. Mit seinem umfassenden Risikomanagement ist dieser EA für Händler geeignet, die einen systematischen Ansatz zur Verfolgung von Markttrends suchen.
Eigenschaften
- UT Bot Trendfolgestrategie: Implementiert die Kernlogik des UT Bot-Indikators und verwendet eine ATR-basierte Trendlinie, um die Trendrichtung zu identifizieren.
- Einfache Crossover-Signale: Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Kurs oberhalb der UT Bot-Linie schließt, und ein Verkaufssignal wird generiert, wenn er darunter schließt, was klare Einstiegspunkte bietet.
- Stop-and-Reverse-Logik: Wenn ein neues, entgegengesetztes Signal auftaucht, schließt der EA automatisch die bestehende Position, bevor er eine neue eröffnet, um sicherzustellen, dass er immer mit dem jüngsten Trend in Einklang steht.
- Dynamisches Risikomanagement: Bietet einen automatischen Stop-Loss- und Take-Profit-Modus (basierend auf ATR), der sich an die Marktvolatilität anpasst, sowie einen manuellen Modus mit festen Punkten.
- Flexible Losgröße: Unterstützt die automatische Losgröße, die auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes und der Stop-Loss-Distanz berechnet wird, oder die Verwendung einer festen Losgröße.
- Zusätzlicher Trailing-Stop: Eine optionale punktbasierte Trailing-Stop-Funktion kann aktiviert werden, um Gewinne progressiv zu sichern.
Wie es funktioniert
- Trendlinien-Berechnung: Bei jedem neuen Balken berechnet der EA den Wert der UT Bot-Trendlinie. Diese Linie ist ein Trailing Stop, der dem Preis in einem bestimmten Abstand folgt, der durch den ATR-Wert und einen Multiplikator (KeyValue) bestimmt wird.
- Erkennung von Crossover-Signalen:
- Ein Kaufsignal wird erkannt, wenn der vorherige Balken unter der UT Bot-Linie und der zuletzt abgeschlossene Balken darüber geschlossen hat.
- Ein Verkaufssignal wird erkannt, wenn der vorhergehende Balken über der UT Bot-Linie und der zuletzt abgeschlossene Balken darunter geschlossen hat.
- Ausführung des Handels: Sobald ein Signal bestätigt wird, schließt der EA jede gegnerische Position (falls vorhanden). Wenn es keine offenen Positionen gibt, eröffnet er einen neuen Handel in der Richtung des Signals.
- Risiko-Bestimmung: Die Losgröße, der Stop Loss und der Take Profit werden automatisch auf der Grundlage des vom Benutzer gewählten Modus (automatisch über ATR oder manuell über Punkte) bestimmt.
Eingabeparameter (Haupteinstellungen)
