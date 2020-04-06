GEN Band-XP

Strategie-Einstellungen Magische Nummer: Eine eindeutige ID zur Verfolgung der von diesem EA ausgeführten Aufträge.

Handelsrichtung: Wählen Sie, ob Sie nur Long, nur Short oder beides handeln möchten.

Zu prüfende Bars: Die Anzahl der historischen Bars, die der EA überprüft, um die letzte Bandberührung zu finden.

Einstellungen für die Lot-Größe Lot-Modus: Wählen Sie zwischen den Modi "FIXED_LOT" und "AUTO_LOT_RISK".

Feste Lotgröße: Die Lot-Größe, die verwendet werden soll, wenn der Modus "Fixed Lot" gewählt wird.

Risikoprozent: Der Prozentsatz des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert werden soll, wenn der automatische Lot-Modus gewählt wird.

Bollinger Bands Einstellungen BB Zeitraum: Der Zeitraum für die Berechnung der Bollinger Bänder.

BB-Abweichung: Die Standardabweichung für das obere und untere Band.

Die Standardabweichung für das obere und untere Band. Angewandter Preis: Der für die Berechnungen verwendete Preistyp (z. B. Close, Open).