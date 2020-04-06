GEN Band xp
- Experten
- Gede Egi Narditya
- Version: 1.0
GEN Band-XP
Entwickler: Gede Egi
Überblick
GEN Band-XP ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der eine einzigartige, auf Bollinger Bands (BB) basierende Strategie anwendet. Im Gegensatz zu herkömmlichen BB-Strategien, die sich auf Umkehrungen von Bandberührungen konzentrieren, identifiziert dieser EA Verschiebungen im Marktmomentum. Handelssignale werden generiert, wenn ein "Crossover" in der Abfolge der Bandberührungen auftritt - ein Kaufsignal erscheint beispielsweise, wenn eine Berührung des oberen Bandes aktueller ist als die letzte Berührung des unteren Bandes, was eine Verschiebung hin zu einem bullischen Momentum signalisiert.
Merkmale
- Momentum-Crossover-Strategie: Eine einzigartige Signallogik, die darauf basiert, welches Ereignis (Berührung des oberen oder unteren Bandes) zuletzt eingetreten ist, und die einen Hinweis auf eine Veränderung des Marktmomentums liefert.
- Stop-and-Reverse-Positionsmanagement: Wenn ein neues Signal gebildet wird, schließt der EA automatisch die gegnerische Position, bevor er eine neue eröffnet. So wird sichergestellt, dass der EA immer der Richtung des letzten Signals folgt.
- Flexible SL/TP-Modi: Drei Optionen für Stop Loss und Take Profit: (1) Kein SL/TP, (2) Manuell mit festen Punkten und (3) Automatisch mit ATR zur Anpassung an die Marktvolatilität.
- Adaptive Lot-Größe: Wählen Sie zwischen einer festen Losgröße oder einer automatischen Losgröße, die auf der Grundlage eines Prozentsatzes des Aktienrisikos berechnet wird.
- Handelsrichtungskontrolle: Benutzer können den EA so einschränken, dass er nur Kauf- (nur Long) oder Verkaufspositionen (nur Short) oder beide Arten von Positionen einnimmt.
Wie es funktioniert
- Band Touch Tracking: Der EA überwacht ständig und zeichnet auf, wie viele Balken vergangen sind, seit der Kurs zuletzt das obere und untere Bollinger Band berührt oder gekreuzt hat.
- Erzeugung von Kaufsignalen (Long): Ein Kaufsignal wird auf dem Balken generiert, auf dem die Berührung des oberen Bandes jünger ist (weniger Balken sind vergangen) als die letzte Berührung des unteren Bandes. Dies zeigt an, dass sich das Momentum nach oben verschoben hat.
- Generierung von Verkaufssignalen (Short): Ein Verkaufssignal wird generiert, wenn die Berührung des unteren Bandes aktueller ist als die letzte Berührung des oberen Bandes, was auf ein bärisches Momentum hindeutet.
- Ausführung des Handels: Wenn ein Signal erkannt wird, schließt der EA zunächst alle gegnerischen Positionen. Danach eröffnet er eine neue Position in der Richtung des Signals mit der Lotgröße, SL und TP, die gemäß den vom Benutzer gewählten Einstellungen berechnet werden.
Eingabeparameter (Haupteinstellungen)
