GEN Band xp

GEN Band-XP

Entwickler: Gede Egi

Überblick

GEN Band-XP ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der eine einzigartige, auf Bollinger Bands (BB) basierende Strategie anwendet. Im Gegensatz zu herkömmlichen BB-Strategien, die sich auf Umkehrungen von Bandberührungen konzentrieren, identifiziert dieser EA Verschiebungen im Marktmomentum. Handelssignale werden generiert, wenn ein "Crossover" in der Abfolge der Bandberührungen auftritt - ein Kaufsignal erscheint beispielsweise, wenn eine Berührung des oberen Bandes aktueller ist als die letzte Berührung des unteren Bandes, was eine Verschiebung hin zu einem bullischen Momentum signalisiert.

Merkmale

  • Momentum-Crossover-Strategie: Eine einzigartige Signallogik, die darauf basiert, welches Ereignis (Berührung des oberen oder unteren Bandes) zuletzt eingetreten ist, und die einen Hinweis auf eine Veränderung des Marktmomentums liefert.
  • Stop-and-Reverse-Positionsmanagement: Wenn ein neues Signal gebildet wird, schließt der EA automatisch die gegnerische Position, bevor er eine neue eröffnet. So wird sichergestellt, dass der EA immer der Richtung des letzten Signals folgt.
  • Flexible SL/TP-Modi: Drei Optionen für Stop Loss und Take Profit: (1) Kein SL/TP, (2) Manuell mit festen Punkten und (3) Automatisch mit ATR zur Anpassung an die Marktvolatilität.
  • Adaptive Lot-Größe: Wählen Sie zwischen einer festen Losgröße oder einer automatischen Losgröße, die auf der Grundlage eines Prozentsatzes des Aktienrisikos berechnet wird.
  • Handelsrichtungskontrolle: Benutzer können den EA so einschränken, dass er nur Kauf- (nur Long) oder Verkaufspositionen (nur Short) oder beide Arten von Positionen einnimmt.

Wie es funktioniert

  1. Band Touch Tracking: Der EA überwacht ständig und zeichnet auf, wie viele Balken vergangen sind, seit der Kurs zuletzt das obere und untere Bollinger Band berührt oder gekreuzt hat.
  2. Erzeugung von Kaufsignalen (Long): Ein Kaufsignal wird auf dem Balken generiert, auf dem die Berührung des oberen Bandes jünger ist (weniger Balken sind vergangen) als die letzte Berührung des unteren Bandes. Dies zeigt an, dass sich das Momentum nach oben verschoben hat.
  3. Generierung von Verkaufssignalen (Short): Ein Verkaufssignal wird generiert, wenn die Berührung des unteren Bandes aktueller ist als die letzte Berührung des oberen Bandes, was auf ein bärisches Momentum hindeutet.
  4. Ausführung des Handels: Wenn ein Signal erkannt wird, schließt der EA zunächst alle gegnerischen Positionen. Danach eröffnet er eine neue Position in der Richtung des Signals mit der Lotgröße, SL und TP, die gemäß den vom Benutzer gewählten Einstellungen berechnet werden.

Eingabeparameter (Haupteinstellungen)

Einstellung Kurzbeschreibung
Strategie-Einstellungen
  • Magische Nummer: Eine eindeutige ID zur Verfolgung der von diesem EA ausgeführten Aufträge.
  • Handelsrichtung: Wählen Sie, ob Sie nur Long, nur Short oder beides handeln möchten.
  • Zu prüfende Bars: Die Anzahl der historischen Bars, die der EA überprüft, um die letzte Bandberührung zu finden.
Einstellungen für die Lot-Größe
  • Lot-Modus: Wählen Sie zwischen den Modi "FIXED_LOT" und "AUTO_LOT_RISK".
  • Feste Lotgröße: Die Lot-Größe, die verwendet werden soll, wenn der Modus "Fixed Lot" gewählt wird.
  • Risikoprozent: Der Prozentsatz des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert werden soll, wenn der automatische Lot-Modus gewählt wird.
Bollinger Bands Einstellungen
  • BB Zeitraum: Der Zeitraum für die Berechnung der Bollinger Bänder.
  • BB-Abweichung: Die Standardabweichung für das obere und untere Band.
  • Angewandter Preis: Der für die Berechnungen verwendete Preistyp (z. B. Close, Open).
Einstellungen für Stop Loss und Take Profit
  • SL/TP-Modus: Wählen Sie den Modus "MANUELL" für feste Punkte oder "AUTOMATISCH_ATR" für volatilitätsbasierte SL/TP.
  • Manuelle Einstellungen: Geben Sie den SL- und TP-Abstand in Punkten an.
  • Automatische ATR-Einstellungen: Geben Sie die ATR-Periode und Multiplikatoren an, um den SL- und TP-Abstand dynamisch zu berechnen.
Empfohlene Produkte
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (9)
Experten
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde SYSTEMANFORDERUNGEN Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Hauptsymbol: XAUUSD Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol) Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert Zeitrahm
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experten
Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Experten
Der Go Long EA implementiert eine fortgeschrittene Intraday-Handelsstrategie, die auf dem Prinzip des systematischen täglichen Handels mit mehrfachen technischen Bestätigungen basiert. Während viele Händler nach komplexen Algorithmen suchen, kombiniert dieser EA einfache, aber effektive Konzepte mit ausgefeiltem Risikomanagement und mehreren technischen Filtern. Der EA öffnet Positionen zu einer bestimmten Zeit jeden Tag, aber nur wenn die Marktbedingungen mit mehreren technischen Indikatoren
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Experten
Dies ist meine neueste kostenlose Version für Gold. Mit optimierten Parametern und benutzerfreundlichen Funktionen ist diese Version wahrscheinlich sehr einfach zu bedienen und sehr effektiv. Sie können die TP- und SL-Parameter nach Belieben anpassen, aber die Standardeinstellungen sollten für Sie gut funktionieren, ohne dass Sie weitere Anpassungen vornehmen müssen. Diese Version ist für den M5 konzipiert. Diese Version erfordert keine große Kapitalinvestition; nur $100-$200 reichen aus, damit
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Experten
Ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an unserem Produkt. MustForex Bollinger Bands V1 Premium Expert advisor Er folgt einer bestimmten Swing-Strategie. Er handelt, indem er dem Bollinger Bands Indikator folgt und ihn analysiert, um den Einstiegs- und Ausstiegspunkt zu bestimmen. Gewinne können durch die einstellbaren Trailing Stop/Break Even Eingaben gesichert werden. Jeder Handel ist durch einen dynamischen automatischen Stop-Loss und eine dynamische automatische Gewinnmitnahme geschütz
FREE
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experten
" Outro " ist ein Experte für den automatisierten "Multi-Symbol "-Handel, bei dem der Händler das Paar seiner Wahl testen und die Eingaben nach seinen Vorstellungen ändern muss. Dieser Expert Advisor wurde mit nicht optimierten Eingaben entwickelt und verwendet ein Martingale-System für das Risikomanagement. Es ist sehr wichtig, den Blogbeitrag zu lesen , bevor Sie beginnen. Treten Sie der privaten Gruppe bei. Outro verwendet zwei Hauptindikatoren, den Relative Strength Index und den Stochastic
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Experten
30 TAGE VOLL FUNKTIONSFÄHIGE TESTVERSION - ERLEBEN SIE DIE KRAFT VON BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid ist das fortschrittlichste und flexibelste Grid-Trading-System für MetaTrader 5, jetzt erweitert um unser KI-gesteuertes Neural Model Brain für wirklich adaptive und intelligente Handelsentscheidungen. Ob Sie ein professioneller algorithmischer Trader oder ein ambitionierter Neuling sind, Bitbot V6 gibt Ihnen die Leistung, Sicherheit und Transparenz, die Sie
FREE
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experten
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor ist ein leistungsstarkes, marktreifes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit Präzisionslogik und fortschrittlichen Filtern entwickelt, um explosive Ausbruchschancen in Zeiten der Marktkompression zu nutzen und gleichzeitig ein strenges Risikomanagement und eine professionelle Handelsausführung zu gewährleisten. Gold ist eines der volatilsten und liquidesten Instrumente auf den Fina
FREE
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (3)
Experten
Bitte geben Sie eine Bewertung ab, um die Entwicklung dieses Expert Advisors zu unterstützen NeuroEdge EA ist ein fortschrittlicher trendfolgender Scalper, der sich dynamisch an das Marktverhalten anpasst. Mit präzisen Algorithmen und einer intelligenten Mittelwertbildungslogik sorgt er für einen minimalen Drawdown, während er hochwahrscheinliche Setups unter Trendbedingungen erfasst. NeuroEdge analysiert kontinuierlich den Marktfluss, um optimale Ein- und Ausstiege zu gewährleisten - und gibt
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Experten
Willkommen in der Zukunft des algorithmischen Handels. Der Nascore Scalper EA ist ein präzisionsgefertigter, KI-inspirierter Scalping-Roboter, der ausschließlich für den Handel mit dem NAS100 (US Tech 100 Index) entwickelt wurde. Er analysiert Smart Money Footprints, Breakout-Zonen und High-Timeframe-Bias, um hochwahrscheinliche Scalping-Einstiege zu erfassen. Hauptmerkmale: Optimiert für NAS100 (US100) - Schnelllebiger Nasdaq-basierter Indexhandel Smart Money-Konzepte - Integriert Struktur, Br
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
HydraAlchemist
Haruki Teranaka
Experten
Dieser Expert Advisor prüft die Signale von Indikatoren wie MACD, Stochastik und RSI, um Markttrends und Wendepunkte zu erkennen. Er umfasst mehrere Strategien und arbeitet nahtlos zusammen. Der Advisor analysiert die Marktsituation in Echtzeit und führt automatisch Trades zu vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels aus. HydraAlchemist ist auch einfach zu bedienen. Der intuitive und leicht verständliche Setup-Bildschirm ermöglicht es Ihnen, Handelsstrategien mit wenigen Parametern auszuf
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Experten
Blaster Gold EA ist ein hybrider Goldroboter, der RSI-basierte Präzisionseinträge mit einem intelligenten Scalper für zusätzlichen Gewinn kombiniert. Er eröffnet kontrollierte Haupthandelsgeschäfte mit festen DCA-Layern, automatischer Gewinnschließung, Gap-Schutz und optionalem Nachrichtenfilter. Ultra-sicher mit voreingestellten Risikomodi und strikter 1-Haupt + 1-Scalper Handelskontrolle. Entwickelt für eine stabile XAUUSD-Automatisierung mit starker Erholung und beständigem Gewinnfluss. Wie
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Experten
MACD RSI Optimized EA ist ein kostenloser, vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um Trends mithilfe einer klassischen Kombination von Indikatoren zu erfassen. Durch die Verschmelzung der Trendfolge-Fähigkeiten des MACD (Moving Average Convergence Divergence) mit der Momentum-Filterung des RSI (Relative Strength Index) zielt dieser EA darauf ab, Marktgeräusche herauszufiltern und Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit einzugehen. Diese Version wurde speziell für den Monat Oktober
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experten
Morning Range Breakout (Kostenlose Version) Morning Range Breakout (Free Version) ist ein unkomplizierter Trading Advisor, der eine Ausbruchsstrategie auf der Grundlage der morgendlichen Handelsspanne implementiert. Er identifiziert das Hoch und das Tief innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls (z.B. 08:00-10:00 UTC) und eröffnet einen Handel bei einem Ausbruch nach oben oder unten. Die kostenlose Version enthält die Kernfunktionalität ohne Einschränkungen. Alle Parameter und Meldungen sind ge
FREE
DoubleOB EA
Tomas Dario Fernandez Guzman
Experten
DoubleOB ist ein automatisierter EA für den Handel mit EUR/USD M5. Er verwendet Order-Blöcke, dynamische Ausstiege und Trailing-Stops mit fortschrittlichem Risikomanagement. Ideal für sicheres und konsistentes Scalping. Kompatibel mit Optimierung und VPS. Optimiert für EUR/USD (M5) Hochgradig anpassbare Parameter Order Blocks und FVGs-Erkennung Dynamisches TP/SL-Management mit Pivot-Punkten Automatischer Trail Stop & Break Even Stündliche Session-Filterung Integriertes tägliches Risikomanagem
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Überblick AP Fibonacci Retracement PRO ist ein Trendfortsetzungs-Pullback EA. Er wartet auf einen bestätigten Swing, berechnet die Fibonacci-Retracement-Zone und sucht nach Einstiegen in die Richtung der ursprünglichen Bewegung. Kein Raster, kein Martingal. Logik der Strategie Ermittelt das letzte gültige Swing-Hoch/Tief unter Verwendung von Fraktalen auf dem ausgewählten Signal-Zeitrahmen. Berechnet die Retracement-Zone zwischen 38,2% und 61,8% (konfigurierba
FREE
Adx rsi orion
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experten
ADX RSI Orion - Smart Trend Alignment Expert Advisor ADX RSI Orion ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der zwei der angesehensten Indikatoren im technischen Handel - den Relative Strength Index (RSI) und den Average Directional Movement Index (ADX) - in einem intelligenten und adaptiven Handelssystem kombiniert. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Klarheit und Automatisierung wünschen, und identifiziert nur dann hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten, wenn sowohl das Mome
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Experten
Der von uns vorgestellte Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelsinstrument, das für den Forex-Markt entwickelt wurde und zwei weithin bekannte und angesehene technische Indikatoren verwendet: Bollinger Bänder und der Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands sind ein technisches Analyseinstrument, das aus einem oberen Band, einem unteren Band und einem einfachen gleitenden Durchschnitt in der Mitte besteht. Diese Bänder helfen dabei, die Volatilität und potenzielle Trendumkehrpunkte
FREE
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
Nikkei Breakout Zones
Tomas Vanek
Experten
Die JP_15_861542546_S_BB_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, getestet auf JP mit dem Zeitrahmen M15 vom 7. Dezember 2017 bis zum 2. Juni 2023. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt. Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone. Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/nikkei-breakout-zones/ Die wichtigsten Details sind: MagicNumber:
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Experten
Ein Expert Advisor mit neuronalem Netzwerk, der auf zwei gleitenden Durchschnitten mit Trainingsmodus basiert. Trainieren Sie den Expert Advisor an ausgewählten Beispielen und erzielen Sie einen Gewinn im echten Leben. Der EA kann auf jedem Instrument und in jedem Zeitrahmen arbeiten. Handelsalgorithmus des EA Zwei gleitende Durchschnitte werden vom Kern des neuronalen Netzwerks analysiert, das Befehle zum Kauf oder Verkauf erzeugt. Die Werte von zwei gleitenden Durchschnitten, dem schnellen (F
FREE
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
Experten
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - Fortgeschrittenes algorithmisches Handelssystem Das Währungspaar EUR/USD ist das meistgehandelte Instrument der Welt , bekannt für seine Liquidität und klare Richtungsbewegungen. Viele Trader scheitern jedoch an subtilen Trendwechseln und falschen Ausbrüchen. EUR/USD TRIPLE FUSION AI ist ein hochmoderner Expert Advisor, speziell entwickelt, um die einzigartigen Eigenschaften des Euro-Dollar-Paares zu meistern. Im Gegensatz zu Ein-Strategie-Robotern, die bei Mark
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (382)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.69 (42)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (92)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (17)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 179 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.7 (30)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Weitere Produkte dieses Autors
GEN Hydra EA
Gede Egi Narditya
5 (2)
Experten
GEN Hydra EA Entwickler: Gede Egi Überblick GEN Hydra EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für die MetaTrader 5 Plattform. Seine Kernlogik basiert auf einem Multi-Indikator-Bestätigungssystem. Der EA nutzt einen Pool von über 30 technischen Standardindikatoren, die in MT5 verfügbar sind. Er arbeitet nach dem "Voting"-Prinzip, bei dem jeder aktive Indikator ein bullisches oder bearisches Signal liefert. Ein Handel wird nur dann eingeleitet, wenn die Anzahl der gleichzeitigen Signale einen
FREE
GEN Target Trend Signal
Gede Egi Narditya
1 (1)
Indikatoren
INDICATOR: GEN TARGET TREND Signal Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN TARGET TREND Signal ist ein fortschrittlicher Trendfolge-Indikator, der entwickelt wurde, um potenzielle Handelssignale zu identifizieren und umfassende Zielvisualisierung zu bieten. Dieser Indikator verwendet eine Kombination aus Simple Moving Average (SMA) und Average True Range (ATR), um Trendwechsel zu erkennen und generiert dann klare KAUF- oder VERKAUFssignale. Dieses System verbessert die Handelserfahrung m
GEN Trend Sniper
Gede Egi Narditya
Experten
GEN Trend Sniper ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um potenzielle Trendanfänge oder Preisumkehrungen zu erkennen. Seine Kernstrategie basiert auf einem Volatilitätskanal, der aus einer Kombination von gleitendem Durchschnitt und Standardabweichung gebildet wird. Der EA verfügt über ein einzigartiges Positionsmanagementsystem, das zwei Arten von Gewinnmitnahmen (fest und dynamisch) und eine Umkehrlogik zur Anpassung an Marktveränderungen umfasst. Wie funktioniert er? Einstiegssignal:
FREE
GEN Pvp
Gede Egi Narditya
Experten
GEN Pvp Entwickler: Gede Egi Überblick GEN Pvp ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der mit einer Mean-Reversion-Strategie arbeitet. Dieser EA kombiniert zwei klassische Indikatoren - den RSI für kurze Zeiträume und die Bollinger-Bänder für lange Zeiträume - um starke Konvergenzsignale zu finden. Er sucht nach Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten, indem er potenzielle Umkehrpunkte identifiziert, wenn beide Indikatoren gleichzeitig ein Crossover-Signal liefern. Merkmale Duale Konfluenz-Strat
FREE
GEN ChronoBox
Gede Egi Narditya
Experten
EA GEN ChronoBox ist eine leistungsstarke automatisierte Handelslösung, die speziell für Händler entwickelt wurde, die eine Ausbruchsstrategie bevorzugen. Dieser EA arbeitet unermüdlich, um den Markt zu scannen und potenzielle Momente zu identifizieren, in denen der Preis bereit ist, eine große Bewegung zu machen, und führt Trades für Sie aus. Er ist perfekt geeignet, um das Marktmomentum zu erfassen, das oft auf Konsolidierungsphasen folgt, und verschafft Ihnen einen Vorteil, ohne dass Sie stä
FREE
GEN Trend Line
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Trend Line) erkennt automatisch Schwunghochs und -tiefs, zeichnet dynamische obere und untere Trendlinien mit adaptiver Neigung (ATR, Standardabweichung oder lineare Regressionsannäherung) und markiert Ausbruchspunkte visuell, wenn der Preis die Trendgrenzen überschreitet. Perfekt für Preisaktions-, Ausbruchs- und Trendbestätigungsstrategien über mehrere Zeitrahmen hinweg.
FREE
GEN QuantumFlux Trend
Gede Egi Narditya
Indikatoren
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller QuantumFlux Trend kombiniert Konzepte aus der statistischen Physik (Temperatur T & Energieschritt Alpha ) mit einer exponentiellen Gewichtung im Boltzmann-Stil, um eine Trendlinie zu erzeugen, die im Vergleich zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten "kontextadaptiver" ist. Das Ergebnis wird dann mit einem EMA geglättet, um klarere Signale zu liefern, die über alle Zeitrahmen hinweg leicht zu lesen sind. Der Indikator färbt Kerzen und Trendlinien
FREE
GEN TurboTrend Signals
Gede Egi Narditya
3 (1)
Indikatoren
VOLLVERSION https://www.mql5.com/en/market/product/145203?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN TurboTrend Signals ist ein adaptiver volatilitätsbasierter Trendindikator, der Händlern helfen soll, dominante Trendrichtungen, wichtige Momentum-Übergangspunkte und voraussichtliche Gewinnmitnahmezonen auf visuelle und intuitive Weise zu identifizieren. Der Indikator nutzt einen zeitlich gewichteten gleitenden Durchschnitt in Kombination mit einer statistischen Streuung über
FREE
GEN Zenith
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indikatoren
INDICATOR: GEN Zenith Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Zenith ist ein technischer Indikator zur automatischen Erkennung von Preisumkehrmustern (Zenith) auf der Grundlage der Erkennung von Pivotpreisen und Delta-Volumenbewegungen. Dieser Indikator sucht nach Punkten, an denen der Preis ein Swing-Hoch oder Swing-Tief bildet, und erkennt dann einen Ausbruch aus diesem Bereich, um ein starkes Umkehrsignal zu bestätigen. Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Umkehr- und Ausbru
FREE
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN RSI Jäger Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN RSI Hunter ist ein technischer Indikator, der auf dem Relative Strength Index (RSI) basiert und automatisch potenzielle KAUF- und VERKAUFSSIGNALE auf der Grundlage von überkauften/überverkauften Bedingungen und Preisumkehrmustern erkennt. Dieser Indikator eignet sich perfekt für Händler, die kurzfristige Swing-Chancen nutzen möchten, indem sie Kursbewegungen und Kursmuster wie Double Top und Double Bottom bestätigen. Die S
FREE
GEN JanusEA
Gede Egi Narditya
Experten
JanusEA Pro: Ein Marktstruktur-Expertenratgeber Entwickler: Gede Egi Überblick JanusEA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf dem Konzept der Marktstruktur basiert. Der EA identifiziert automatisch Angebots- (Pivot High) und Nachfrage- (Pivot Low) Zonen auf dem Chart. Basierend auf diesen identifizierten Zonen kann JanusEA Trades mit einer von zwei unterschiedlichen, auswählbaren Handelslogiken ausführen: Breakout oder Reversal. Der Name ist vom römischen Gott Janus inspiriert und spi
FREE
GEN candle timer
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller Das Design zeigt ein auffälliges orangefarbenes Countdown-Timer-Symbol vor einem dunkelgrauen Hintergrund, wobei die Uhrzeiger nach rechts oben zeigen. Unterhalb des Timers zeigt ein Candlestick-Chart grüne und rote Balken, die Kursbewegungen über verschiedene Zeiträume hinweg darstellen, mit scharfen Details und ausgewogener Komposition. Die Countdown-Zeit von "05:17" wird prominent neben der Uhr angezeigt und verleiht dem Bild ein dynamisches und i
FREE
GEN rsi swing signal
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller Das Logo "RSI+ with 123 Fractals" wurde entwickelt, um eine klare und professionelle visuelle Darstellung eines komplexen technischen Indikators zu bieten, der sich auf präzise Marktanalysen und zuverlässige Muster konzentriert. Jedes Element des Designs ist so gestaltet, dass es die Philosophie und die Stärken des Indikators in der Handelswelt widerspiegelt. Gestaltungselemente: "RSI+"-Text in Fettdruck und Weiß: Der Haupttext "RSI+" steht im Mitte
FREE
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller Der GEN-Indikator ist ein multifunktionales technisches Analysetool für die Plattform MetaTrader 5 (MT5). Er wurde entwickelt, um automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S&R) zu identifizieren und anzuzeigen und falsche Ausbruchssignale zu erkennen, indem er klare und visuelle Handelshinweise direkt auf Ihrem Chart liefert. Sein primäres Ziel ist es, Händlern dabei zu helfen, potenzielle Kursumkehrpunkte zu identifizieren und Mar
FREE
GEN SmartZone
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Smart Zone Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Smart Zone ist ein MetaTrader 5 (MT5) Indikator, der entwickelt wurde, um automatisch starke Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S/R) zu identifizieren und zu visualisieren. Er analysiert Kursbewegungen auf einem höheren Zeitrahmen, um signifikante S/R-Zonen zu finden und projiziert diese dann auf das aktuelle Chart. Sein Zweck ist es, Händlern eine klare visuelle Anleitung zu Schlüsselbereichen zu geben, die für die E
GEN Trend Fib Zones
Gede Egi Narditya
Indikatoren
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Trend-Fib-Zonen) GEN (Trend Fib Zones) ist ein professioneller Indikator für die technische Analyse, der automatisch Trendstrukturverschiebungen anhand von Swing Highs/Lows erkennt und dynamisch wichtige Fibonacci-Retracement- und Extension-Zonen einzeichnet. Hauptmerkmale: Automatische Trendstruktur-Erkennung Identifiziert Marktstrukturveränderungen mit Hilfe der CHoCH (Change of Character) und BOS (Break of Structure) Logik. Hebt die Tren
FREE
GEN OBMatrix Pro
Gede Egi Narditya
Indikatoren
OBMatrix Pro ist ein professioneller Indikator, der die Erkennung von Marktstrukturen (Break of Structure/BOS und Change of Character/CHoCH) mit der automatischen Identifizierung von Orderblöcken (OB) kombiniert. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) verwenden, und hilft bei der Visualisierung von institutionellen Preiszonen und strukturellen Verschiebungen direkt auf Ihrem Chart. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung von BOS (Break of Structure) und CHoCH
GEN FXTrendZones
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN FXTrendZones GEN FXTrendZones ist ein Indikator für die technische Analyse, der entwickelt wurde, um mit Hilfe von Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels wichtige Preiszonen zu identifizieren und gleichzeitig Marktstrukturveränderungen wie Break of Structure (BoS) und Change of Character (CHoCH) zu erkennen. Der Indikator hilft Händlern, kritische Swing-Bereiche und potenzielle Trendfortsetzungs- oder -umkehrzonen zu erkennen. Er umfasst ein
FREE
GEN Smart Pulse Levels
Gede Egi Narditya
Indikatoren
h ttps://www.mql5 .com/en/users/gedeegi/seller GEN Smart Pulse Levels für MetaTrader 5 GEN Smart Pulse Levels ist ein visueller Indikator, der Händlern helfen soll, kurzfristige Momentum-Verschiebungen und Richtungsänderungen zu erkennen. Er stellt dynamische "Pulse Levels" dar, die von Hull Moving Average (HMA) Momentum-Übergängen abgeleitet sind. Diese Niveaus dienen als adaptive Referenzpunkte, die beim Lesen der Marktstruktur, beim Erkennen potenzieller Umkehrungen und bei der Validierung
GEN Support and Resistance Pivot
Gede Egi Narditya
Indikatoren
PRO VERSION https://www.mql5.com/en/market/product/144989?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN Support & Resistance (EGGII77) ist ein MT5-Indikator, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage von Pivot-Hochs und -Tiefs erkennt und einzeichnet. Der Indikator verfügt über zwei Sätze von S&R (Hauptstruktur und Quick Levels), eine anpassbare maximale Anzahl von Linien, anpassbare Farben und eine übersichtliche Chartanzeige für eine klarere Preisa
FREE
GEN Support and Resistance Pivot Pro
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Support and Resistance Pro Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Support and Resistance Pro ist ein technischer Indikator für MetaTrader, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S&R) mit Hilfe der Preis-Pivot-Logik identifiziert. Er unterstützt Multi-Timeframe-Analysen und enthält ein System zur Erkennung von Trendmomenten, das Händlern hilft, die aktuelle Markttendenz mit zusätzlichen visuellen und Warn-Tools zu verstehen. Wichtigste Merkmale Automatisch
GEN Fibo Nova
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller FIBO NOVA ist ein Indikator, der auf EMA + ATR/StdDev basiert und Fibonacci-Volatilitätsbänder (0,618 - 2,618) bildet, um Trendrichtung (Aufwärtstrend/Abwärtstrend) , Einstiegssignale , Take Profit (Ablehnung) und Bounce (Trendfortsetzung) zu erkennen. Es verfügt über Pop-up-Warnungen und Push-Benachrichtigungen sowie eine übersichtliche visuelle Anzeige mit trendfarbenen Zonen. Kurzanleitung für die Verwendung Trend erkennen Nur untere Bänder aktiv
GEN Vertex Trading System
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Vertex Trading System Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Vertex Trading System ist ein umfassendes Handelssystem, das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Dieser Indikator kombiniert zwei leistungsstarke Marktanalysemethoden in einem einzigen Tool: ein dynamisches Trendmodul (TurboTrend ) und ein Modul zur Marktstrukturanalyse (Market Structure ). Sein Ziel ist es, klare Trendsignale zu liefern, wichtige Niveaus auf der Grundlage von Smart Money Concepts (SMC) zu
GEN TradeZones
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN TradeZones Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN TradeZones ist ein preisaktionsbasierter Indikator, der automatisch wichtige Marktbereiche anhand von Preisschwankungs- und Volatilitätsmustern (ATR) identifiziert. Er wurde entwickelt, um potenzielle KAUF- oder VERKAUFS-Einstiegspunkte auf der Grundlage von Preisausbrüchen aus einer dynamisch berechneten Durchschnittszone zu erkennen. Dieser Indikator eignet sich für Breakout-, Reversal- oder Mean-Reversion-Strategien so
GEN TriFactaX
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDIKATOR: GEN TriFactaX Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN TriFactaX ist ein technischer Indikator zur automatischen Erkennung und Visualisierung des 1-2-3 Patterns oder Preisumkehrmusters. Dieses Muster ist eine klassische Preisaktionsformation, die häufig von Händlern verwendet wird, um potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen. Dieser Indikator zeigt nicht nur das 1-2-3-Muster auf dem Chart an, sondern identifiziert auch automatisch das Ausbruchssignal vom kritischen Niveau (Pun
GEN SignalBunker
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN SignalBunker Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN SignalBunker ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um starke Handelssignale zu identifizieren, nachdem der Markt eine Phase der Konsolidierung (Seitwärtsbewegung) durchlaufen hat. Dieser Indikator erkennt automatisch Marktbedingungen, die sich in einer Bandbreite befinden, indem er zwei wählbare Methoden anwendet: die ADX-Methode oder die Volatilitätsmethode . Sobald eine Spanne erkannt wird, wartet der Indikator auf
GEN UT Bot
Gede Egi Narditya
Experten
GEN UT Bot Entwickler: Gede Egi Überblick GEN UT Bot ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der die Handelsstrategie basierend auf dem beliebten Indikator "UT Bot Alerts" vollständig automatisiert. Dieser EA ist als reines Trendfolgesystem konzipiert, bei dem Handelssignale generiert werden, wenn der Kurs eine dynamische Trendlinie überquert, die aus der Average True Range (ATR) berechnet wird. Mit seinem umfassenden Risikomanagement ist dieser EA für Händler geeignet, die einen systemat
FREE
GEN Sniper Entry
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Sniper Eintrag Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Sniper Entry ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der dazu dient, potenzielle Einstiegspunkte auf der Grundlage von Divergenzen zwischen dem Preis und dem Relative Strength Index (RSI) zu identifizieren. Dieser Indikator sucht speziell nach scharfen und präzisen "Sniper"-Divergenzen an Kurshochs und -tiefs. Ein einzigartiges Merkmal ist seine Fähigkeit, automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP)
GEN Ichimoku Signal
Gede Egi Narditya
Indikatoren
GEN Ichimoku Signal Entwickler: gedeegi Übersicht GEN Ichimoku Signal ist ein technischer Indikator für die MetaTrader 5 Plattform. Er kombiniert zwei verschiedene Trendanalysesysteme, Ichimoku Kinko Hyo und HalfTrend, in einem einzigen visuellen Werkzeug. Die Hauptfunktion des Indikators ist die Einfärbung der Candlesticks auf dem Chart, je nachdem, ob die Bedingungen dieser beiden Systeme übereinstimmen. Der Indikator bietet eine visuelle Darstellung der Marktbedingungen, indem er eine von dre
FREE
GEN TrendPivot Hunter
Gede Egi Narditya
Indikatoren
GEN TrendPivot Hunter Entwickler: Gede Egi Überblick GEN TrendPivot Hunter ist ein multifunktionaler Indikator für MetaTrader 5. Er kombiniert Pivot-basierte Support & Resistance, Fair Value Gaps (FVG) und Trendlinien in einem Analysetool. Der Indikator hilft dabei, mögliche Preisreaktionsbereiche und Marktstrukturen direkt auf dem Chart zu visualisieren. Alle Zeichenstile, Alarme und Benachrichtigungen können über die Eingabeparameter angepasst werden. Das Tool generiert nicht automatisch Hand
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension