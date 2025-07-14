GEN (Trend-Fib-Zonen)

GEN (Trend Fib Zones) ist ein professioneller Indikator für die technische Analyse, der automatisch Trendstrukturverschiebungen anhand von Swing Highs/Lows erkennt und dynamisch wichtige Fibonacci-Retracement- und Extension-Zonen einzeichnet.

🎯 Hauptmerkmale:

Automatische Trendstruktur-Erkennung Identifiziert Marktstrukturveränderungen mit Hilfe der CHoCH (Change of Character) und BOS (Break of Structure) Logik. Hebt die Trendrichtung auf der Grundlage echter Swing-High/Low-Pivots hervor.

Dynamische Fibonacci-Zonen-Visualisierung Zeigt die wichtigsten Fibonacci-Niveaus an: 0,382, 0,5 (Gleichgewicht), 0,618 (Goldener Schnitt), 0,79 (OTE), zusammen mit den Erweiterungen -0,27 und -0,618. Rendert automatisch die "Goldene Zone" (0,5-0,618) und die "OTE-Zone" (0,618-0,79) mit einstellbarer Transparenz und Farben.

Flexible Anzeigeoptionen Konfigurierbare Optionen für die Anzeige von Swing-Linien, Hoch-/Tiefkursbeschriftungen und die Erweiterung der rechten Seite für alle Fibonacci-Linien. Einstellbare Linienbreiten und Farben zur Anpassung an die Benutzerpräferenzen.

Saubere und informative Visualisierung Enthält CHoCH- und BOS-Labels mit anpassbarem Styling, was die visuelle Klarheit von Strukturverschiebungen verbessert.



⚙️ Haupteingabeeinstellungen:

Strukturerkennungszeitraum und Farbeinstellungen für Trendlinien

Option, dem letzten Swing zu folgen oder am ursprünglichen Swing-Punkt zu bleiben

Umschalter für Fibonacci-Levels, Zonenfüllungen und Sichtbarkeit von Textbeschriftungen

Möglichkeit, einzelne Retracement-/Extension-Levels zu aktivieren oder zu deaktivieren

Hinweis:

Dieser Indikator ist für die strukturelle und visuelle Analyse von Kursbewegungen gedacht. Er liefert keine Kauf-/Verkaufssignale und garantiert keine zukünftige Performance. Verwenden Sie ihn als Hilfsmittel im Rahmen Ihres Handelsplans und Ihrer Risikomanagementstrategie.



