GEN Trend Fib Zones
- Indikatoren
- Gede Egi Narditya
- Version: 1.0
https:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller
GEN (Trend-Fib-Zonen)
GEN (Trend Fib Zones) ist ein professioneller Indikator für die technische Analyse, der automatisch Trendstrukturverschiebungen anhand von Swing Highs/Lows erkennt und dynamisch wichtige Fibonacci-Retracement- und Extension-Zonen einzeichnet.
🎯 Hauptmerkmale:
-
Automatische Trendstruktur-Erkennung
-
Identifiziert Marktstrukturveränderungen mit Hilfe der CHoCH (Change of Character) und BOS (Break of Structure) Logik.
-
Hebt die Trendrichtung auf der Grundlage echter Swing-High/Low-Pivots hervor.
-
-
Dynamische Fibonacci-Zonen-Visualisierung
-
Zeigt die wichtigsten Fibonacci-Niveaus an: 0,382, 0,5 (Gleichgewicht), 0,618 (Goldener Schnitt), 0,79 (OTE), zusammen mit den Erweiterungen -0,27 und -0,618.
-
Rendert automatisch die "Goldene Zone" (0,5-0,618) und die "OTE-Zone" (0,618-0,79) mit einstellbarer Transparenz und Farben.
-
-
Flexible Anzeigeoptionen
-
Konfigurierbare Optionen für die Anzeige von Swing-Linien, Hoch-/Tiefkursbeschriftungen und die Erweiterung der rechten Seite für alle Fibonacci-Linien.
-
Einstellbare Linienbreiten und Farben zur Anpassung an die Benutzerpräferenzen.
-
-
Saubere und informative Visualisierung
-
Enthält CHoCH- und BOS-Labels mit anpassbarem Styling, was die visuelle Klarheit von Strukturverschiebungen verbessert.
-
⚙️ Haupteingabeeinstellungen:
-
Strukturerkennungszeitraum und Farbeinstellungen für Trendlinien
-
Option, dem letzten Swing zu folgen oder am ursprünglichen Swing-Punkt zu bleiben
-
Umschalter für Fibonacci-Levels, Zonenfüllungen und Sichtbarkeit von Textbeschriftungen
-
Möglichkeit, einzelne Retracement-/Extension-Levels zu aktivieren oder zu deaktivieren
Hinweis:
Dieser Indikator ist für die strukturelle und visuelle Analyse von Kursbewegungen gedacht. Er liefert keine Kauf-/Verkaufssignale und garantiert keine zukünftige Performance. Verwenden Sie ihn als Hilfsmittel im Rahmen Ihres Handelsplans und Ihrer Risikomanagementstrategie.