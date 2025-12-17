US30 Quantum breakout

US30 Pre-Market Breakout EA

Der US30_PreMarket_Breakout_EA ist ein leistungsstarkes algorithmisches Handelssystem, das speziell für den US30 (Dow Jones Industrial Average) Index entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor nutzt eine Pre-Market-Breakout-Strategie, um frühe Momentum-Bewegungen mit Präzision zu erfassen. Er ist auf Effizienz ausgelegt und umfasst dynamische Losgrößen, Trailing-Stops, Break-Even-Trigger und zeitbasierte Ausstiege, um die Rentabilität zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu kontrollieren.

Wichtigste Handelsmerkmale

  • Pre-Market Breakout Strategie: Identifiziert wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus vor der Markteröffnung und führt Trades bei einem anschließenden Ausbruch aus.

  • Intelligente Auftragsverwaltung: Verwendet Stop-Orders mit konfigurierbaren Einstiegsoffsets, um eine optimale Handelsausführung zu gewährleisten.

  • Erweiterte Risikokontrolle: Setzt dynamische Losgrößen, maximale Spread-Limits und umfassende Stop-Loss/Take-Profit-Regeln ein.

  • Trailing-Stop-Modus: Optionale Funktion, mit der der EA den Stop-Loss nachziehen kann, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Markt günstig entwickelt.

  • Break-Even-Automatisierung: Verschiebt den Stop-Loss nach Erreichen einer vordefinierten Gewinnschwelle automatisch auf das Break-Even-Niveau.

  • Zeitbasierter Ausstieg: Enthält Regeln zur Schließung von Geschäften zu bestimmten Zeiten, um Marktrisiken über Nacht zu minimieren.

Leistung und Nutzungsrichtlinien

Dieser EA wurde ausgiebig im Backtesting getestet und für den US30-Index optimiert. Er zeigt eine konsistente Performance mit kontrolliertem Risiko durch dynamisches Money Management.

Wichtiger Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Zeitzoneneinstellung Ihres Brokers in den EA-Eingaben korrekt mit der Serverzeit Ihres Brokers übereinstimmt, um eine genaue Ausbruchserkennung zu gewährleisten.

Empfohlene Einstellungen

Parameter Empfehlung Hinweis
Broker-Konto Niedrige Spanne ECN/RAW Empfohlen für optimale Handelsausführung.
Symbol US30 (Dow Jones) Funktioniert am besten bei Indizes mit hoher Liquidität.
Zeitrahmen M5 oder M15 Beste Reaktionsfähigkeit für die Ausbruchslogik.
Handelstage Montag - Freitag Anpassbare Eingabeeinstellungen.
Kapitalgedecktes Konto Geeignet für eingezahlte Konten Verwenden Sie ein Konto mit geringer Streuung und erwägen Sie die Verwendung eines Single-Direction-Modus.

Kundenbetreuung und Überwachung

Für Live-Handelsergebnisse und die Überprüfung der Leistung, überprüfen Sie bitte das unten verlinkte offizielle MQL5 Signal.

Unterstützung: Enthält Installationsanleitungen und Optimierungstipps. Für alle technischen Fragen oder Hilfestellungen kontaktieren Sie bitte den Entwickler über den Abschnitt Produktkommentare oder das MQL5 Private Messaging System.
