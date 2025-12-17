US30 Quantum breakout
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Aktualisiert: 17 Dezember 2025
US30 Pre-Market Breakout EA
Der US30_PreMarket_Breakout_EA ist ein leistungsstarkes algorithmisches Handelssystem, das speziell für den US30 (Dow Jones Industrial Average) Index entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor nutzt eine Pre-Market-Breakout-Strategie, um frühe Momentum-Bewegungen mit Präzision zu erfassen. Er ist auf Effizienz ausgelegt und umfasst dynamische Losgrößen, Trailing-Stops, Break-Even-Trigger und zeitbasierte Ausstiege, um die Rentabilität zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu kontrollieren.
Wichtigste Handelsmerkmale
-
Pre-Market Breakout Strategie: Identifiziert wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus vor der Markteröffnung und führt Trades bei einem anschließenden Ausbruch aus.
-
Intelligente Auftragsverwaltung: Verwendet Stop-Orders mit konfigurierbaren Einstiegsoffsets, um eine optimale Handelsausführung zu gewährleisten.
-
Erweiterte Risikokontrolle: Setzt dynamische Losgrößen, maximale Spread-Limits und umfassende Stop-Loss/Take-Profit-Regeln ein.
-
Trailing-Stop-Modus: Optionale Funktion, mit der der EA den Stop-Loss nachziehen kann, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Markt günstig entwickelt.
-
Break-Even-Automatisierung: Verschiebt den Stop-Loss nach Erreichen einer vordefinierten Gewinnschwelle automatisch auf das Break-Even-Niveau.
-
Zeitbasierter Ausstieg: Enthält Regeln zur Schließung von Geschäften zu bestimmten Zeiten, um Marktrisiken über Nacht zu minimieren.
Leistung und Nutzungsrichtlinien
Dieser EA wurde ausgiebig im Backtesting getestet und für den US30-Index optimiert. Er zeigt eine konsistente Performance mit kontrolliertem Risiko durch dynamisches Money Management.
Wichtiger Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Zeitzoneneinstellung Ihres Brokers in den EA-Eingaben korrekt mit der Serverzeit Ihres Brokers übereinstimmt, um eine genaue Ausbruchserkennung zu gewährleisten.
Empfohlene Einstellungen
|Parameter
|Empfehlung
|Hinweis
|Broker-Konto
|Niedrige Spanne ECN/RAW
|Empfohlen für optimale Handelsausführung.
|Symbol
|US30 (Dow Jones)
|Funktioniert am besten bei Indizes mit hoher Liquidität.
|Zeitrahmen
|M5 oder M15
|Beste Reaktionsfähigkeit für die Ausbruchslogik.
|Handelstage
|Montag - Freitag
|Anpassbare Eingabeeinstellungen.
|Kapitalgedecktes Konto
|Geeignet für eingezahlte Konten
|Verwenden Sie ein Konto mit geringer Streuung und erwägen Sie die Verwendung eines Single-Direction-Modus.
Kundenbetreuung und Überwachung
Für Live-Handelsergebnisse und die Überprüfung der Leistung, überprüfen Sie bitte das unten verlinkte offizielle MQL5 Signal.
Unterstützung: Enthält Installationsanleitungen und Optimierungstipps. Für alle technischen Fragen oder Hilfestellungen kontaktieren Sie bitte den Entwickler über den Abschnitt Produktkommentare oder das MQL5 Private Messaging System.