EA GEN ChronoBox ist eine leistungsstarke automatisierte Handelslösung, die speziell für Händler entwickelt wurde, die eine Ausbruchsstrategie bevorzugen. Dieser EA arbeitet unermüdlich, um den Markt zu scannen und potenzielle Momente zu identifizieren, in denen der Preis bereit ist, eine große Bewegung zu machen, und führt Trades für Sie aus. Er ist perfekt geeignet, um das Marktmomentum zu erfassen, das oft auf Konsolidierungsphasen folgt, und verschafft Ihnen einen Vorteil, ohne dass Sie ständig die Charts überwachen müssen.

Wichtigste Merkmale

Zentrale Breakout-Strategie: Mit einer getesteten Logik zum Erfassen signifikanter Kursbewegungen.

Einfache Strategie-Einstellung: Wählen Sie aus mehreren beliebten Voreinstellungen, um schnell loslegen zu können, ohne sich mit komplexen Parametern herumschlagen zu müssen.

Fortschrittliches Risikomanagement: Auto-Lot-Sizing: Die Losgröße wird automatisch auf der Grundlage eines Risikoprozentsatzes Ihres Eigenkapitals berechnet. Max Stop Loss-Filter: Vermeidet den Handel bei übermäßig hoher Volatilität, indem ein maximales Stop-Loss-Limit in Punkten festgelegt wird. Maximales Lot-Limit: Volle Kontrolle über die größte Lot-Größe, die eröffnet werden kann.

Flexibler Stop-Loss: Automatischer Modus: Der Stop Loss wird dynamisch auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen platziert. Modus "Feste Punkte": Verwenden Sie einen festen Stop-Loss-Wert, wenn Sie dies wünschen.

Dynamischer Trailing Stop: Sichern Sie Ihre Gewinne, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt. Der Trailing Stop sichert Gewinne und reduziert das Risiko automatisch.

Umfassende Zeit-Filter: Stunden-Filter: Legen Sie bestimmte Handelszeiten fest. Tages-Filter: Deaktivieren Sie den Handel an bestimmten Tagen. Monats-Filter: Überspringen Sie Monate mit unvorhersehbaren Marktbedingungen.

Chart-Visualisierung: Aktivieren Sie eine Option zum Zeichnen visueller Objekte auf dem Chart, um die Aktivität des EA zu überwachen.

Sicher und verlässlich: Ausgestattet mit einem Magic Number-Filter, der neben anderen EAs läuft, und einer Slippage-Kontrolle zum Schutz vor schlechter Ausführung.

Nutzungsempfehlungen & Einstellungsbeispiele

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie diese allgemeinen Empfehlungen befolgen:

Broker: Verwenden Sie einen ECN-Broker mit niedrigen Spreads und schneller Ausführung.

VPS (Virtueller Privater Server): Es wird dringend empfohlen, den EA auf einem VPS zu betreiben, um sicherzustellen, dass er 24/7 ohne Unterbrechung aktiv ist.

Testen: Testen Sie den EA immer zuerst auf einem Demokonto, um sein Verhalten zu verstehen und die Einstellungen zu finden, die am besten zu Ihnen passen.

Beispiel-Einstellungen für XAUUSD (Gold) - H1-Zeitrahmen

XAUUSD ist aufgrund seiner Volatilität ein hervorragendes Instrument für diese Strategie. Hier finden Sie eine empfohlene Einstellungskonfiguration als solide Ausgangsbasis:

Handelsstrategie BoxEinstellungen: BOX_25_50 (eine gute Wahl für die Erfassung der täglichen Spanne auf H1). RiskRewardRatio: 2.0

Lot-Größe EnableAutoLot: true (Aus Sicherheitsgründen sehr empfohlen). RiskPercent: 1.0 (oder niedriger, je nach Ihrer Risikotoleranz).

StopLoss-Einstellungen StopLossMode: SL_AUTOMATIC_BOX (Die beste Option zur Anpassung an die Volatilität von Gold). UseMaxSLFilter: true (Muss zur Absicherung aktiviert werden). MaxStopLossPoints: 2000 (Verhindert den Handel, wenn das Risiko zu extrem ist).

Trailing-Stop-Einstellungen UseTrailingStop: wahr TrailingTriggerPips: 200 TrailingDistancePips: 200

Zeit-Filter (Schlüssel-Optimierung) DisableTradingMonth: MONTH_ALL DisableTradingDay: DAY_ALL StartTradingHour: 0 (Beginnt den Handel zu Beginn des Tages). EndTradingHour: 23 (Beendet den Handel am Ende des Tages beim 24-Stunden-Handel).





