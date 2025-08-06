GEN Sniper Entry
- Indikatoren
- Gede Egi Narditya
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 6 August 2025
INDICATOR: GEN Sniper Eintrag
Entwickler: gedeegi
Allgemeine Beschreibung
GEN Sniper Entry ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der dazu dient, potenzielle Einstiegspunkte auf der Grundlage von Divergenzen zwischen dem Preis und dem Relative Strength Index (RSI) zu identifizieren. Dieser Indikator sucht speziell nach scharfen und präzisen "Sniper"-Divergenzen an Kurshochs und -tiefs. Ein einzigartiges Merkmal ist seine Fähigkeit, automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Niveaus zu visualisieren, die auf der Grundlage der Average True Range (ATR) berechnet werden und Händlern helfen, ein strukturiertes Risikomanagement anzuwenden.
Wichtigste Merkmale
- Erkennung von Divergenzsignalen: Verwendet den RSI, um Divergenzen sowohl in kurzen als auch in langen Zeiträumen zu erkennen.
- Verkaufssignal (bärische Divergenz): Tritt auf, wenn der Kurs ein höheres Hoch bildet, der RSI jedoch ein niedrigeres Hoch bildet.
- Kaufsignal (bullische Divergenz): Tritt auf, wenn der Kurs ein niedrigeres Tief bildet, der RSI aber ein höheres Tief.
- Vollständige Signalvisualisierung:
- Signalpfeile: Zeigt KAUF- und VERKAUFS-Pfeile direkt auf dem Chart an, wenn ein Signal erkannt wird.
- Divergenz-Linien: Farbige Linien werden zwischen den entsprechenden Preis- und RSI-Hochs/Tiefs gezeichnet, um Divergenzen anzuzeigen.
- Automatisches Risikomanagement:
- ATR-basierte SL/TP-Levels: Der Indikator zeichnet automatisch horizontale Linien für Entry, Stop Loss (SL), Take Profit 1 (TP1) und Take Profit 2 (TP2), sobald ein Signal erscheint. Diese Levels werden mit ATR-Multiplikatoren berechnet, die vom Benutzer angepasst werden können.
- Anpassbare Linien: Diese Linien bleiben auf dem Chart, bis ein neues Signal erscheint, und ihre Länge kann für ältere Signale angepasst werden.
- Zusätzlicher Trendfilter: Benutzer können einen optionalen Trendfilter aktivieren, der den Exponential Moving Average (EMA) verwendet, um sicherzustellen, dass Trades in Richtung des Gesamttrends getätigt werden.
- Umfassendes Benachrichtigungssystem: Bietet verschiedene Benachrichtigungsoptionen, um sicherzustellen, dass Sie kein Handelssignal verpassen, einschließlich:
- Pop-up-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen an mobile Geräte
- E-Mail-Benachrichtigungen
Eingabe-Parameter
Indikator-Einstellungen
- RsiLänge: RSI-Berechnungszeitraum.
- Kurzfristige Periode: Zeitraum für die Erkennung kurzfristiger Divergenzen.
- LangePeriode: Zeitraum für die Erkennung langfristiger Divergenzen.
- Beschriftung anzeigen: Aktiviert/deaktiviert die Signalpfeile.
SL/TP-Einstellungen
- ShowSLTP: SL/TP-Linien anzeigen/ausblenden.
- AtrPeriode: ATR-Periode für SL/TP-Berechnung.
- SL_Multiplikator: ATR-Multiplikator für Stop Loss.
- TP1_Multiplikator: ATR-Multiplikator für Take Profit 1.
- TP2_Multiplikator: ATR-Multiplikator für Take Profit 2.
- AlteLineLängeBars: Länge der alten SL/TP-Linien (in Takten) nach Auftreten eines neuen Signals.
- Linienfarben: Einstellungen der Linienfarben für Entry, SL, TP1 und TP2.
Trendfilter-Einstellungen
- EmaFilter verwenden: Aktivieren/Deaktivieren des EMA-Filters.
- EmaPeriode: EMA-Periode.
Einstellungen für Benachrichtigungen
- Warnungen aktivieren: Pop-up-Warnungen aktivieren.
- Push-Benachrichtigungen aktivieren: Aktiviert mobile Push-Benachrichtigungen.
- EnableEmailNotifications: Aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen.
Signal-Logik
- Verkaufssignal: Wird ausgelöst, wenn:
- Eine bärische Divergenz zwischen dem Preis (höheres Hoch) und dem RSI (niedrigeres Hoch) besteht.
- Die aktuelle Kerze ist bärisch und die vorherige Kerze ist bullisch.
- (Optional) Der Schlusskurs liegt unter dem EMA, wenn der Filter aktiviert ist.
- Kaufsignal: Wird ausgelöst, wenn:
- Eine zinsbullische Divergenz zwischen dem Preis (niedrigeres Tief) und dem RSI (höheres Tief) besteht.
- Die aktuelle Kerze ist zinsbullisch und die vorherige Kerze ist bärisch.
- (Optional) Der Schlusskurs liegt über dem EMA, wenn der Filter aktiviert ist.
- SL/TP-Berechnung: Der Abstand vom Einstiegskurs zu SL, TP1 und TP2 wird unter Verwendung von Vielfachen des ATR-Wertes zum Zeitpunkt des Signals berechnet.
Wie man es benutzt
- Eingeben von Trades: Eröffnen Sie einen Handel, wenn ein Signalpfeil auf dem Chart erscheint.
- Risikomanagement: Verwenden Sie die automatisch gezeichneten SL-, TP1- und TP2-Linien als Referenzniveaus, um Ihre Orders zu platzieren, oder passen Sie die Multiplikatoren in den Indikatoreinstellungen an, um Ihrer Strategie zu entsprechen.
- Zusätzliche Bestätigungen: Verwenden Sie den EMA-Filter, um Signale zu validieren und nur in Richtung des breiteren Trends zu handeln, was die Erfolgsquote erhöhen kann.