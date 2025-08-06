GEN Sniper Entry

INDICATOR: GEN Sniper Eintrag

Entwickler: gedeegi

Allgemeine Beschreibung

GEN Sniper Entry ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der dazu dient, potenzielle Einstiegspunkte auf der Grundlage von Divergenzen zwischen dem Preis und dem Relative Strength Index (RSI) zu identifizieren. Dieser Indikator sucht speziell nach scharfen und präzisen "Sniper"-Divergenzen an Kurshochs und -tiefs. Ein einzigartiges Merkmal ist seine Fähigkeit, automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Niveaus zu visualisieren, die auf der Grundlage der Average True Range (ATR) berechnet werden und Händlern helfen, ein strukturiertes Risikomanagement anzuwenden.

Wichtigste Merkmale

  • Erkennung von Divergenzsignalen: Verwendet den RSI, um Divergenzen sowohl in kurzen als auch in langen Zeiträumen zu erkennen.
    • Verkaufssignal (bärische Divergenz): Tritt auf, wenn der Kurs ein höheres Hoch bildet, der RSI jedoch ein niedrigeres Hoch bildet.
    • Kaufsignal (bullische Divergenz): Tritt auf, wenn der Kurs ein niedrigeres Tief bildet, der RSI aber ein höheres Tief.
  • Vollständige Signalvisualisierung:
    • Signalpfeile: Zeigt KAUF- und VERKAUFS-Pfeile direkt auf dem Chart an, wenn ein Signal erkannt wird.
    • Divergenz-Linien: Farbige Linien werden zwischen den entsprechenden Preis- und RSI-Hochs/Tiefs gezeichnet, um Divergenzen anzuzeigen.
  • Automatisches Risikomanagement:
    • ATR-basierte SL/TP-Levels: Der Indikator zeichnet automatisch horizontale Linien für Entry, Stop Loss (SL), Take Profit 1 (TP1) und Take Profit 2 (TP2), sobald ein Signal erscheint. Diese Levels werden mit ATR-Multiplikatoren berechnet, die vom Benutzer angepasst werden können.
    • Anpassbare Linien: Diese Linien bleiben auf dem Chart, bis ein neues Signal erscheint, und ihre Länge kann für ältere Signale angepasst werden.
  • Zusätzlicher Trendfilter: Benutzer können einen optionalen Trendfilter aktivieren, der den Exponential Moving Average (EMA) verwendet, um sicherzustellen, dass Trades in Richtung des Gesamttrends getätigt werden.
  • Umfassendes Benachrichtigungssystem: Bietet verschiedene Benachrichtigungsoptionen, um sicherzustellen, dass Sie kein Handelssignal verpassen, einschließlich:
    • Pop-up-Benachrichtigungen
    • Push-Benachrichtigungen an mobile Geräte
    • E-Mail-Benachrichtigungen

Eingabe-Parameter

Indikator-Einstellungen

  • RsiLänge: RSI-Berechnungszeitraum.
  • Kurzfristige Periode: Zeitraum für die Erkennung kurzfristiger Divergenzen.
  • LangePeriode: Zeitraum für die Erkennung langfristiger Divergenzen.
  • Beschriftung anzeigen: Aktiviert/deaktiviert die Signalpfeile.

SL/TP-Einstellungen

  • ShowSLTP: SL/TP-Linien anzeigen/ausblenden.
  • AtrPeriode: ATR-Periode für SL/TP-Berechnung.
  • SL_Multiplikator: ATR-Multiplikator für Stop Loss.
  • TP1_Multiplikator: ATR-Multiplikator für Take Profit 1.
  • TP2_Multiplikator: ATR-Multiplikator für Take Profit 2.
  • AlteLineLängeBars: Länge der alten SL/TP-Linien (in Takten) nach Auftreten eines neuen Signals.
  • Linienfarben: Einstellungen der Linienfarben für Entry, SL, TP1 und TP2.

Trendfilter-Einstellungen

  • EmaFilter verwenden: Aktivieren/Deaktivieren des EMA-Filters.
  • EmaPeriode: EMA-Periode.

Einstellungen für Benachrichtigungen

  • Warnungen aktivieren: Pop-up-Warnungen aktivieren.
  • Push-Benachrichtigungen aktivieren: Aktiviert mobile Push-Benachrichtigungen.
  • EnableEmailNotifications: Aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen.

Signal-Logik

  • Verkaufssignal: Wird ausgelöst, wenn:
    • Eine bärische Divergenz zwischen dem Preis (höheres Hoch) und dem RSI (niedrigeres Hoch) besteht.
    • Die aktuelle Kerze ist bärisch und die vorherige Kerze ist bullisch.
    • (Optional) Der Schlusskurs liegt unter dem EMA, wenn der Filter aktiviert ist.
  • Kaufsignal: Wird ausgelöst, wenn:
    • Eine zinsbullische Divergenz zwischen dem Preis (niedrigeres Tief) und dem RSI (höheres Tief) besteht.
    • Die aktuelle Kerze ist zinsbullisch und die vorherige Kerze ist bärisch.
    • (Optional) Der Schlusskurs liegt über dem EMA, wenn der Filter aktiviert ist.
  • SL/TP-Berechnung: Der Abstand vom Einstiegskurs zu SL, TP1 und TP2 wird unter Verwendung von Vielfachen des ATR-Wertes zum Zeitpunkt des Signals berechnet.

Wie man es benutzt

  • Eingeben von Trades: Eröffnen Sie einen Handel, wenn ein Signalpfeil auf dem Chart erscheint.
  • Risikomanagement: Verwenden Sie die automatisch gezeichneten SL-, TP1- und TP2-Linien als Referenzniveaus, um Ihre Orders zu platzieren, oder passen Sie die Multiplikatoren in den Indikatoreinstellungen an, um Ihrer Strategie zu entsprechen.
  • Zusätzliche Bestätigungen: Verwenden Sie den EMA-Filter, um Signale zu validieren und nur in Richtung des breiteren Trends zu handeln, was die Erfolgsquote erhöhen kann.
