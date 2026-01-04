XAU StrikeForce MT5 EA
VOLUMEN + EINGEBAUTE INDIKATOREN + BENUTZERDEFINIERTE INDIKATOREN
XAU StrikeForce MT5 EA - XAUUSD Special - Beschreibung der Handelsstrategie
Zeitrahmen: 5min (Beste Ergebnisse)
Standardeinstellungen
Terminal: MT5
Der EA ist mit einer Kombination aus Volumina, eingebauten und benutzerdefinierten Indikatoren aufgebaut.
XAU StrikeForce MT5 EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das für den Präzisionshandel auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieser EA verwendet ein Multi-Indikator-Bestätigungssystem, das Trendanalysen mit Momentum- und Volatilitäts-basierten Signalen kombiniert, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.
Kernstrategie:
Das System nutzt eine proprietäre Mischung aus technischen Indikatoren, die harmonisch zusammenarbeiten, um Marktgeräusche zu filtern und aussagekräftige Preisbewegungen zu erfassen. Die Strategie konzentriert sich auf:
Bestätigung der Trendausrichtung
Erkennung von Momentumverschiebungen