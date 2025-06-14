Soft Manager EA

Weitere Informationen, Überwachung

Handelsbericht für die letzten Monate, REAL Account: https://drive.google.com/drive/folders/1Wd5nZHpEX_deCnSEm9fC05hWkAUXW3IW?usp=drive_link

Dieser EA ist das Produkt meiner Entwicklung über mehrere Jahre. Das Ergebnis ist das, was Sie jetzt sehen!

Ich verwende keine Marketingtricks wie maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz oder Handel mit überangepassten (überoptimierten) Backtests für ein einzelnes Instrument.





Es ist der universelle Trend EA, der auf der Suche nach einer Korrektur und einem Einstiegspunkt für die Fortsetzung des Trends basiert. Märkte - Alle.Arbeits-Zeitrahmen von M1 bis W1, abhängig vom verwendeten SET.



Dieser EA verwendet die Methode des Autors - die Interpretation der Veränderungen der versteckten Marktvolatilität auf der Grundlage der sechs ATR-Indikatorwerte. Es ist der geschlossene logische Kern des Systems (dessen Parameter Sie noch in den Einstellungen des Advisors ändern können). Alle anderen Einstellungen (wie Takeprofit, Stop Loss, Handelsplan, Marktkorrelationen, Zeitstopp usw.) sind offensichtlich und verständlich und auch offen für Anpassungen.

Auf diese Weise erhalten Sie keinen geschlossenen Roboter (Black Box), der aufhört zu arbeiten, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Und die werden sich ändern, das war schon immer so und wird immer so sein.



Bitte beachten Sie, dass der EA angepasste SET-Dateien benötigt, um richtig zu funktionieren. Mit den Standardeinstellungen wird der EA keine Gewinne generieren.