Handelsbericht für die letzten Monate, REAL Account: https://drive.google.com/drive/folders/1Wd5nZHpEX_deCnSEm9fC05hWkAUXW3IW?usp=drive_link

Dieser EA ist das Produkt meiner Entwicklung über mehrere Jahre. Das Ergebnis ist das, was Sie jetzt sehen!

Ich verwende keine Marketingtricks wie maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz oder Handel mit überangepassten (überoptimierten) Backtests für ein einzelnes Instrument.


Es ist der universelle Trend EA, der auf der Suche nach einer Korrektur und einem Einstiegspunkt für die Fortsetzung des Trends basiert. Märkte - Alle.Arbeits-Zeitrahmen von M1 bis W1, abhängig vom verwendeten SET.

Dieser EA verwendet die Methode des Autors - die Interpretation der Veränderungen der versteckten Marktvolatilität auf der Grundlage der sechs ATR-Indikatorwerte. Es ist der geschlossene logische Kern des Systems (dessen Parameter Sie noch in den Einstellungen des Advisors ändern können). Alle anderen Einstellungen (wie Takeprofit, Stop Loss, Handelsplan, Marktkorrelationen, Zeitstopp usw.) sind offensichtlich und verständlich und auch offen für Anpassungen.

Auf diese Weise erhalten Sie keinen geschlossenen Roboter (Black Box), der aufhört zu arbeiten, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Und die werden sich ändern, das war schon immer so und wird immer so sein.

Bitte beachten Sie, dass der EA angepasste SET-Dateien benötigt, um richtig zu funktionieren. Mit den Standardeinstellungen wird der EA keine Gewinne generieren.

Bitte kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um die korrekten angepassten SET`s, vollenEndlos-Support , Setup-Informationen und pdf-Handbuch zu erhalten

Bewertungen 4
farkas09
98
farkas09 2025.11.11 02:10 
 

Goood EA,best support.

cyberhiga
1104
cyberhiga 2025.08.15 12:00 
 

The author is very kind and responds quickly. I feel that he is a trustworthy person. I have high expectations for Soft Manager EA. I plan to use it for a while and evaluate it.

Updated September 20, 2025

I've been using it in practice since August 25th, and the results have been outstanding.

I started with a small amount of capital, but it has grown to 1.5 times its original value.

The author mentioned they would create a new set file. That set file has arrived.

I thought they might have forgotten, but after creating it, they sent it promptly.

They are a very trustworthy author.

I am grateful.

Igor Mirkovic
54
Igor Mirkovic 2025.07.31 23:56 
 

Just purchased the EA and wanted to say how impressed I am with the overall design and structure. You can tell right away alot of effort and thought has been put into this Expert Advisor. The interface is clean, the inputs are clearly explained, and the lack of unnecessary complexity is refreshing. The adaptive SL/TP feature is particularly well thought out — it’s evident that a lot of care went into building this. Cant wait to see how it performs in live conditions. Thank you for creating something that’s practical and well thought out!.

